Arto Arola haastaa Akaan kaupungin käräjille Kurisjärven koulusta

Akaan kaupunki käsittelee parasta aikaa Pirkanmaan käräjäoikeudesta tullutta kirjettä, jossa pyydetään kirjallista vastausta haasteeseen riita-asiassa. Riita koskee Kurisjärven koulun tonttia, jonka Arolan kartanon isännän Arto Arolan mielestä kuuluvat kartanolle. Arto Arola on ilmoittanut, että haastetta voidaan käsitellä myös tuomioistuin sovittelussa, jos se kaupungille sopii.

Akaan kunta sai 4. joulukuuta 1900 päivätyllä lahjoituksella määräalan Savikonmäestä. Myöhemmin kartano on lahjoittanut koululle neljä määräalaa, joissa ei ole ehtoja ja ne eivät ole riidan kohteena. Kalle Arolan allekirjoittama asiakirja on hyvin selkeä.

”Akaan kunnalle Kurisjärven-Sotkian piirin kansakoulun tonttimaaksi lahjoitan minä allekirjoitettu omistamani Kurisjärven kylän Arolan rustitilan maata Savikon mäeltä. Tämän maakappaleen leveys etelän puoleisesta päästä on 44 ,, pohjoispuolelta viistoon 20 m sekä siitä viistoon 20 m, pituus maantien puoleiselta syrjältä 65 m itäpuolelta (alasyrjältä) 48 m. Kunnan on aidattava ja kunnossa pidettävä koko tämän tonttimaa. Tämä lahjoitus on voimassa niin kauan kuin suomen

kielinen kansakoulu tällä paikalla sijaitsee. Tälle luovutuskirjalle, jota on kirjoitettu kaksi yhtä pitävää kappaletta, voi hakea asianomaisen vahvistuksen minua enempi kuulematta.”

Lahjoitetulla maalle on rakennettu Kurisjärven koulu, jonka Akaan kunta omisti kunnan lakkaamiseen, vuoden 1945 loppuun asti. Toijalan kauppala ja Kylmäkosken kunta jakoivat omaisuutensa lokakuussa 1946 ja koulun ja tonttien omistajaksi tuli Kylmäkosken kunta.

Toijalan kaupunki ja Viialan kunta perustivat Akaan kaupungin 1.1.2007 alkaen. Kylmäkosken kunta liittyi Akaan kaupunkiin 1.1.2011 alkaen.

Lahjakirjan ehto ei täyty

Arto Arola lähtee haasteessaan siitä, että Kalle Arolan lahjakirjan ehto ei enää täyty. Akaan kaupunki on lakkauttanut Kurisjärven koulun ja vuokrannut rakennuksen muuhun kuin lahjakirjassa määrättyyn tarkoitukseen.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että 1.12.2016 päivätyssä kiinteistörekisteriotteessa ei puhuta mitään kohdassa rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset, että koulun tonttia rasittaisi Kalle Arolan lahjakirjan ehto.

Haasteen mukaan kysymyksessä on ns. purkava ehto, joka kiellettiin kyllä 1864 ja myöhemmin maakaaressakin, mutta tavanomaisten oikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaan Kurisjärven koulun maapohjan lahjoittamiseen tulee soveltaa lahjan antamishetkellä voimassa olevia säädöksiä tai tulkintaa koska säädöksiä tai tulkintaa ei ole sittemmin muutettu.

Akaan kaupunki ja Arolan kartano ovat neuvotelleet asiasta tuloksetta. Arto Arola on edelleen valmis ratkaisemaan asian sovinnollisesti.

Akaan kaupunginhallitus käsittelee haastetta kokouksessa 31. tammikuuta. Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut kaupungille vastausaikaan 1. helmikuuta saakka. Kaupunki on vuokrannut 2015 entisen Kurisjärven koulun yrittäjälle viideksi vuodeksi.