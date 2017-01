Luovuutta ja riskinottoa kahdeksan vuosikymmentä

Aloitan tämän Toijalan Yrittäjien 80-vuotisjuhlajulkaisun lähes samalla otsikolla kun yhdistyksemme historiikki julkaistiin 10 vuotta sitten. Historiaa täytyykin toki muistella aina, kun näin merkittävään ikään ehtineestä yhdistyksestä kirjoitetaan. ”Tiistaina tammikuun 26. päivänä klo 19.30 pidettiin Toijalan Seurahuoneessa Toijalan Yksityisyrittäjäin kokous” Näillä sanoilla asia uutisoitiin paikallislehdessämme. Elettiin 1930-lukua, tarkemmin vuotta 1937. Yhdistykseen liittyi heti 20 jäsentä ja tällä hetkellä Toijalan Yrittäjät ry:n kuuluu hienosti 209 yritystä.

Otsikon sanoma pätee yhä samalla tavalla kuin aikaisemminkin, yrittäjyys on juuri luovuutta ja riskinottoa. Näistä syntyy kasvua, hyvinvointia ja työllisyyttä. Meidän yrittäjien on aina tavoiteltava parempaa ja tehtävä asioita uusilla innovatiivisilla tavoilla pärjätäksemme kasvavalla kilpakentällä alasta riippumatta. Yrittäjät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana saaneet muuttua paljon toimintaympäristön alati muuttuessa ja muutosvauhdin kiihtyessä. Muutaman viimevuoden huima tietotekninen kehitys (digitalisaatio) on entisestään nopeuttanut rakennemuutosta mm. mullistamalla viestintää, kauppaa ja tuotantoprosesseja. Työikään tulevat ikäluokat ovat eläköityviä pienempiä, joten tehokkaamman ja vähemmän ihmiskäsiä vaativan teknologian nopea kehittyminen on ehdottoman tervetullutta, suorastaan välttämätöntä. Tästäkin huolimatta nopea kehitysvauhti hengästyttää monia meistä.

Toijalan Yrittäjät ry on aktiivinen toimija Akaan kehittämisessä sekä kaupungin ja elinkeinoelämän välinen linkki, jota hyödynnetään molempiin suuntiin mahdollisuuksien mukaan. Toijalan Yrittäjä yhdistyksensä kautta järjestäneet monia erilaisia tilaisuuksia akaalaisille ja tietysti yrittäjäyhdistyksen jäsenille itselleen sekä huviksi että hyödyksi. Yrittäjäyhdistys tekee myös aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa, kuten vaikkapa Akaan Nuorkauppakamarin kanssa. Voimia yhdistämällä kyetään toteuttamaan mittavampia Akaan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä yleisötapahtumia ja laadukkaita koulutustilaisuuksia. Samalla Toijalan Yrittäjät tekevät yrittäjyyttä, yrittäjiä ja omaa yhdistystään tunnetummaksi paikkakunnalla. Suomen Yrittäjiin kuuluva Toijalan Yrittäjät ry on kaikkien yrittäjien asialla ja toimii aktiivisena edunvalvontajärjestönä.

Akaassa on paljon hienoja yrittäjiä ja yrityksiä. Tämä on hyvä paikka elää ja yrittää, mutta myös kasvaa ja kasvattaa lapsiaan. Myös yritysten määrä on kasvanut ja työllistäjien määrä lisääntynyt. Olemme Suomen ainoan todellisen kasvukäytävän varrella. Sijaintimme takaa meille erinomaiset mahdollisuudet yrittämiselle ja paikkakunnan vetovoimaisuuden lisäämiselle. Positiivisella ja yrittäjäystävällisellä asenteella operoivaa Akaata ei pysäytä mikään, eivät edes ne kuuluisat jarrumiehet.

Yrittäjät ovat aina katsoneet eteenpäin ja kehittäneet uutta sekä olleet edelläkävijöitä omassa tekemisessään. Nyt on myös kaupunkien virkamiehillä ja päättäjillä aika katsoa eteenpäin ja suunnitella tulevaisuutta pitkäjänteisesti oman asuinkuntansa hyväksi. Elinvoimaiseen ja ennen kaikkea hyvinvoivaan kuntaan syntyy yrityksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja, joten positiivinen kierre on valmis.

Suomalaisessa yritysrakenteessa mikroyrityksiä, eli 1-9 henkilön yrityksiä on peräti 93,3 prosenttia yrityksistä – näin myös Akaassa. Mikro- ja pienyritykset työllistävät jopa 47 prosenttia koko yrityskannan työntekijöistä. Myös meidän kaupunkimme voimavara ovatkin kasvavat ja työllistävät mikroyritykset, joihin uudet työpaikat pääosin syntyvät. Yrittäjyys on tavoitteena yhä useammalla nuorella. Nuorilla on nyt ennen kokematon into yrittäjyyteen – jopa 20 prosenttia 18-24 -vuotiaista arvioi perustavansa yrityksen kolmen seuraavan vuoden kuluessa. Suuntaus on hyvä ja luo yrittäjyyteen lisää positiivista virettä.

Yrittäjillä on historiallinen tilaisuus elinvoiman parantamiseksi sillä, tuleva valtuustokausi tulee olemaan murroskausi. Nyt jos koskaan yrittäjillä on tilaisuus olla moottori uuden rakentamisessa. Tämä mahdollisuus ei tule meille yrittäjille valmiina, vaan meidän on itse otettava paikkaamme. Rohkaisenkin kaikkia yrittäjiä miettimään ehdokkuuttaan tulevissa kuntavaaleissa. Yrittäjä on hyvä ehdokas.

Jouni Parikka

Toijalan Yrittäjien puheenjohtaja