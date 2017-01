Tupla-kupla onnistuu roolituksissaan

Toijalan Näyttämön talvinäytelmänä nähdään John Chapmanin ja Dave Freemanin kirjoittama, Ilkka Korhosen suomentama ja Jouko Keskisen sovittama brittifarssi Tupla-kupla, jonka on ohjannut Petri Liski. Ensi-ilta oli perjantaina ja näytökset jatkuvat maaliskuun lopulle.

Sampolassa on vuosien mittaan nähty monia brittifarsseja, joissa on riittänyt koheltamista ja ovien pauketta. Tällä kertaa nähdään, jos ei kovasti rauhallisempi, niin paljon viihdyttävämpi ja repliikeiltään monipuolisempi farssi.

Puvustus sopii tilanteisiin

Ohjaaja Petri Liski, joka on suunnitellut myös hillityn ja tyylikkään lavastuksen, on tehnyt hyvää työtä näyttelijöiden kanssa. Roolivalinnat ovat oikeaan osuneita ja näyttää siltä, että henkilöohjaukseen on paneuduttu hyvin.

Näytelmän roolit vaativat tarkkaa ajoitusta ja siinä onnistutaan hyvin. Monimutkaisen juonen huumori puree ja hauskoja tilanteita riittää.

Näytelmän pääroolissa nähdään Jaana Saarela, joka on ilmeikäs, sopivan rohkea ja naisellinen. Puvustustyöryhmä on löytänyt niin Saarelalle kuin muillekin naisille tilanteisiin sopivat asut.

Saarela esittää eronnutta Helenaa, joka ratkaisee taloudelliset ongelmansa ”työskentelemällä kaksivuorotyössä” eli viihdyttämällä eri päivinä kahta naimisissa olevaa, varakasta miestä, Jormaa ja Akselia, jotka eivät luonnollisestikaan tiedä toisistaan mitään.

Vanhan äidin hoitoon ja Helenan talousmenoihin rahaa syytäviä miehiä esittävät Jukka Peräkivi (Jorma) ja Raimo Nurminen (Akseli), jotka kumpikin tekevät roolinsa hyvin eivätkä näyttele yli. Voimakkaammin reagoivan Peräkiven sänkykohtaukset kipeän jalan kanssa ovat herkullisia ja Nurminen on suorastaan lutunen rauhallisempana rakastajista. Hänenkin kohtalonaan on kokea kovia. Näytelmän riemukkain musiikkiesitys on parantava Tiina Titityy.

Helenan hieno järjestelmä on romahtaa, kun taloon tulee hänen vanha ystävänsä Anne, jota esittää Kastehelmi Aho. Annen avustuksella Helena kursii kokoon peitetarinan, joka vain mutkistaa asioita entisestään.

Kastehelmi Aho on raikas ja hänestä näyttää löytyvän puhtia ja vauhtia vaikka toisille jakaa. Jorman vaimona, Maijana, nähdään Sanna Suojapuro, joka on omassa roolissaan vakuuttava ja uskottava. Pirkko Taskila on sopivan topakka kaulimen kanssa miestään jahtaava Akselin vaimo, Mirjami. Paljon parjattua Ristoa, Annen aviomiestä, esittää Heikki Järvinen, joka ei ole huono hänkään.

Kun kaikki näytelmän henkilöt päätyvät yhteen, alkaa sanoinkuvaamaton sekaannus.

Palkitsemisia ennen näytöksen alkua

Ennen kuin ensi-iltayleisö perjantaina pääsi Toijalan Sampolassa nauttimaan Tupla-kuplasta, se sai todistaa kolmen pitkä-aikaisen Toijalan näyttämöläisen palkitsemista Suomen Harrastajateatteriliiton kultaisella ansiomerkillä. He ovat vuodesta 1963 toiminnassa mukana ollut, lipunmyynnistä vastannut ja kahviossa yleisöä palvellut Kaija Nuora, vuodesta 1983 näyttämöllä nähty Heikki Järvinen ja tänä vuonna 30-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä Raimo Nurminen. Viimeksi mainitut ovat osallistuneet myös muun muassa näytelmien lavastuksiin ja kaikki kolme ovat istuneet Toijalan Näyttämön hallituksessa.