Autokauppias Erik Seppänen myi jo pikkupoikana kiviä ja heiniä

22-vuotias Erik Seppänen on aina ollut kova yrittämään. Jo ala-asteikäisenä hän myi naapurinpojan kanssa maasta kerättyjä kiviä ja heiniä ohikulkijoille. Pojat olivat tyytyväisiä saatuaan vaivanpalkaksi pari euroa.

Akaan lukiossa Seppänen perusti luokkakaverinsa Lauri Mattilan kanssa lumi- ja muihin pihatöihin erikoistuneen Pro Pihapojat -yrityksen, joka eteni aina Nuori Yrittäjyys -finaaliin asti. Oppia yrittämiseen antoi myös Akaan Nuorkauppakamarin lukiolaisille järjestämä yrittäjyyskurssi.

– Yrittäjyys alkoi kiinnostaa niin paljon, että koulu vähän jäi, viime keväänä päästötodistuksen Akaan lukiosta saanut Seppänen kertoo.

Autokauppa vanhalle paloasemalle

Moottoriurheilusta kiinnostunut Seppänen ryhtyi jo lukioaikana tekemään autokauppaa, josta vuosi sitten tuli miehen päätyö. Seppäsen ES Automyynti -yritys toimii vuokralla 125 neliön tiloissa Toijalan vanhalla paloasemalla. Aiemmin Seppänen myi autoja kotipihaltaan sekä Akaan Kennossa Kylmäkoskella.

Seppäsen mukaan autokaupan perustaminen kotikaupunkiin tuntui luontevalta sijainnin, helppouden ja tuttujen ihmisten ansiosta.

Seppänen on yrittäjäperheestä. Hän arvelee, että tausta ei silti ratkaissut uravalintaa.

– Jos en olisi yrittäjä, tekisin joka tapauksessa jotain myyntityötä. Olen aina tykännyt puhua ja olla esillä. Olen rankasti ulospäin suuntautuvaa tyyppiä, Seppänen miettii.

Hallitilaa tee-se-itse-korjaajille

Seppänen myy käytettyjä autoja sadasta eurosta ylöspäin. Hän etsii myytävää pääasiassa netistä, minkä lisäksi autoja tulee vaihdossa tai autokauppiaskontaktien kautta.

Autokaupan yhteydessä on myös tarjolla hallitilaa tee-se-itse-korjaajille.

– Asiakas voi korjata autoaan hallissa, jossa on nosturit ja korjausvälineet valmiina, Seppänen kertoo.

Autokauppojen kilpailu on kovaa. Seppänen sanoo saaneensa jalan oven väliin.

– Tämä ei ole helppo ala. Jos et saa myydyksi, et saa leipääkään pöytään. Menestyäkseen on erotuttava joukosta joko hinnalla tai muualla tavalla. Koko ajan täytyy tehdä jotain, Seppänen sanoo.

Raha ei tule kotisohvalla makaamalla

Seppänen neuvoo yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kysymään neuvoja, tutustumaan ihmisiin, luomaan suhteita ja varautumaan kovaan työntekoon.

– Yrittäjäksi ei kannata ryhtyä, jos kuvittelee, että rahaa alkaa tulla kotisohvalla makaamalla. Yrittäjänä olet itse vastuussa, että teet työt. Siinä ei voi löysäillä, koska se näkyy tuloksessa. Myös riskiä täytyy ottaa kohtuullisen paljon. Ilman sitä ei yrittäminen tuota tulosta. Itse sijoitan eteenpäin kaiken rahan, mitä saan. Taskunpohjalla se ei kasva, Seppänen neuvoo.

Erik Seppäsen tulevaisuudennäky on henkilökunnan palkkaaminen ja yritystoiminnan laajentaminen muihin palveluihin.

– Sitä ei tiedä, liittyvätkö ne moottoriajoneuvoihin vai onko se jotain muuta. Eletään päivä kerrallaan ja mietitään, mitä maailmassa tarvittaisiin, nuori yrittäjä sanoo.