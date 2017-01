Kangasalan Voitto oli Leijona Futsalin kakkosjoukkuetta parempi maalijuhlassa

Futsalin Tampereen piirin kakkosdivisioonassa akaalainen Leijona Futsalin kakkosjoukkue pysyy tiukasti sarjansa toiseksi viimeisenä. Joukkueelle ja kannattajille ikävää tilannetta kävi pahentamassa 29.1. Kangasalan Voitto.

KaVo vei Toijalan Monitoimihallin maalijuhlassa voiton 8–10 (5–4)-lukemin. Taukojohto 5–4 oli Leijonien hyviä asioita pelissä. Summerin päätettyä 40 minuutin futsalpelin olivat tulostaulun lukemat kuitenkin vähemmän mairittelevat. Joukkueen pistemäärän selvää kohenemista on tammikuun aikana odoteltu.

Pistemäärä 8 on kuitenkin 11 pistettä putoamisviivan alapuolella. Leijonilla on kuusi peliä sarjaa jäljellä, eli kiire tulee. Leijonat pelaavat seuraavaksi vieraskentällä. Nokian Palloseura on vastassa 4.2.

Leijonien pistemiehet KaVo-ottelussa: Jesse Järvi 3+0, Tero Tromstedt 2+1, Janne Hevonoja 1+1, Ere Salmi 1+1. Joonas Pietikäinen 1+0, Jani Kirjavainen 0+2, Mikko Tromstedt 0+1. KaVo:n tehomiehinä häärivät Jan Kulokorpi 4+2, Jussi Kotilahti 3+1.

Naisten Futsal kakkonen 28.1. Ylöjärven Ilves–TP-49 2–2.

Miehet Futsal V-Div. 29.1. KylVe Leijona Futsal/3–TPV 8–3.