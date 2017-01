Toijalan Työväenyhdistys aloitti teatteritoiminnan Toijalassa sata vuotta sitten

Toijalan Työväenyhdistyksen kevätkokous sujui viime sunnuntaina muutaman aktiivin voimin, vaikka paikalle oli saatu sosialidemokraattisen puolueen nuori toivo Eero Vainio, 26-vuotias puolueen varapuheenjohtaja, lahtelainen hallintotieteiden opiskelija, kaupunginvaltuutettu, Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston ja Lahden sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Kevätaurinko otti voiton liinatukasta.

Eero Vainion asema vie hänet myös lähelle maan hallituksen ydintä, puolueen ministeriryhmän kokouksiin. Vainio on vihitty tietoon. Viime viikon kehysriihestä sinkosi julkisuuteen melkoinen pommi. Yrityksien yhteisövero lasketaan 20 prosenttiin nykyisestä 24 prosentista, mikä on alle Ruotsin 22 ja Viron 21 prosentin. Valtuutettu Aarre Kiurun mielestä tämän päätöksen turvin verotuloja katoaa vuosittain lähes miljardi ilman varmuutta siitä, että jostakin saataisiin jotakin takaisin. Elinkeinoelämä taputtaa käsiään, duunarit eivät.

– Puolueen tavoitteissa ei ollut, että yhteisövero lasketaan näin alas. Kyllä se tuli aika nopealla tahdilla neuvotteluissa vastaan, yllätyksenäkin. Se on nyt vähän herran haltuun, vaikuttaako lasku vai ei. Enemmän tässä tavoitteena on se, että yritykset pitäisivät tuoton sisällään ja kehittäisivät toimintaa sekä työllistäisivät. Tällä hetkellä myös pörssiin listaamattoman yrityksen omistaja on voinut 60 000 euroa vuodessa nostaa verovapaasti osinkoja, samoin hänen perheenjäsenensä. Jatkossa tämäkin poistuu. Heidän veroprosenttinsa on pieni, mutta jatkon kannalta oleellinen, vastaa Eero Vainio.

Ei ole jaettavaa

Lehtori Hannele Halmela-Tabeman muistutti, että myös sosialidemokraattien on tuettava voimakkaasti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa, eikä jättää kenttää täysin kokoomukselle.

– Kaikki jakovara, mitä me mielellämme kyllä jaamme, tulee pienten ja keskisuurten yrityksien menestyksestä. Angry Bird – koko Rovio – vastaa puolikasta paperikonetta. Olen todella huolissani, millä me tulevaisuudessa rahoitetaan hyvinvointivaltiota, kun kaikki vientiyritykset – paperi- ja metsäteollisuus – ovat poissa. Näiden tuloksellahan – viennillä – olemme luoneet hyvinvointivaltion. Ei aina voi vain miettiä, kuinka järjestämme palveluita. Enemmän pitäisi katsoa, onko jakovaraa. Pelottavaa, sanoo Halmela-Taberman.

Hannele Halmela-Taberman suhtautuu kriittisesti myös Etelä-Euroopan maiden tukemisen.

– Pienillä eläkkeillä toimeentuleva ei pysty hankkimaan itselleen edes elämisen perustarpeita ja me syydämme rahaa etelään. On siinä täällä selittämistä, jatkaa Halmela-Taberman.

Eero Vainio muistutti, että yleistä arvonlisäveroa ei ole nostettu ja perusturvaan on saatu 100 euron korotus. Myös vuoden alusta voimaan astunut nuorisotakuu on Vainion mielestä sosialidemokraattien ansio.

Tukityöllistämisen siirtyminen kokonaan valtiolta kunnille on valtuutettu Juhani Salin mielestä iso euromääräisesti asia. Kehysriihestä Salinille jäi myös kuva, että kuntien menoja oltaisiin vähentämässä miljardilla.

– Onko mitään tietoa, millä aikataululla tämä on toteutumassa, kysyy Salin.

