Vanhempainyhdistys kartoittaa lakkohalukkuutta Keskustan koululla

Viialan yhtenäiskouluun kuuluvan Keskustan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmat jatkuvat myös yli kahdeksan miljoonaa euroa maksaneen peruskorjauksen jälkeen. Koulun henkilöstölle tehtiin marraskuussa 2016 Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Sen mukaan työympäristöhaittaa ja työhön liitettyä oireilua voidaan pitää tavanomaisesta poikkeavana, ja kohteessa koetun sisäilmasto-ongelman selvittelyä on syytä jatkaa.

Marraskuussa tehtiin oirekysely myös koulun oppilaille. Sen mukaan vuoden aikana terveydentila oli huonontunut noin joka kolmannella lapsella. Oirekyselyn yhteenvedon mukaan on syytä selvittää alaryhmäkohtaisilla analyyseilla, mihin rakennuksen osiin haittahavainnot kohdistuvat ja onko oireita enemmän vanhoilla vai uusilla oppilailla.

Näytteet otettiin joulukuun lopussa

Keskustan koululta otettiin 28. joulukuuta seitsemän pintanäytettä. Näytteet otettiin koulun eri siivistä, eri kerroksista ja eri tiloista, yläkaappien päältä ja muilta tasoilta. Näytteet analysoitiin Turun yliopiston aerobiologian yksikössä, ja niiden terveydellisestä merkityksestä on nyt saatu lausunto professori, työterveyshuollon erikoislääkäri Tuula Putukselta.

Putuksen mukaan seitsemästä näytteestä vain kaksi on puhtaita. Yksi on viitteellisesti positiivinen ja neljässä on joko runsas tai kohtalainen kasvusto hiivoja ja/tai kosteusvaurioon viittaavia homeita. Yhdessä näytteessä oli lisäksi sädesieniä.

– Kaikki todetut mikrobit ovat tavanomaisia bakteereita lukuun ottamatta allergisoivia. Myös sädesieni voi allergisoida. Näytteet on tutkittu suoraviljelyllä, joka antaa suuntaa-antavan arvion mikrobien määristä, ei tarkkaa pitoisuutta. Näytteet on otettu ennen rakennuksen perusteellista siivousta, joka on tehty joulun välipäivinä, Putus kirjoittaa.

Koulu piti siivota perusteellisesti jo syyslomalla, mutta siivous jäi silloin kesken.

Putuksen mukaan mikrobien viljelyssä tulevat esiin vain elinkykyiset mikrobit. Myös kuolleet mikrobit, rihmasto ja mikrobien osat ja aineenvaihduntatuotteet voivat aiheuttaa oireilua.

Mikrobiongelmat eivät ole poistuneet

Tuula Putuksen lausunnon mukaan Keskustan koulun kosteusvaurion kaikki syyt tulee poistaa ja mikrobivaurioituneet materiaalit vaihtaa uusiin. Myös asennettavien uusien materiaalien puhtaus tulee varmistaa.

Putus kommentoi myös oppilaille tehdyn oirekyselyn tuloksia.

– Oirekyselyn tulosten mukaan myös ne oppilaat oireilevat, jotka eivät ole käyneet kyseistä koulua ennen korjauksia. Tämä viittaa siihen, ettei oireilu liity pelkästään aikaisemmin altistuneisiin ja oireileviin, vaan rakennuksen mikrobiongelmia ei ole onnistuttu poistamaan.

Ongelmakohtien paikallistamiseen voidaan Putuksen mukaan käyttää esimerkiksi homeiden etsintään koulutettuja koiria.

– Lisäksi märkään ympäristöön viittaavien mikrobien löytyminen voi viitata viemärikaasujen pääsyyn sisäilmaan tai uuteen vesivahinkoon. Suosittelen näytteenoton laajentamista ja myös laskeutuneen pölyn toksisuuden tutkimista, koska potentiaalisesti toksiinintuottajamikrobeja on todettu.

Useampi löydös viittaa vaurioon

Opettajien huoneen yläkaapin päältä otetusta näytteestä löytyi runsaasti bakteereita ja kohtalaisesti hiivoja.

– Hiivat viihtyvät märässä kasvuympäristössä. Löydös voi viitata vaurioon, Tuula Putus toteaa.

Rakennuksen ala-aulan palopostin pellissä oli erittäin runsas homekasvu Aureobasidium-hometta.

– Lisäksi on erittäin runsaasti hiivoja. Molemmat ovat epätavallisia kunnossa olevissa tiloissa. Bakteereita on erittäin runsaasti. Tämä voi jättää alleen hidaskasvuisemman sädesienen, jonka esiintymisestä ei voi antaa arviota. Näytteen löydös viittaa vaurioon, Putus kirjoittaa.

Opetustilasta otetussa näytteessä A119 on runsaasti bakteereita, joista osa on sädesieniä. Homeita on kohtalaisen paljon.

– Hiivoja on kohtalaisesti, ja ne viittaavat märkään kasvuympäristöön. Trichoderma ja Aureobasidium ovat puutavaran mikrobeja, mutta niitä esiintyy myös kosteusvaurion yhteydessä, samoin kuin Eurotium ja sädesienet. Löydös viittaa vaurioon. Trichoderma voi tuottaa toksiineja, samoin sädesienet, toteaa Putus.

Näytteessä A218 on runsaasti bakteereita mutta ei homeita tai hiivoja.

Liikuntasalin keittiön yläkaapin päältä ei löytynyt merkittävää kasvua, mutta bakteereita oli kohtalaisesti.

Näytteessä B007 bakteereita oli kohtalaisesti mutta ei sädesieniä.

Tuula Putus kertoo, että hänelle ei ole toimitettu Keskustan koulun korjaustapaselostetta eikä tietoja kosteusvaurion mekanismeista tai laajuudesta.