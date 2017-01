Kylmäkosken Veikkojen alajaoston Woodpeckers DiscGolfin toiminta frisbeegolfradan ja -harrastuksen kehittämiseksi Savikoskella jatkuu. Viime syksynä Kylmäkoski DiscGolfParkin 27-väyläiselle radalle tehtiin yksi uusi väylä, ja kolmea väylää pidennettiin haastavammaksi. Myös ojia kaivettiin, ja kiviä ja kantoja poistettiin, jotta radalla kulkeminen ja kunnossapito olisi helpompaa.

Myös Akaan Seurakunta on tehnyt alueella metsänharvennustöitä. Frisbeegolfrata kuten Veikkojen majaa kiertävä lenkkipolku ja hiihtolatukin ovat seurakunnan mailla, ja nyt radan ilme on monin paikoin puistomaisen viihtyisä. Harvennukset mahdollistivat myös väylien kehittämisen.

Samalla kun Kylmäkoskella eletään kuuminta frisbeegolfsesonkia, Woodpeckers valmistautuu seuraavaan kehitysaskeleeseen. Ely-keskukselta odotetaan päätöstä 40 000 euron tuesta, jota Pirkan Helmi on jo puoltanut.

– Sillä ostetaan mönkijä ympärivuotiseksi monitoimikoneeksi. Talvella siinä on telat ja latutamppari lähinnä Jalannin latuja varten, ja myös traktorin perään hankitaan tamppari. Kesäksi mönkijään saa muun muassa ruohonleikkurin, kertoo frisbeegolfjaoston vetäjä Harri Pouru.

Vielä tämän viikon aikana radalle on tulossa uudet opasteet ja uusi ratakartta, jossa on mukana kaikki 27 väylää. Nykyisestä kartasta puuttuvat Savikoskentien toiselle puolelle myöhemmin tehdyt yhdeksän väylää.

OmaSP-Open heitetään elokuussa

Keväällä Kylmäkoskella heitettiin kuutena sunnuntaina frisbeegolfliiton alainen kilpailu. Kesällä heitetään viikkokisoja sunnuntaisin ja välillä parikisoja.

26.–28. elokuuta väylät täyttyvät heittäjistä ja yleisöstä, kun Kylmäkoski DiscGolfParkissa heitetään OmaSP-Open -kilpailu. Aiemmin HunajaOpen-nimellä heitetty kisa sai uuden nimen uuden sponsorin myötä, ja Harri Pouru uskoo, että heittäjiä tulee joka päivä paikalle noin 90.

– Perjantaina heitetään parikisa, lauantaina amatöörien yksilökilpailu ja sunnuntaina pro-luokat, Pouru kertoo.

Harri Pouru käy itse radalla sekä heittämässä että opastamassa lajin pariin esimerkiksi tyky-päivää viettäviä työporukoita. Tämän päälle tulevat radan kunnostus- ja ylläpitotyöt kuten nurmikonleikkuut. Into ei vuosien myötä ole laantunut. Pikemminkin päin vastoin.

– Kai se tulee rakkaudesta lajiin. Kun tulee kehuja, että olemme Pirkanmaan paras rata ja aina hyvässä kunnossa, yritämme näillä hankkeilla saada paikat kunnossapidolle helpommaksi.

Samana päivänä ei välttämättä jaksa sekä kunnostaa että harrastaa.

– Monesti minulla on kiekkoreppu mukana, kun tulen ajamaan nurmikot, mutta kyllä se yleensä jää autoon.

Kaiken kasvun ja kehityksen keskellä on yksi muitakin frisbeegolfratoja vaivaava ongelma, joka häiritsee Harri Pourua myös Kylmäkoskella.

– Roskaaminen on aika ikävä tapa. Porukka on tottunut heittämään roskat maahan kaupunkien ylläpitämissä puistoissa olevilla radoilla, mutta täällä seuran aktiivit keräävät roskat radan kiertämisen yhteydessä.