– Odotan mielenkiinnolla, mik lopullinen linjaus on. Kokoomus yritti saada läpi lauseen, että kuntien menoja karsitaan miljardilla. Loppuvaiheessa se oli niin, että ”tutkitaan”, voitaisiinko kuntien menoja karsia miljardilla. Syön hattuni, jos se mennyt näin. Päätöksiä ei ole, mutta tehdään tarkastelu, vastaa Vainio.

Pakkoliitoksia ei tule

Sosialidemokraatit vastustavat edelleen kuntien pakkoliitoksia. Eero Vainion mielestä ministeri Henna Virkkunen (kok) on ajanut tyylillään kuntauudistuksen kriisiin.

– Hän on suututtanut ihmisiä ja saanut pienen yhteisymmärryksenkin koetukselle. Kunnat ovat käpertyneet kuoreensa ja tilanne on huono. Kuntauudistus on todella hankalassa tilanteessa, eikä tilannetta uhkaukset auta mitenkään.

Varapuheenjohtaja Vainion mielestä kuntaliitoksia tapahtuu vain luottamuksen ilmapiirissä. Hän ottaa esimerkiksi Hämeenlinnan ja Jyväskylän seudut.

– Siellä päättäjät ovat tunteneet toisensa entuudestaan. On löytynyt luottamusta ja muutosmuurarien joukko, jolla on yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Myös rahat ovat loppuneet, joten on ollut pakko lähteä etsimään muita vaihtoehtoja, sanoo Vainio.

Sosiaali- ja terveysuudistus edennee 20 alueen mallilla.

– Niitä on vähemmän kuin 34. Nykyiset sairaanhoitopiirit integroitaisiin maakuntien keskuskaupunkien hoidettavaksi, heidän organisaationsa osaksi. Alle 20 000 asukkaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut tulisivat myös vastuukuntien hoidettavaksi. Ne kunnat joissa on 20 000 – 50 000 asukasta saavat pitää perusterveydenhuoltonsa. Erikoissairaanhoito olisi aina keskuskaupungin vastuulla, sanoo Vainio.

Ruohonjuuritaso aktiivisemmaksi

Varapuheenjohtaja Eero Vainio sanoo sosialidemokraattien kentällä turhaan odottavan puoluejohdon linjauksia joka asiaan, etten kuin maakunnissa ja kunnissa uskalletaan toimia. Hän haluaa ruohonjuuritason huomattavasti nykyistä aktiivisemmaksi.

– Piirit ja sen jäsenyhdistykset ovat täysin itsenäisiä toimijoita. Vaikka minä maata kierränkin lähes taukoamatta, ei se tarkoita sitä, että Paasitornissa tai puoluejohdolla olisi vastaus jokaiseen kysymykseen. Teidän täytyy itse löytää asiat, joissa aktivoidutte kirjoittamaan ja osallistumaan

– Olen samoilla linjoilla kuin Pekka Haaviston kampanjan kanssa. On jalkauduttava, mentävä ihmisten luo. Haaviston kampanja lähti irti vihreistä, eli omaa elämäänsä. Ihmiset eivät sitoutuneet puolueeseen, mutta olivat valmiita tekemään kampanjaan enemmän tai vähemmän aikaa töitä. Myös sosialidemokraattien täytyy muuttua. Jäyhien rakenteiden sijaan tarvitaan vapaata kansalaistoimintaa, miettii varapuheenjohtaja Eero Vainio.

Oman aikansa Vainio jakaa Helsingin, Hämeenlinnan, Lahden ja Tampereen kesken.

– Jos joku kysyy, missä asun, vastaan herkästi, että junassa.

Toijalan Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Salla Bister penäsi Vainiolta ehdokkuutta seuraaviin eduskuntavaaleihin. Myös puolueen puheenjohtajuus on aikanaan avoinna. Eero Vainio sanoo ottavansa päivän kerrallaan ja vielä tutustuvansa moniin asioihin. Pyryn lisäksi on oltava aina myös nostetta.