Keskustan koulun sisäilmaongelmat jatkuvat

Viialan yhtenäiskoulun 7 B-luokan uskonnon tuntia on ehtinyt kulua viisi minuuttia, kun opettaja ja luokanvalvoja Maiju Roininen määrää käsienpesualtaalla olevaa oppilasta istumaan paikalleen.

– Vittu saatana! kuuluu vastaus ja luokan ovi lentää selälleen ja pamahtaa kiinni.

Luokan avustaja kurkistaa käytävää ja toteaa asian olevan hoidossa.

Viisi minuuttia myöhemmin oveen koputetaan:

-Anteeksi, kun hermostuin, äkkilähdöt ottanut oppilas sanoo ja palaa pulpettiinsa.

Ehtivätköhän muut huomata yhteyttä päivän teemaan? Opettaja puhuu etiikasta ja moraalista.

-Etiikka on sitä, mikä on oikein tai väärin, eturivissä tiedetään.

Tykki heijastaa valkokankaalle muitakin uskontoon liittyviä käsitteitä: yhteisöllisyys, tunnekokemukset, rituaalit ja uskomukset. Monet oppilaat viittaavat, kun eri maailmanuskontojen piirteitä tentataan. Pari poikaa keikkuu tuoleillaan, ja asiasta huomautetaan kolmesti.

Kirjan ensimmäinen kappale on ollut läksynä, ja tehtävät käydään läpi yhdessä. Edessäni istuva poika on tehnyt opettajalta pyytämästään muistiinpanopaperista lennokin, jonka kylkeen hän on kirjoittanut Finnair.

-Saanko toisen muistiinpanopaperin, kun ensimmäinen tuli täyteen, hän kysyy.

-Tietysti, vastaa opettaja.

-No ei tullut täyteen, korjaa avustaja, joka näkee takarivistä saman kuin ulkopuolinen tarkkailija.

Tunnin lopuksi lennokin tekijä tiedustelee opelta, saako hänkin toisten tavoin plussaa tuntiaktiivisuudesta.

-Sinulla oli kyllä hyviä ja oikeita vastauksia. Mutta täytyisi vielä jaksaa opetella viittaamaan, Maiju muistuttaa.

Opettaja merkitsee läksyn Wilmaan.

-Tämä oli ehkä maailmanuskontojen vaikein kappale, kun tässä oli niin paljon abstrakteja asioita. Asiat helpottuvat, kun pääsemme käsittelemään eri uskontoja tarkemmin. Mutta käsitteet kannattaa opetella huolella, niiden avulla eri uskontoja on helpompi vertaillakin, opettaja kannustaa.

Kello ei soi – kello ei enää soi tuntien alkamisen tai päättymisen merkiksi lainkaan – ja seuraava tunti jatkuu suoraan ilman taukoa. Päivän ainoaan pakolliseen ulkovälituntiin on aikaa 45 minuuttia.

Tulee kiire kerätä tavarat ja etsiä seuraava luokka.

Köksää ja tosi-teeveeope

Uudenkarhea, hartaan odotuksen jälkeen käyttöön saatu kotitalousluokka sijaitsee pohjakerroksessa. Sari Slawuta opettaa seitsemänsien luokkien tytöille kotitaloutta. Jako poikiin ja tyttöihin on opettajan mukaan tänä lukuvuonna poikkeus, ja se johtuu kuulemma tuntijaosta.

-Sä olit eilen telkkarissa! kommentoi yksi tytöistä köksäopelle.

-Joo, olin siinä Bull vs.Vertti -ohjelmassa, Sari Slawuta myöntää samalla kun jakaa oppikirjat pöydille.

Kolmen tunnin aikana on tarkoitus valmistaa pastaa ja Bolognese-kastiketta, porkkanaraastetta ja suklaakiisseliä. Pienryhmien muodostamisessa on ollut aiemmin vaikeuksia, joten Slawuta ehdottaa ryhmien arpomista Wilmasta. Tällä kertaa ryhmät syntyvät nopeasti ja sulassa sovussa. Ensimmäisellä oppitunnilla raastetaan porkkanat ja keitetään kiisseli jäähtymään. Opettaja tyhjentää tiskikoneesta puhtaita astioita kaappeihin. Raaka-aineet kotitaloustunneille tulevat paikallisesta K-marketista perille toimitettuina.

