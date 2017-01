Yhtä juhlaa tämä vuosi

Akaan kirkko täyttää 200 vuotta, Suomi täyttää 100 vuotta ja Akaan kaupunki 10 vuotta. Paljon on juhlan aiheita tiedossa tänä vuonna, ja kova kuhina on monessa paikassa käynnissä. Akaan kirkko on yksi juhlan aiheista. Se saa uuden maalin ulkoseiniinsä, eikä siihen lasketun maalausurakan hinta ole halpa, joten akaalaisten urakoitsijoiden pitää olla aktiivisia maalausurakan tarjouksien jättämisessä Akaan seurakunnalle.

Akaan kirkkoa tulemme juhlimaan monipuolisella ohjelmalla. Seurakunnan järjestämiin ohjelmatilaisuuksiin toivotetaan kaikki akaalaiset tervetulleeksi juhlistamaan 200-vuotiasta kirkkoa.

Juhlavuosi tuo tullessaan seurakunnan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja eri työryhmien jäsenille paineita osallistua vapaaehtoistyönä juhlavuoden valmisteluihin, sillä kaikille löytyy mielekästä valmistelutyötä näin ison juhlavuoden merkeissä.

Kuluvana vuonna seurakunnan diakoniatyössä tulee muutoksia, sillä Viialan pitkäaikainen diakoni Kerttu Kaarina Mäenpää jää alkuvuodesta eläkkeelle, Kylmäkoskella ei ole palkattuna vakituista diakonia ja Toijalan toinen diakoni Hanna-Mari Yogaswaran siirtyi hankkimansa koulutuksen myötä uusiin tehtäviin.

Nämä muutokset merkitsevät sitä, että saamme seurakuntaan uusia työntekijöitä, jotka tuovat tullessaan uusia työtapoja – muutosta tulee, mutta uskon sen olevan hyväksi seurakuntatyöhömme. Lapsi- ja nuoriso työ saa kuluvana vuonna uusia työntekijöitä, joten seurakuntatyömme uudistuu myös näiltä osin.

Meillä seurakunnan luottamushenkilöillä on vastuumme muistuttaa seurakuntalaisia seurakunnan tuottamista lukuisista kerhoista, joiden toimintaan osallistumisessa ei ole jäsenmaksuja, ja näin ollen ei pitäisi olla mitään taloudellisia esteitä osallistua kerhojen toimintaan.

Kaikissa seurakuntamme kirkoissa järjestetään juhlavuoden merkeissä erilaista toimintaa, jotka ilmoitetaan Akaan Seudussa ja seurakunnan omassa tiedotuslehdessä sekä seurakunnan ilmoitustauluilla. Seurakuntamme jumalanpalvelustoimikunta pohtii, kuinka elävöitetään kirkonmenojamme varsinkin sunnuntaisin. Muutosta halutaan, mutta kuinka paljon? Paljonko kirkonmenomme saavat muuttua? Halutaanko, että saarnan pitää joskus maallikko? Seurakuntatyömme muuttuu, mutta olemmeko me seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät valmiit muutokseen?

Eri järjestöt tekevät yhteistyötä seurakunnan kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Toimin itse Toijalan Seudun Kristillisessä Työväen Yhdistyksessä. Järjestämme pitkäperjantain Ristin juhlan, syksyllä Työväen kirkkopyhän, vappujuhlan, sekä joulupuurojuhlan. Näissä tilaisuuksissa on mukana pappi ja kanttori. Olemme pieni järjestö mutta osaltamme olemme rikastuttamassa seurakunnan toimintaa. Pääjärjestömme on Suomen Kristillinen Työväen Liitto.

Rukoilemme, että meillä olisi edessämme elettäväksi rauhan vuosia. ”Siunaa ja varjele meitä, Korkein kädelläs, kaitse ain kansamme teitä…”, sopii juhlavuotena laulettavaksi.

Tähän lopuksi sopii laulu Suojelusenkelin sanat Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.

Hyvää juhlavuotta.

Pirkko Nord

Kirjoittaja on Akaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja