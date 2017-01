Kirsti Alakahrille hyppäys yrittäjäksi oli helppo

Kirsti Alakahri on työskennellyt yrittäjänä vuodesta 1989, jolloin hän ryhtyi silloisen Tilitoimisto Pöyhönen Oy:n osakkaaksi työskenneltyään siellä vuodesta 1981. Nykyään Alakahri pyörittää omaa nimeään kantavaa Tilitoimisto Kirsti Alakahri Oy:tä Toijalan Satamatiellä.

– Entinen työnantajani ehdotti, että ostaisin osan osakkeista. Päätös oli helppo tehdä, koska olin työkseni hoitanut yrittäjien asioita ja tiesin minkälainen yrittäjän arki on. Oma hyppäys yrittäjäksi ei tuntunut isolta asialta, Alakahri kuvailee.

Tilitoimisto Kirsti Alakahri Oy:ssä työskentelee toimitusjohtajan itsensä lisäksi kuusi työntekijää. Asiakkaita yrityksellä on noin 150, jotka edustavat eri aloja ja kokoluokkia laidasta laitaan. Yritys hoitaa muun muassa verosuunnittelua, kirjanpitoa, palkanlaskentaa ja kaupparekisteriasioita. Suurin osa asiakkaista on akaalaisia. Alakahrin mukaan Akaa onkin erinomainen paikka yrittää.

– Täältä on todella hyvät kulkuyhteydet joka paikkaan. Akaa on logistisesti aivan ihanteellinen paikka monen eri alan yritykselle, Alakahri toteaa.

Kollegat jakavat ilot ja murheet

Alakahri kertoo, että tilitoimistoala on elänyt erityisesti viimeiset kaksi vuotta teknologista murroskautta, jossa toimintoja pyritään sähköistämään.

– Sellaisiakin tilitoimistoja on, jotka tekevät kaiken sähköisesti. Meillä on tarjolla sekä perinteistä kirjanpidon hoitoa, että täysin sähköisiä palveluita. Tässä on pakko pysyä kehityksen mukana ja opiskella koko ajan uutta, Alakahri toteaa.

Kirsti Alakahri on toiminut Toijalan Yrittäjien sihteerinä yli 20 vuotta. Alakahri kokeekin toiset yrittäjät kollegoikseen, joiden kanssa voi jakaa iloja ja murheita.

– Murheet liittyvät usein rahan riittävyyteen, erityisesti pienten toiminimiyrittäjien ansiotaso voi jäädä tosi pieneksi. Kokonaisuutena kuitenkin sanoisin, että ei tässä ihan hirveän synkeitä aikoja eletä, tilanne oli paljon huonompi vuosina 2010–2011, Alakahri sanoo.

Toijalan Yrittäjät muistaa Alakahria lauantaina yhdistyksen 80-vuotisjuhlassa ojennettavalla Kultaisella Yrittäjäristillä, jonka voi saada 20 vuoden ansioituneesta yrittäjyydestä.

– Tällainen muistaminen on sydäntä lämmittävää. Olen aika ylpeä itsestäni, että olen näinkin pitkään jaksanut ja halunnut olla yrittäjänä ja tällainen palkinto tavallaan konkretisoi sen, Alakahri tuumii.