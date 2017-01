Matti Humaloja johtaa Akaan Vasemmistoliittoa

Kylmäkosken työväenyhdistykselle on myönnetty Suomen suurin seurantalojen korjausavustus. Kylmäkosken työväentalon peltikattoremontti sai 40 000 euron valtionavustuksen, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Kylmäkosken Työväenyhdistyksen puheenjohtajan Matti Hautamäen mukaan vuonna 1907 rakennetussa työväentalossa havaittiin viime kesänä pahoja kattovuotoja, jotka näkyvät nyt talon sisäseinissä. Talon nykyinen peltikatto on tehty vuonna 1975.

– Kivisokkelista johtuen talo liikkuu niin paljon, joten vettä on tullut sisään muun muassa savupiippujen juuresta.

Hautamäen mukaan talo olisi näin ollen kaivannut myös mittavaa sisäremonttia, mutta avustussumma riittää juuri ja juuri uuden tasosaumatun peltikatteen tekemiseen. Työväenyhdistys haki kaikkiaan 70 000 euron avustusta.

– Katevalinta on Kotiseutuliiton vaatimus. Summa kuulostaa isolta, mutta kun tehtävänä on 360-neliöinen katto, niin joudumme todennäköisesti tässä vaiheessa tinkimään uusista ränneistä ja lumiesteistä.

Työväenyhdistys on hakenut Kotiseutuliitolta avustusta vain kerran aikaisemmin, joten Hautamäki on toiveikas, että valtionapua saadaan vielä edessä olevaa sisäremonttia varten. Työväentalon sisäosia on remontoitu edellisen kerran 30 vuotta sitten.

Työväentalon kattoremontti on tarkoitus aloittaa heti eduskuntavaalihumun ja talossa pidettävien vaalitilaisuuksien jälkeen.

Akaan seurantaloista avustusta sai myös Akaan Vasemmistoliiton omistama Viialan Sampola, jonka korjauskuluihin Kotiseutuliitto myönsi 5000 euroa.

Seurantaloja omistavista yhdistyksiä kaikkiaan 189 yhdistystä sai korjausavustusta, jota jaettiin tänä vuonna 1,7 miljoonaa euroa. Puolet avustusta saavista taloista on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Korjaustoiminnassa keskeistä on talojen kulttuurihistoriallisten ja arkkitehtonisesti arvokkaiden piirteiden vaaliminen. Avustuksen saamisen ehtona on, että talo on avoin kaikille käyttäjille.