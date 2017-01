Keskustan koululla oireilevat lapset siirretään Viialan kirjastoon

Akaan sivistystoimi on päättänyt, että Keskustan koululla oireilevat lapset siirretään ensi viikolla Viialan kirjastolle yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. Väistötiloihin siirtymisen varalta aloitetaan väistötilojen kartoitus.

Keskustan koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui perjantaina 27.1. ja käsitteli koulun tilannetta sekä antoi suosituksensa jatkotoimenpiteitä varten.

Näytteet viittaavat kosteusvaurioon

Viialan yhtenäiskouluun kuuluvan Keskustan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat jatkuneet yli kahdeksan miljoonaa euroa maksaneen peruskorjauksen jälkeen. Koulun henkilöstölle tehtiin marraskuussa 2016 Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely. Sen mukaan työympäristöhaittaa ja työhön liitettyä oireilua voidaan pitää tavanomaisesta poikkeavana, ja kohteessa koetun sisäilmasto-ongelman selvittelyä on syytä jatkaa.

Marraskuussa tehtiin oirekysely myös koulun oppilaille. Sen mukaan vuoden aikana terveydentila oli huonontunut noin joka kolmannella lapsella. Oirekyselyn yhteenvedon mukaan on syytä selvittää alaryhmäkohtaisilla analyyseilla, mihin rakennuksen osiin haittahavainnot kohdistuvat ja onko oireita enemmän vanhoilla vai uusilla oppilailla.

Keskustan koululta otettiin 28. joulukuuta seitsemän pintanäytettä. Näytteet otettiin koulun ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta eri tiloista, yläkaappien päältä ja muilta tasoilta. Näytteet analysoitiin Turun yliopiston aerobiologian yksikössä, ja niiden terveydellisestä merkityksestä on nyt saatu lausunto professori, työterveyshuollon erikoislääkäri Tuula Putukselta.

Putuksen mukaan seitsemästä näytteestä vain kaksi on puhtaita, yksi on viitteellisesti positiivinen ja neljässä on joko runsas tai kohtalainen kasvusto hiivoja ja/tai kosteusvaurioon viittaavia homeita. Yhdessä näytteessä lisäksi sädesieniä.

– Kaikki todetut mikrobit ovat tavanomaisia bakteereita lukuun ottamatta allergisoivia. Myös sädesieni voi allergisoida. Näytteet on tutkittu suoraviljelyllä, joka antaa suuntaa-antavan arvion mikrobien määristä, ei tarkkaa pitoisuutta. Näytteet on otettu ennen rakennuksen perusteellista siivousta, joka on tehty joulun välipäivinä, Putus kirjoittaa.

Koulu piti siivota perusteellisesti jo syyslomalla, mutta siivous jäi silloin kesken.

Putuksen mukaan mikrobien viljelyssä tulevat esiin vain elinkykyiset mikrobit. Myös kuolleet mikrobit, rihmasto ja mikrobien osat ja aineenvaihduntatuotteet voivat aiheuttaa oireilua.

Tuula Putuksen lausunnon mukaan Keskustan koulun kosteusvaurion kaikki syyt tulee poistaa ja mikrobivaurioituneet materiaalit vaihtaa uusiin. Myös asennettavien uusien materiaalien puhtaus tulee varmistaa.