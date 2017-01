Anten ja Oskan pikkuveli on vuoden ensimmäinen vauva Akaassa

Toijalan Yrittäjien valinta Vuoden yrittäjäksi 2016 on Toijalan Nestettä pyörittävä Teijo Mattila. Mattila on toiminut itsenäisenä huoltoasemayrittäjänä Kurisjärventiellä vuodesta 1992, ja ennen Nestettä katolla on lukenut ensin Finnoil ja sitten Kesoil.

Moni huoltoasema on vuosien saatossa vaihtanut autojen huollon ihmisistä huolehtimiseen, ja myös Toijalan Nesteellä kahvila- ja ravintolapuolta on kehitetty jatkuvasti. Silti talosta löytyy edelleen myös huolto- ja pesuhallit ja hyvä valikoima autotarvikkeita. Mattila pohtiikin, että seuraavaksi voisi olla taas aika nostaa myös tarvikepuolta enemmän esiin.

– Kuulostelemme, mitä asiakaskunta sanoo, Mattila toteaa.

Mattilan yritys Hastema Oy työllistää 8–10 henkilöä, joista osa on osa-aikaisia. Vuoden yrittäjä kiittelee työntekijöitään ja on tyytyväinen siihen, että Akaassa on työvoimaa tarjolla. Paljon on Mattilan mukaan myös hyviä yrityksiä.

– Nyt valinta osui meidän kohdalle. Tämähän on yrittäjäjärjestön ja yrittäjien valinta, ja on kiva, että kollegat ovat huomioineet. Me olemme niin keskeisellä paikalla, että meidän huomataan, mutta esimerkiksi moni vientiyritys ei näy tällä tavalla.

Kakkukahvit torstaina

Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen on ollut Suomessa haaste monelle huoltoasemalle ja kioskille. Teijo Mattilan mukaan Toijalan Nesteellä tilanne ei ole muuttunut, koska viereinen Siwa on ollut myöhään auki jo aiemmin.

– Meillä kioskikauppa on päin vastoin kioskikauppa ollut pienessä kasvussa.

Toijalan yrittäjien hallituksessakin istuva Teijo Mattila uskoo, että Akaa on kaupunkina kehittymässä hyvään suuntaan ja palveluja riittää.

– Se on hyvä uutinen, että uudessa maakuntakaavassa ei haluta enää isoja liikekeskuksia vaan taajamien keskustat elinvoimaisiksi. Myös aseman seudun kehittäminen on positiivinen asia.

Monessa akaalaisessa liikkeessä palveluvalikoima on laaja. Toijalan Nesteelläkin myydään muun muassa kalastuslupia ja otetaan vastaan Kurisjärven karting-radan maksuja.

Teijo Mattila tarjoaa henkilökuntansa kanssa Vuoden Yrittäjä -valinnan kunniaksi asiakkaille kakkukahvit torstaina 27.10 kello 10–18.