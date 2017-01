Kolmen yrittäjäyhdisyksen kaupunki

Viialan Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana toimin vuonna 2016, nyt jatkaen vuoden 2017. Olen mielenkiinnolla seurannut Akaan yrittäjäyhdistysten toimintaa . Jäsenmäärä on noussut minkä olen ilokseni huomannut. Meillä on yhdistykset kolmessa taajamassa Kylmäkoskella, Toijalassa ja Viialassa. Teemme yhteistyötä muun muassa jäsenten virkistystoiminnassa sekä Akaan elinkeinoelämän kehittämisessä yhteistyössä kaunpungin kanssa.

Tämä vuosi on erityinen, koska on Suomi täyttää 100 vuotta. On kunnia toimia puheenjohtajana juhlavuotena. Toijalan yhdistys täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Viialan yhdistyksellä on myös juhlavuosi. Täytämme 70 vuotta.

Yhdistystoiminta on edunvalvontaa yhdistyksen jäsenille. Hallitus ja puheenjohtaja luovat hyvässä hengessä parhaimmillaan hyvän tiimin, joka ideoi jäsenille toimintaa juhliasta infolitilaisuuksiin ja asiantuntijatapaamisiin. Myös tietottaminen tapahtumista ja jäseneduista on hallituksen tehtävä. Verkostoituminen on erittäin tärkeää. Jäsenhankintaan on nyt Viialan yhdistyksessä panostettu. Viialan yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti, josta puheenjohtajana olen erityisen tyytyväinen. Ideoita toiminnaksi toki otetaan vastaan koko ajan kaikilta jäseniltä.

Akaan kaupungin kanssa elinkeinoelämän kehittäminen on hyvin tärkeä osa yrittäjäyhdistyksien toimintaa. Uusien yrityksien saaminen meidän omaan kotikaupunkiimme vaatii työtä ja yhteistä tahtotilaa. Kolmen kaupunginosan kehittymisen kannalta olemme erittäin hyvällä kasvupaikalla Pirkanmaalla. Kun toimimme määrätietoisesti yhdessä, niin voimme huomattavasti paremmin se on kaikkien etu Akaan kaupungissa.

Yrittäjänä oleminen on jo 35 vuoden ajan ollut se mistä on oma elonatoni tullut, joten on nähty yrittäjäarkea jonkin aikaa. Yrittäjät – yrittäjyys – ovat hienoja sanoja, jotka sisältävät paljon työtä, pitkiä päiviä, sisukkuutta. Olkaamme yrittäjät ylpeitä omasta työstänne. Haasteita on kun katselee vaikkapa Suomen taloutta. Haasteen ovat ottaneet vastaan jo kuitenkin aikaisemminkin yrittäjät. Ollaan ylpeitä omasta kotimaastamme joka ”syntyi” 100 vuotta sitten. Ja Akaankin yrittäjäyhdistykset ovat toimineet kiitettävän kauan.

Toivotan onnea 80-vuotisjuhlavuottaan viettävälle Toijalan Yrittäjille.

Sari Savikko