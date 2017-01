Yrittäjien puolesta

Yrittäjien etua ajamassa jo niin sanotusti neljännessä polvessa. Toiminta alueena Akaa. Jaa niin Akaaseenhan yhdistyksenne perustettiin. Välissä on perustettu kauppala, kaupunkikin, ja siitä reilun puolen vuosisadan jälkeen koettu kaksi kuntaliitosta ja jälleen olette Akaasta. Kaupunki on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista, jotta saadaan elinvoimaa ja palveluja tarjottua kuntalaisille. Siinä työssä olette olleet aktiivisia ja näkyvästi esillä. Nyt on hetki juhlan. Onnea 80-vuotiaalle yrittäjäyhdistyksellenne.

Kylmäkosken Yrittäjät

Vesa Peltola, puheenjohtaja