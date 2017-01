Teknisen toimen johdon koetaan laiminlyövän tarpeellisia toimenpiteitä

Kylmäkosken kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys lähetti viime huhtikuussa kirjeen koulun sisäilmatyöryhmän jäsenille sekä Akaan teknisen lautakunnan ja koulutuslautakunnan jäsenille. Kirjeellään vanhemmat halusivat ilmaista vakavan huolensa koulun sisäilmatilanteesta.

13.4.2016 päivätyssä kirjeessä vanhemmat kertoivat saaneensa tietoonsa, että osalla oppilaista ja henkilökunnasta vuoden 2013 remontin jälkeen helpottaneet oireet ovat palanneet. Koululta vanhemmat olivat kuulleet, että ilmeisesti remontissa kellarikerrokselle ei ole tehty kaikkia tarvittavia toimenpiteitä.

– Olemme erittäin halukkaita kuulemaan selvityksen siitä, millaisella aikataululla remontti on tarkoitus suorittaa loppuun, vanhemmat kirjoittivat.

– Sitä emme voi kuin toivoa, että kukaan lapsista ei joudu maksamaan hintaa omalla terveydellään lopullisesti altistuessaan olosuhteiden pakosta. Toivoisimme, tai oikeammin odotamme Akaan kaupungilta avointa tiedostuslinjaa asian tiimoilta tiedon panttaamisen sijaan, vanhempainyhdistys päättää kirjeensä.

Nivelsäryt veivät Inkan kotikouluun

Viime keväänä Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana oli Mari Mäkinen. Hän kertoi lokakuussa Akaan Seudulle, että kirjeeseen ei tullut mitään vastausta ja muutenkin sisäilma- ja remonttiasioissa oltiin puskaradion varassa.

Syyslukukauden aikana vanhempien huolet eivät ole haihtuneet. Tiina Ryypön ja Janne Halosen viidennellä luokalla oleva tytär Inka Halonen aloitti nivelsärkyjen, nenäverenvuodon ja muiden oireiden vuoksi viime viikolla kotikoulun. Kotikoulussa Inka ei äitinsä mukaan saa käytännössä opetusta muussa kuin englannin kielessä.

– Inka käy koululla tekemässä kokeita ja esittämässä sen, mitä on tehnyt. Kyllä se minusta on 11-vuotiaalle aika kova vastuu. Sekin on ongelma, kun lapsi tuntee itsensä kotona terveeksi, mutta kouluun ei päästetä, Tiina Ryyppö sanoo.

Toisella viidesluokkalaisella, Minna Oksan ja Jussi Oksan tyttärellä Anna Oksalla kotikoulua on anottu alkavaksi tänään perjantaina. Annalla on ollut syyskuusta lähtien yskää, väsymystä, päänsärkyä ja flunssaa.

– Viime vuonna oli myös nivelsärkyä, ja vitosluokka näyttää menevän ajoituksen puolesta ihan samalla tavalla. Kun tämä on nyt toistunut, meillä on aika iso huoli. Emme voi enää katsoa, että mitä seuraavaksi. Meidän on pakko siirtyä kotikouluun ja miettiä sitten mitä tehdään, kun Anna on oireeton, Minna Oksa kertoo.

Äidin mukaan Annan oireet helpottavat, kun koulusta on pidempi loma. Yleisurheilevalla tytöllä juoksu alkoi kulkea ja ennätykset parantua loppukesästä, kun jalkojen lisäksi toimivat myös keuhkot.

Inka Haloselle fysioterapeutti sanoi viime keväänä, että jos kivut johtuvat homeesta, ne lakkaavat kuukauden päästä.

– Ne tosiaan lakkasivat kuukauden päästä, ja kesä oli tosi hyvä. Kivut alkoivat uudestaan 13. syyskuuta, sanoo Tiina Ryyppö.

Oireita tuli myös Keskustan koululla

Tiina Ryypön mukaan muutkin lapset oireilevat, ja Urjalan sivistystoimenjohtajalle on jo ilmoitettu, että viisi viidennen luokan oppilasta olisi ehkä siirtymässä Kirkonkylän koululta Urjalaan.

