Varkauksiin ja maksuvälinepetoksiin epäillyt otettiin kiinni Turussa

Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Hämeessä varkauksiin ja maksuvälinepetoksiin epäillyt kaksi romanialaista miestä on otettu kiinni Turussa 26.1. Tähän mennessä suoritetun esitutkinnan perusteella miesten epäillään syyllistyneen ainakin kuuteen tapaukseen, jossa he ovat urkkineet pankkikortin tunnusluvun eri kauppaliikkeiden kassoilla maksutapahtuman yhteydessä ja tämän jälkeen he ovat anastaneet asianomistajan pankkikortin. Kortilla on nostettu tämän jälkeen pankkiautomaateilta käteistä rahaa asianomistajien tileiltä muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin.

Miehet ovat pidätettynä Jyväskylän poliisilaitoksella, jonne rikosten tutkinta on keskitetty.

Poliisi ei ole tavoittanut miesten mukana ollutta rikoksista epäiltyä naista, hänestä kaivataan edelleen havaintoja.