Jussi Meresmaalta satelee kehuja ja kiitoksia

Lempääläläistä Jussi Meresmaata voi sanoa Suomen Mr Frisbeegolfiksi. Meresmaa aloitti lajin harrastamisen 1990-luvulla, kilpaili viime vuoteen saakka ja on suunnitellut ja rakentanut Suomeen yli sata rataa.

Myös Kylmäkoski DiscGolfPark on Meresmaan luomus, ja mies on elänyt mukana radan koko elinkaaren. Samalla on tullut tutuksi Kylmäkosken Veikkojen toimintatapa ja tehokkuus.

– Siellähän asioita tapahtuu. Frisbeegolfseura on ollut erittäin aktiivinen, siellä on järjestetty tapahtumia, ja väyliä rakennetaan sellaista vauhtia, että välttämättä kaikki eivät pysy mukanakaan, paljonko niitä on.

Meresmaa on nähnyt, kuinka frisbeegolf on tuonut hiihtomajalle ja alueelle toisen kauden talven lisäksi.

– Se on yksi Pirkanmaan parhaita ratoja, ja myös pisin. Siksi sinne tullaan vähän kauempaakin pelaamaan, ja kierrokseen saa helposti menemään kolmekin tuntia.

Meresmaan mukaan frisbeegolf on edelleen Suomen nopeimmin kasvava laji. Tänä vuonna valmistuu noin 50–60 uutta rataa, ja uusia harrastajia tulee 10 000–15 000.

– Itse suunnittelen nyt ratoja paljon vähemmän. Otan viitisen projektia vuodessa, mutta ne tuppaavat olemaan vähän isompia. Valkeakoski on tämän vuoden suurin paketti, 18-väyläinen AA1-kilparata. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on mennyt useampi viikko.

Nykyään Meresmaan yrityksessä ratoja suunnittelee kolme vakituista henkilöä.

– Kymmenen vuotta sitten kenttiä suunniteltiin huhti–heinäkuu. Nyt projektit ovat maaliskuusta joulukuuhun. Kysyntä on kasvanut, ja yksi ei voi suunnitella kuin yhtä kenttää. Tälläkin hetkellä on jonoa, ja menee kuukausi pari että päästään paikalle. Se on tietenkin positiivinen ongelma.

Yhteinen tekijä on innostus

Kun harrastajia tulee lisää, frisbeegolf-porukka monimuotoistuu. Jussi Meresmaan aloittaessa 90-luvun puolessavälissä kaikki harrastajat tunsivat toisensa.

– Tiedettiin, että Vaasassa on sellainen ja Helsingissä sellainen porukka. Yhtenäisyys ei enää voi olla samanlaista, mutta henki on hyvä. Yhteinen tekijä on innostus. Ihmiset haluavat päästä uusille kentille pelaamaan ja kokeilemaan.

Meresmaa löytää lajista montakin sekä suomalaisille sopivaa että yleisesti myönteistä piirrettä.

– Useimmat radat ovat metsäratoja, ja kun me emme ole sosiaalisesti vielä niin avointa porukkaa, on helppo mennä radan mukana. Samalla voi törmätä muihinkin ja tutustua.

Frisbeegolf on myös salakavalaa liikuntaa.

– Aika moni meistä on riittävän laiska juoksemaan tai hiihtämään, mutta joka kesä ja kevät tulee ihmisiä sanomaan, että kesällä on lähtenyt kymmenen kiloa painoa pois ilman että on huomannutkaan. Ja onhan sillä jo kansanterveydellisiä vaikutuksia, kun 100 000 ihmistä polttaa kilokaloreita.

Myös frisbeegolfaktiivien toimintatapaa voisi Meresmaan mielestä levittää muuallekin yhteiskuntaan.

– Sitä intoa, millä Pourun Harri ja esimerkiksi Lempäälässä Hakkarin porukka tekee, en ole nähnyt missään muussa lajissa. Jos kaikissa yrityksissä tehtäisiin samalla tavalla töitä, meillä ei olisi minkäänlaisia taloudellisia ongelmia.