– Eikä syynä ole liikenneyhteydet vaan pelko siitä, että Keskustan koulu on vielä pahempi paikka. Inka aloitti kitaransoiton Keskurilla tänä syksynä, ja kun hän tuli sieltä ensimmäistä kertaa, hän sanoi, että iho kutiaa. Kun riisuttiin vaatteet, koko alakroppa oli ihan näppylöillä, Ryyppö sanoo.

– Ehkä me olemme se yksittäistapaus, joka reagoi joka paikassa, mutta en voi edes harkita Keskuria.

Toistaiseksi Inkan kipuja on hoidettu fysioterapialla, kylmäpakkauksilla ja särkylääkkeillä.

– Meidän 11-vuotias syö kohta särkylääkkeitä kuin leipää, ja niistä ei ole edes apua. Pahimmillaan lapsi on kulkenut syksyn aikana keppien kanssa.

Koulunjohtaja oireilee jatkuvasti

Kirkonkylän koulun johtaja Heli Hotti-Paananen on itse ollut sairaslomilla sisäilmaoireiden vuoksi sekä ennen vuoden 2013 remonttia että sen jälkeen. Tänä syksynä hän oli pois töistä syyslomaa edeltävän viikon.

– Sain parin viikon tauon pois täältä, kun oli syysloma siihen perään. Pari viikkoa on yleensä sellainen aika, missä oireet alkavat helpottaa.

Muuten Hotti-Paananen on ollut töissä, vaikka oireita onkin jatkuvasti.

– Kaikkia klassisia oireita löytyy. Väsymystä, päänsärkyä, yskää, nuhaa, niveloireita, hengenahdistusta, koulunjohtaja luettelee.

Hotti-Paanasen mukaan myös koulun muulla henkilökunnalla on ollut oireita, mutta ne ovat olleet lievempiä kuin hänellä. Vanhempainyhdistyksen kirjeestä koulunjohtaja on kuullut ja myös puhunut sivistysjohtaja Jukka Oksan kanssa. Sitä hän ei tiedä, ovatko vanhemmat saaneet kirjeeseen mitään vastausta.

Kiinteistöpäällikön piti tiedottaa

Sivistysjohtaja Jukka Oksan mukaan vanhempaintoimikunnan kirje tuotiin 2. kesäkuuta kokoukseen tiedoksi, mutta koulutuslautakunta ei ole siihen virallisesti vastannut. Kirkonkylän koulun sisäilmatyöryhmässä sen sijaan on Oksan mukaan käsitelty kirjeessä mainittuja asioita 11. toukokuuta, ja niihin on palattu seuraavassa kokouksessa 25. elokuuta.

– 25.8. kokouksen muistioon on kirjattu, että kiinteistöpäällikkö toimittaa koulunjohtajalle huoltajille välitettävän tiedotteen, kunhan koulun keittiön remontti on valmis 5.9. jälkeen, kertoo sivistysjohtaja Oksa.

Keskiviikkoon 7. joulukuuta mennessä koulunjohtaja Heli Hotti-Paananen ei ollut saanut kiinteistöpäällikkö Juha Jaloselta koulun tilannetta koskevaa tiedotetta, jonka voisi välittää vanhemmille.

Koulutuslautakunnan puheenjohtajan Mika Setälän (kd) mukaan lautakunnassa on käyty monessa kokouksessa kouluittain läpi sisäilmatilannetta ja sisäilmatyöryhmien toimintaa. Myös Juha Jalonen oli syksyllä pitämässä tunnin esittelyn eri koulujen tilanteista. – Olisi toki kohteliasta vastata kirjeisiin, mutta vastauksena käytännössä on ollut Jukan toiminta sisäilmaryhmissä, Setälä vastaa kysymykseen, onko vanhempainyhdistyksen kirjeeseen vastattu.

Tiina Ryyppö on viime viikon ja tämän viikon aikana ollut yhteydessä sekä Tampereen kaupungin terveystarkastajaan että aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastoon hän on tehnyt Kirkonkylän koulusta myös virallisen tarkastuspyynnön.