-Kauppa on täältä niin kaukana, että jos oppilaat lähetettäisiin ostoksille, kuten monessa muussa koulussa joudutaan tekemään, menisi siihen suurin osa oppitunneista, Slawuta vertaa.

Varustepuolella on sen sijaan opettajan mukaan jotain puutteita, mutta välineitä lainataan tarvittaessa vanhasta luokasta.

– Määrärahat eivät valitettavasti riittäneet kaikkeen tarvittavaan. Mutta ei tänne voi ostaa ihan mitä tahansa pilipalikattiloita. Tavarat, kuten kalusteetkin ovat täällä niin kovalla käytöllä.

Ulkovälitunti. Tulee taas kiire: ulkokengät jalkaan, portaat ylös maan pinnalle ja takki niskaan. Ulko-ovista on lähes mahdoton päästä ulos, kun oppilaat tungeksivat aivan oven edessä rappusilla. Jotkut uhmaavat ulkoilupakkoa tuulikaapissa. Jotkut uhmaavat enemmän. Tupakkapaikka näyttää olevan totutusti jossakin takavasemmalla.

Kauempana pihalla höntsyillään pallon kanssa. Sama tyttöporukka pelasi välituntia valvovan kuvaamataidon opettajan Jukka Saaren mukaan syksyllä myös korista.

Työrauhaa etsimässä

7A-luokan matematiikan tunnilla on tänään aiheena koordinaatisto. Siis se, johon vaikkapa Pokemon-peli perustuu, opettaja Tuomas Krook muistuttaa. Kun oppituntia on kulunut 20 minuuttia, ja koordinaatiston periaatteet on käyty yhdessä läpi, opettaja jakaa luokan kahtia ja osa oppilaista siirtyy naapuriluokkaan. Tänään luokan 27 oppilaasta paikalla on 24. Opettajan mukaan joku saattaa välillä haluta käytävällekin istumaan, jotta saa keskityttyä.

– Onhan se silloin ihan poikkeuksellinen tilanne ja mahdoton koko aikaa valvoa, mutta tämä on kuitenkin keino luoda työrauhaa näin isolle ryhmälle, Krook perustelee kierrellessään kahden luokan väliä.

Jokaisella oppilaalla on kurssiohje, johon on koottu kaikki vaadittavat tehtävät ja lisätehtävät, joista saa plussaa. Monisteeseen on painettu päivän aihe myös QR-koodilla, jota oppilas voi halutessaan lukea älypuhelimellaan.

Toiseen luokkaan jää vähemmän oppilaita, ja luokkaan laskeutuu hiljaisuus. Vain lyijykynät rahisevat vihkoihin. On harmi keskeyttää tähänastisen koulupäivän ensimmäinen hiljainen hetki, mutta on pakko kysyä, miten hälyssä oppiminen sujuu.

– Aika paljon on pakko tehdä kotona, jos ei saa tunnilla rauhaa, sanoo Eemil Katila.

Ratkaisuksi Eemil esittää pienempiä luokkia ja tasaisempaa sukupuolijakoa:

-Kun on iso porukka, tulee väkisinkin melua. Ja sekin auttaisi, jos tyttöjä ja poikia olisi yhtä paljon. Nyt luokalla on kaksi kertaa enemmän poikia. Köksän tunnit on ihan parhaita.

-Ai miten parhaita?

-Sarkasmia, Eemil kuittaa.

Tiedustelen, onko opettajilla muita keinoja saada työrauhaa aikaiseksi luokan jakamisen lisäksi.

-Jukkis (Jukka Saari) on ainoa, joka saa meidät kuriin. Kun se karjuu, kaikki menevät hiljaiseksi, Eemil Katila paljastaa.

-Ja Kaisa (Mikkonen) ottaa puhelimet pois.

Entäs siirtyminen alakoulusta yläkouluun, miltä se on tuntunut?

