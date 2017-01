Paikalliset pankit ja toimialueen talletukset yrittäjien palveluksessa

Yritykset kannattelevat yhteiskuntaa ja mahdollistavat sen kansalaisilleen tarjoamat palvelut. Olemme valinneet yhteiskuntamallin, joka elää yrittäjistä ja yrittäjyydestä – muiden mallien kyky tuottaa hyvinvointia kansalaisilleen on historian saatossa osoittautunut yrittäjävetoista malliamme heikommaksi.

Valtaosan hyvinvoinnista jauhoivat aiemmin isoja pääomia vaativat suuryritykset, joiden yksittäiset tuotantolaitokset työllistivät satoja ja ulkopuolista rahoitusta vaativat investoinnit vaativat miljoonia tai satoja miljoonia. Näiden yritysten rahoituksesta huolehtivat suuret osin ylikansalliset liikepankit ja keskusjohtoiset paikallisten pienempien pankkien yhteenliittymät. Yksittäisillä paikallisilla pankeilla ei ollut kykyä tyydyttää näiden jättiläisten palveluntarpeita, joten ne keskittyivät palvelemaan oman toimialueensa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, viljelijöitä ja ammatinharjoittajia. Toimialueen yrittäjien ja pankkien välille muodostui vuosikymmenten saatossa vahva molemminpuolinen luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne.

Paikallisten yrittäjien ja rahoittajien huolet ja ilonaiheet olivat usein yhteneviä. Pääomia oli niukalti, joten ne oli kohdistettava koko yhteisön kannalta mahdollisimman tuottaviin, mutta vähäriskisiin hankkeisiin. Pikavoittojen tekeminen toisten alueen toimijoiden kustannuksella oli lyhytnäköistä, joten siihen sortuneet toimijat karsiutuivat nopeasti. Elettiin ympäröivästä yhteisöstä, mutta myös vahvasti yhteisölle. Työnantajani Akaan Seudun Osuuspankki on perustettu 13.2.1927, joten se on kulkenut osan yrittäjistä matkassa jo heidän perustaessaan Toijalan Yrittäjät yhdistystä. Pankkiin ovat varojaan tallettaneet yritykset, yrittäjät, ammatinharjoittajat ja yritysten työntekijät, mutta myös niin valtion kuin kuntienkin viranhaltijat ja toki etenkin maa- ja metsätalouden harjoittajat. Nämä talletukset kerryttivät alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen tarvittavat pääomat, joiden varaan myös pääomavaltaista ja työllistävää yritystoimintaa voitiin rakentaa. Osuuspankkitoiminnan isä Hannes Gebhardt (8.4.1864 Kemijärvi – 23.2.1933 Helsinki) määritteli 1900 –luvun alussa paikallisen osuuspankkitoiminnan arvopohjan seuraavasti: ”Sitkeä työ ja järkevä säästäminen vievät meidät pahojen päivien yli onnellisempaan tulevaisuuteen. Jokaisen harkitsevan säästäjän tavoite on: Kotiseudun säästöt kotiseudun talouselämää palvelemaan.”

Perusajatus on kestänyt hyvin aikaa ja lähipääomien käsite elää edelleen. Rahoitushankkeista päätti aikanaan pankin hallinto, joka tunsi alueen ja sen toimijoiden erityispiirteet. Nykyisin pankkien hallinto tekee vain hyvin pienen osan rahoituspäätöksistä, mutta ohjaa läheisesti päätöksistä vastaavaa pankin henkilökuntaa. Paikallisen hallinnon tuoma suora yhteys toimialueen arkeen helpottaa kotiseudun säästöjen kohdentamista kotiseudun talouselämää palvelemaan. Toimialueen yrittäjillä onkin aina ollut säästäjien rinnalla vahva edustus paikallisten pankkien hallinnossa.

Rahoitusmarkkinat ovat vapautuneet ja rahan saatavuus parantunut – lähipääomien tarve on hetkellisesti vähentynyt. Toisaalta suuryritysten merkitys on viime vuosikymmeninä pienentynyt ja Pk –yritysten rooli yhteiskuntamme kannattelijoina korostunut. Pirkanmaan Yrittäjät ry laski Pirkanmaan 25.554 pk-yrityksen työllistävän 73.961 henkeä ja niiden kerrannaisvaikutusten olevan; ostovoiman lisäystä noin 2,2 miljardia euroa vuodessa, kunnallisveroja noin 726 miljoonaa euroa ja valtionveroja n. 414 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yritykset toki avustavat alv-veron mittavan tuoton synnyttämisessä ja monen muun välillisen verotulon kasvattamisessa. Valtaosan Akaan pienten ja keskisuurten yritysten tai ammatinharjoittajien rahoitus- ja palvelutarpeista tyydyttävät edelleen paikalliset pankit pääosin omalta toimialueelta saatujen talletusten turvin. Kotiseudun säästöt siis edelleen palvelevat mitä suuremmissa määrin kotiseudun talouselämää ja samalla synnyttävät hyvinvointia meille kaikille.

Sote –uudistuksensa kanssa kipuilevan Suomen yksi uusimmista muotisanoista on elinvoimakunta. Oli kuntia tai ei, elinvoimaa pitää yhteisöissä olla, eikä leikkauslistoja ja näivettymistä. Yhteisöjen elinvoimaisuutta luodaan ja vaalitaan edelleen toimialueen yrittäjien, paikallisten pankkien ja säästäjien vahvan keskinäisen luottamuksen ja yhteisten päämäärien varaan. Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntapalkinto meni tänä vuonna Lempäälään – olisikohan ensi vuonna jo Akaan aika, jos ei voittaa niin vähintäänkin kilvoitella?

Tuomo Smått

Säästäjä, asiakaspalvelija ja 90 –vuotiaan OP Akaan toimitusjohtaja