Akaassa säästetään armottomasti

Hirvittää se into millä Akaassa ollaan palveluja karsimassa ja keskittämässä. Miksi nyt suunnitellaan Toijalaan hyvinvointikeskusta ja palvelujen purkamista Viialasta ja Kylmäkoskelta, vaikka sote-suunnitelmat on vielä auki, eikä tiedetä miten palvelut maakunnassa lopulta päätetään järjestää.

Eräs päättäjäksi tahtova eräässä kokouksessa taannoin ihmetteli, miksi huudetaan pienten kalliiden terveyskeskusten perään, vaikka niissä ei käy muita kuin seuraa hakevia mummoja juttukaveria etsimässä. Turhaa touhua. Lopetetaan pois kalliit toimipisteet.

Joopa. Itse olen ollut muutaman viime vuoden ajan terkkarin palvelujen suurkuluttaja. Oli sitten huonoa tuuria, kohellusta tai vanhuuden könttyriä, mutta harva se viikko olen kipittänyt Kylmäkosken terkkariin iloisena siitä, että akuutin hädän tulen sinne voi noin vain kipaista.

Pari vuotta sitten katkesi ranteestani veneluu, kun autoin pyörätuolipotilasta ja keikahdimme nurin ja käteni jäi alimmaiseksi. Monien vaiheitten, hoitopaikkojen, luunsiirtoleikkauksen ja titaaniruuvin asentamisen jälkeen käpälä oli taas toimintakunnossa. Mutta ans olla, astahtaessani jäisellä parkkipaikalla Ladaani ponnistava jalka luiskahti, ja tipahdin pyllylleni Ladan viereen leikatun käteni päälle. Eikun terkkariin. Todettiin että uutta murtumaa ei ole, mutta saattaa olla että ruuvi on vähän liikahtanut. Käsi paketoitiin. Samalla katsottiin syksymmällä paikattua koiranpuremaa toisessa kädessä. Sekin oli parantunut hyvin, vaikka tulehdusta pelättiin, koska silloin määrätyt antibiootit olivat aiheuttaneet hurjan allergiareaktion, joka sekin oli vaatinut pikaista terkkarikäyntiä. No käpälät siinä hiljalleen paranivat, ja iloisena taas astelin liukkaalla pihalla lehtipinkka sylissäni roskikselle. Totta kai sileät kumpparit luiskahtivat ja mätkähdin oikosenaan pihalle. Paketoidulla kädellä en uskaltanut ottaa vastaan, vaan kolhaisin pääni. Taju ei lähtenyt, mutta olin vaistomaisesti nykäissyt niskaani lujasti eteenpäin ja se jotenkin niukahti. Eikun terkkariin. Piiskaniskaa kummempaa vaivaa ei löytynyt, ja jäykkyys hiljalleen paranisi ilman toimenpiteitä. Kädet jäykkinä ja niska oikosena tepastelin sitten lenkeilläni talvipakkasella. Siitäkös stressistä kroppa protestoi, vastustuskyky laski, ja iski kauhea kipu, vaiva ja ihottuma. Kipinkapin arvatkaa minne. Kylmäkosken ystävällisessä terkkarissa todettiin, että kyseessä on vyöruusu. Voi olla stressin laukaisema. Paranee kyllä kun tuimat tropit kirjoitetaan. Stressissä epätahtiin laukkomaan lähtenyttä pumppuakin oli tutkittava ja tropattava.

Viime syksynä jostain merkillisestä syystä en tarvinnut terkkarin palveluksia. Mutta odotan kauhulla sitä päivää, kun joku paikka taas pettää, ja Kylmäkoskelta on terkkari lopetettu. Ja niin varmaan odottaa moni muukin ikäiseni. Jos lähin palvelupiste on Toijalassa, miten sinne pääsee, ja onko siellä päivystys? Vastataanko edes puhelimeen? Saako soittaa ambulanssin, jos vaiva on kohtalaisen mitätön, mutta kuitenkin hoitoa vaativa?

Vai pitääkö yrittää könytä bussiin? Mutta eihän Kylmäkoskelta kulje busseja Toijalaan. Ainakaan tietääkseni. Vai kulkeeko? Mistä tiedon saa? Kirjastosta? Kunnan nettisivuilta? Liikennöitsijältä? Toimiiko kuljetus päivittäin vai muutaman kerran viikossa? Jos Toijalaan pääsee, niin pääseekö sieltä takaisin? Onks tietoo, tai edes tietoo mistä tietoa saa? Mutta taksithan kulkee. Joo joo, mutta kovin montaa taksireissua ei kuukaudessa eläkeläinen ajele, kun edestakainen taksimatka ynnä korotettu terkkarin omavastuu maksaa helposti pieneläkeläisen kahden viikon ruokarahat.

Pitäisiköhän meidän seniorien alkaa arvostaa itseämme ja katsoa että joku vanhemmasta polvestakin olisi vielä mukana kunnallisessakin päätöksenteossa. Kun suunnitellaan tärkeitten palvelujen lopettamista tai siirtämistä, pitäisi samalla selvittää palvelujen saavutettavuus. Jos julkista tai yksityistä kohtuuhintaista liikennöintiä ei ole, se on järjestettävä. ja siitä on myös tiedotettava. Tiedotettava niin, että tieto osuu jokaisen tarvitsevan silmiin – myös niiden joille ei paikallinen lehti tule tai joilla ei ole nettiyhteyksiä.

Pirkko Seppi