Tommi Salminen vaihtoi vanhan raudan digikoneisiin

Kymmenen vuotta sitten Toijalan TS-Printin tiloissa jyskytti viisi Heidelberg-merkkistä offset- ja kohopainokonetta. Vanhin kone oli seisonut samoilla sijoilla 1960-luvun alusta saakka. Myös työntekijöitä oli viisi.

Vaikka väki on vähitellen vähentynyt, samat, tonnien painoiset koneet olivat työssä vielä vuodenvaihteessa. Eivät ole enää.

– Kaikki vanha rauta lähti. Ne kauniit koneet. Boliviaan, kertoilee toimitusjohtaja Tommi Salminen kuppi kahvia kädessään remontin keskellä.

Salminen juo nyt sitä kahvia, mitä haluaa, sillä konekannan vaihto liittyy yrityskauppaan, jolla hän hankki TS-Printin itselleen. Marraskuun lopusta saakka yrityksen nimessä on ollut ensimmäistä kertaa sen omistajan nimikirjaimet. Kahvistakin Salminen saa päättää, sillä keväästä eteenpäin hän on yrityksen ainoa työntekijä.

Vaikka mullistus on suuri, vanhan raudan vaihtaminen upouusiin digipainokoneisiin oli Tommi Salmisen mukaan ennakointia.

– Muutos lähti oikeastaan siitä pelottavasta ajatuksesta, että jos painaja olisi päättänyt lähteä tai jäänyt pitkälle sairaslomalle, olisin ollut yksin. Jälkikäsittelykoneiden ammattitaitoisia käyttäjiä ei enää tahdo olla. Se on mennyt kisälliperiaatteella.

Jokainen käyntikortti voi olla erilainen

Idea uudenlaisesta painotalosta syntyi jo Australiassa, missä Salminen asui muutamia vuosia sitten.

– Sydneyssä tuli ajatus, että jos palaamme Suomeen, asioita voisi ajatella eri tavalla. Siellä tehtiin hektisesti saman päivän tilauksia.

Välillä ajatus hautautui mutta nousi pintaan viime vuonna, kun Salminen makoili kotona umpilisäkkeen tultua tiensä päähän. Konemyyjätkin soittelivat sopivasti.

– Nyt laitteita on tullut sellaiseen hintahaitariin, että voi ostaa esimerkiksi digipainokoneen, jolla voi painaa paksua kartonkia. Kolme vuotta sitten ei olisi vielä voinut. Nämä ovat myös kehittyneet niin, että yksi ihminen voi käyttää montaa laitetta samaan aikaan.

Kymmenen vuotta sitten A4-koon tuotteita ei kannattanut painaa alle 2000:tta kappaletta, koska painokoneen pesu, värien laittaminen, koneen säätäminen kohdilleen ja muut työt veivät niin paljon aikaa.

– Painajan päivät täyttyivät koneen pesemisestä. Välillä vähän painettiin.

Nyt asiakas voi tilata muutaman kymmenen esitettä. Tai yhden. Tai kymmeniä tai satoja keskenään erilaisia.

– Digitaalipainamisen hyvä puoli on, että jokainen tuote voi olla erilainen. Pitäisi itsekin aina muistaa, että digipainokone ei tullut korvaamaan offset-koneita vaan tekemään jotain ihan muuta. Personoituja tuotteita.

Uusi painokone suoltaa jo tuotteita, ja Japanista on meriteitse tulossa parhaillaan uusi stanssauskone. Se nopeuttaa ja monipuolistaa muotoon leikkausta, ja manuaalinen kartonginpalojen tökkiminen ja repiminen jää pois.

– Plotteri leikkaa jokaisen arkin erikseen ohjelman mukaisesti. Terä leikkaa vaikka jokaisen käyntikortin erikokoiseksi. Kaikki onnistuu, ja yksi firma voi toimittaa kaiken, vaikka en itse tekisikään kaikkea. Siihen minulla on yhteistyökumppanit.

Akaassa on monta tärkeää asiakasta

Kymmenen vuotta sitten erilaisten lomakkeiden painaminen oli TS-Printissä iso osa päivittäistä työtä. Nyt lomakepuoli on romahtanut täysin, kun ihmiset ovat siirtyneet asioimaan nettiin. Paljon muutakin on tapahtunut.

– Ihmiset ovat oppineet käyttämään itse enemmän tietokoneita, ja heiltä tulee lähes valmista tavaraa. Ei kymmenen vuotta sitten ollut asiakkaalla läppärillään kuvankäsittelyohjelmaa. Silloin tehtiin kaikki täällä.

Kun siirrytään kotikoneen näytöltä paperille tai kartongille, lainalaisuudet kuitenkin muuttuvat.

– Netin näyttökuvat ja kännykkäkameraotokset eivät vaan näytä paperilla hyvältä.

TS-Printillä on omat alihankkijansa, mutta jatkossa Tommi Salminen haluaa myös itse palvella yhä enemmän muita tulostus- ja painotaloja etenkin uuden stanssauskoneen voimin. Yrityksen omista asiakkaista monet tärkeimmistä toimivat Akaassa.

– Fläkt, VS-Harja ja Elecster ovat isoja asiakkaita, joille palvelukokonaisuus on tärkeä. Heidän eteen tehdään välillä pitkää iltaa, koska ymmärrän, että he myyvät tuotteitaan maailmalle, ja ne on saatava sinne jopa samana päivänä.

Digipainotalona TS-Print voisi Salmisen mukaan tehdä paljon tuotteita myös uusille paikallisille asiakkaille.

– Minun lähtökohtani on se, miten asiakas saa myytyä enemmän ja hankittua rahaa.

Sydneyn keikkaa lukuun ottamatta Tommi Salminen on ollut TS-Printissä 19-vuotiaasta saakka ensin oppisopimuksella, sitten työntekijänä ja viimeiset reilut kolme vuotta toimitusjohtajana. Jo ennen taloon tuloa hän kallistui graafiselle alalle isänsä Harri Salmisen esimerkkiä myötäillen.

– Kun muut pelasivat Amigalla, minä tein sillä logoja ja käyntikortteja. Olen kutsumusammatissa, Salminen sanoo.