-Oudolta, 14 oppilaan luokalta Rasilta Yhtenäiskoululle siirtynyt Siina Salminen.

–Vastuuta on paljon enemmän. Kun ei ole omaa luokkaa, niin tavaroita pitää kantaa koko ajan mukana ja muutenkin se on vaikeampaa, Aino Turunen myöntää.

Kylmäkoskelaiselle Ville Kylénille vastuu on minuuttipeliä etenkin aamuisin.

-Jos nukkui aamulla pommiin, niin alakoulussa se tarkoitti kymmenen minuutin myöhästymistä. Jos nyt myöhästyn bussista, menee koko päivä ohi, Kylén huokaa.

Matematiikan tunti päättyy ja ope-Tuomas kiertää vetämässä punaisella tussilla aaltoviivaa jokaisen oppilaan vihkoon. Viiva merkitsee jakoa tunnilla tehtyjen tehtävien ja läksyjen välillä.

Vain voiankkaa vailla

Ruokalistalla on spagettia, jauhelihakastiketta ja kaaliananassalaattia. Istuudun seiska A:n tyttöjen pöytään.

Pöydässä on vain yksi oppilas, joka syö pelkkää näkkileipää. Ruokaa ei moitita, mutta kalapuikkopäivästä haaveillaan ja muovisia juomalaseja ihmetellään. Aino Turunen muistuttaa, että ruokaseuraansa siitä, että kouluruoka on yhä oppilaille ilmaista.

Sisävälitunti. Valvontavuorossa oleva Anna Kasdaglis viheltää pari kertaa tiukasti erotuomarin pilliin. Vihellys säästää opettajan äänihuulia, mutta valvojan selän takana painiminen ja töniminen näyttävät jatkuvan välittömästi.

Kolmen oppitunnin kokemuksellakin voi todeta, että tyttöjen harteilla lepäävät suuret huivit ja ponchot ovat enemmän kuin muodikas asuste.

-No on tosi kylmä! Ja miksi Toijalan yhteiskoulun ruokalassa on lasiset juomalasit ja voiankka! ysiluokkalaisten porukka virnuilee.

Vieressä Jasmin Latosaari saa Jenna Viitamäeltä niskahierontaa.

Digiloikka 16 läppärillä?

8B-luokan oppilaat asettuvat seisomaan pulpettiensa eteen, kunnes opettaja Anna Kasdaglis tervehtii ja antaa luvan istuutua.

In a perfect world (suom. täydellisessä maailmassa), aloittaa Anna ja kysyy, riittääkö kaksi oppituntia viime kerralla aloitetun tehtävämonisteen tekemiseen. Täydellisyyttä tavoitellaan työrauhankin osalta niin, että luokka on jaettu muutaman oppilaan ryhmiin. Osa töistä tehdään opettajajohtoisesti ja osa yhdessä ryhmän kanssa. Ylimääräistä plussaa on jaossa lisätehtävissä aivan kuten matematiikassakin.

Opella on hiljaisuuden ja tarkkaavaisuuden pyytämiseksi toimiva countdown (suom. lähtölaskenta): five, four, three, two, one, silence (suom. hiljaisuus), joka lasketaan luokassa noin kolmeen kertaan. Joka kerralla joku pojista auttaa laskemisessa, ja luokkaan asettuu rauha. Opettajan pöydällä olevia puisia stressihelmiä tai paijattavia pehmoeläimiä ei tänään tarvita.

Anna Kasdaglis kertoo Viialan Yhtenäiskoulun olevan pilottikouluna mukana kaupallisessa, netissä toimivassa Word Dive -kielikurssiohjelmassa, johon osallistuminen on kuitenkin oppilaille vapaaehtoista. Koululla kun ei ole tarjota kaikille oppilailleen edes tietokonetta.

-Koululla on 16 kannettavaa ja studioluokassa on 24 tietokonetta. Jos luokassa on 26 oppilasta, niin pärjäämme, jos yksi oppilas käyttää opettajan konetta ja yksi minun tablettiani. Mutta kun tabletti on henkilökohtainen, pitää aika tarkkaan miettiä, kenelle sen lainaa, Anna myöntää.