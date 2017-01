On vain yksi Veikko

Toimitusjohtaja Veikko Nordström (71) on pirkanmaalaisessa yrittäjäkentässä käsite. Vuonna 1975 puoliso Marja-Leenan kanssa perustettu Nykypesu toimii ja menestyy Etelä-Suomen vuokramattobisneksessä. Veikko ja Marja-Leena ovat edelleen tiukasti kiinni yrityksen puikoissa. Vuonna 1993 alkanut Toijalan Yrittäjien puheenjohtajuus keskisti 16 vuotta. Tänään Veikko on kunniapuheenjohtaja ja edelleen vahvasti mukana yrittäjäyhdistyksen toiminnassa.

– Olen vähän sellainen henkeen ja vereen tyyppi. Sitoudun vähän kaikkeen liikaa. Niin se on haulikkoammunnassa, lionstoiminnassa ja yrittäjäyhdistyksessäkin. En osaa olla pois, vaikka en minä korvaamaton ole. Aikaahan tähän on mennyt, mutta toivon mukaan on saatu jotakin aikaankin, sanoo Nordström.

Vieressä istuva Marja-Leena puuttuu keskusteluun todeten, että osaksi Veikolle on kertynyt toiminnan vuosia, koska jatkajia ei ole löytynyt.

– Puheenjohtajuuttahan ei niin vain jätetä, miettii Marja-Leena.

Totta. Veikon aikana Toijalan Yrittäjät oli monessa näkyvä yhteisö. Yrittäjät järjestivät Toijalan Markkinoita, olivat mukana perustamassa Keskustan kehittämisyhdistystä, hankkivat Toijalan keskustaan jouluvalot ja teettivät yhdistykselleen 70-vuotishistoriikin, jonka historiaosuuden kirjoitti filosofian maisteri Johanna Salin ja yrityshaastattelut teki Akaan Seudun toimittaja Mikko Peltoniemi.

– Yhteistyö Toijalan kaupungin kanssa nostettiin aivan uudelle tasolle. Kaupunginjohtajaksi tuli Nesteeltä Leena Siikanen-Toivio, joka ymmärsi yritystoiminnan merkityksen. Puhuimme samaa kieltä. Tämä jatkui vielä Pauli Ihamäen aikana Toijalassa ja Akaassakin. Sitten kun se katkesi, se katkesi. En tiedä johtuiko se minusta vai mistä, miettii Veikko.

– Ja eihän minun tarvinnut yksin touhuta. Jyrki Sohlman teki markkinoiden kanssa vielä suuremman työn kuin minä. Sirénin Olli oli jäsenhankinnassakin mies paikallaan. Oli mukava tohuta kun oli innostuneita kavereita ympärillä.

Veikko Nordströmin mielestä Akaan yrittäjäyhdistyksien yhteistyö kaupungin kanssa toimii tänään asiallisesti. Uudelta elinkeinopäälliköltä odotetaan paljon.

– Rohkeutta enemmän päätöksentekoon. Nyt ollaan lukossa. Yrittäjiä tarvitaan luottamuselimissä ja olen minäkin siellä aikani ollut. Kun asiat eivät etene kumminkaan kovin nopeasti, ei tarkoituksella pitäisi hidastaa. Moottoritie on ollut kohta 20 vuotta. Miten sitä on hyödynnetty, kysyy Veikko.

Samaan hengenvetoon Veikko muistuttaa, että kun hän Marja-Leenan kanssa aloitti yritystoiminnan Toijalassa vuonna 1975, kaupungin ja yrittäjien välillä ei ollut minkäänlaista yhteistyötä. Nyt sentään keskustellaan, vaikka aina lopputuloksesta ei tiedä.

Kaikkeen tarvitaan intohimo

Veikko sanoo olleensa intohimolla puheenjohtajana. Hän halusi, että asiat menevät eteenpäin. Toijalan Yrittäjien jäsenmääräkin oli laskussa, se korjattu. Myös jäsentoiminta vilkastui.

– Mitään yhdistystä ei kannata pitää pystyssä, jos jäsenet eivät koe sitä omakseen. Yhdistys ei ole hallitusta varten vaan hallitus on yhdistystä varten. Yhdistyksen voima tulee jäsenistöstä. Koin, että minulla on aikaa tähän, vaikka päivät tulivat joskus pitkiksikin, sanoo Veikko.

Kun Veikko on mennyt, Marja-Leena on pyörittänyt yritystä. Tänään Nykypesu pesee vuokramattoja, mutta alkuvuosikymmenet pestiin pyykkiä. Intohimolla on myös yritystä kasvatettu.

– Ei Veikko ole lupaa kysynyt eikä tarvinnut. Kun hän meni, minä olin töissä. Jos kone hajosi, silloin soitin. 27 vuotta pestiin pyykkiä itse. Minun isäni – täyttäisi nyt sata vuotta jos eläisi – ei meinannut millään ymmärtää sitä, että Veikko pesi ja silitti naisten vekkihameita, kertoo Marja-Leena.

Nykypesun historiaan kuuluu myös yrityksien kokolattiamattojen pesemistä, jotka pääasiassa pestiin öisin ja viikonloppuisin.

– Emme ole säästäneet itseämme missään. Ja tämä on ollut kivaa, sanoo Marja-Leena.

– Paljon on tehty päivin ja öin. Joku ajattelee, että on mennyt aikaa hukkaankin. Minä en ajattele niin. Jos olen aikaani antanut, olen aina myös saanut, jatkaa Veikko.

Veikko muistaa takavuosia kolmipäiväisten markkinoiden jälkeen menneensä vielä olutteltalle myyntivuoroon. Kun myynti loppui, hän varastoi tavarat ja vei auton Ryödintielle. Varhain kesäaamuna auringon noustessa mies sanoi ääneen itselleen: nyt kotiin.

Yhdistystä tarvitaan

Toijalan Yrittäjät on 80-vuotias. Juhlia vietetään Karrlundin kivinavetalla ensi lauantaina. Kunniapuheenjohtaja Nordström pitää juhlivaa yhdistystä merkittävänä yrittäjyyden esillä pitäjänä kaupungissa.

– Tänä aikana puhutaan paljon verkostoitumisesta. Tämän yhdistyksen toiminta jos mikä on sitä. Emme ole ammattiyhdistysliike, mutta kyllä yrittäjien edunvalvonta meille kuuluu. Tässä työssä ovat mukana myös Pirkanmaan Yrittäjät ja Suomen Yrittäjät.

Veikko kehottaa yhdistyksen jäseniä osallistumaan myös Pirkanmaan Yrittäjien koulutustoimintaan. Hän on itse saanut sieltä paljon. Tosin osallistuminen on aina jostakin pois ja yksin yrittäjä ei voi niin vain lähteä.

– On yrittäjiä, jotka eivät missään nimessä halua puhua työasioista vapaa-ajalla. Sekin täytyy ymmärtää, sanoo Marja-Leena.

– Tässäkin pätee toteamus, kun antaa niin myös saa. Ketään ei voi pakottaa, mutta sitten täytyy miettiä, että jos jokin asia ei toimi, missä vika – minussako, ajattelee Veikko Nodtröm.