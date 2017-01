Akaa-Volley nousi sarjaykköseksi

Miesten lentopallon ykkössarja lähestyy ratkaisujaan. Runkosarjasta on jäljellä joukkueesta riippuen viisi tai kuusi peliä. Akaa-Volleylla niitä on kuusi. Viikonloppu oli joukkueelle työntäyteinen mutta voitokas.

Lauantaina akaalaiset vierailivat Lempäälän Kisan kotisalissa Hakkarissa. Ottelu oli paikalliskamppailun perinteen mukaisesti värikäs ja yleisöön menevä. Akaa-Volley panosti LeKin tulivoiman tuntien erityisesti aloituksiin. Kun syöttö toimi, myös tulos oli selkeä. Kun aloitukset kangertelivat, peli oli huomattavasti nihkeämpää.

Ensimmäiseen erään valmentaja Lauri Tihisen suojatit paukuttivat seitsemän ja neljänteen viisi ässäsyöttöä. Lempäälän hyökkäyksistä oli paras terä pois, ja ne päätyivät vieraiden voitoksi 14–25 ja 16–25.

Toisessa ja kolmannessa erässä LeKi puolestaan onnistui rikkomaan Akaa-Volleyn kuviot ja vei ne 25–21 ja 27–25.

Ratkaiseva viides erä kulki koko ajan hienoisesti akaalaiskomennossa ja päättyi pisteisiin 11–15. Akaa-Volleyn ensimmäinen viisieräinen ottelu kuluvalla kaudella päättyi siten voitokkaasti 2–3.

Tihinen käytti pelissä kaikkia pöytäkirjaan merkittyä 12 pelaajaa ja oli ottelun tauottua selvästi tyytyväinen.

– Hieno ja jännittävä kamppailu. Joka pelaaja onnistui vuorollaan. Tilastojen mukaan hävisimme LeKille ainoastaan torjunnoissa. Torjunnan ja puolustuksen yhteistyötä meidän on sitkeästi vaan harjoiteltava edelleen, painotti Tihinen joukkueen loppupalaverissa.

Akaalaisten parhaan pelaajan palkinnon pokkasi suurimman hyökkäysvastuun kantanut Joni Mikkonen. Kotijoukkueen palkittu oli koko ottelun pistekuningas Anssi Vesanen. Vesasen sarakkeeseen merkattiin 19 tehtyä pistettä.

Kuortane oli odotetun sitkeä

Sunnuntaina Toijalan Monitoimihallissa nähtiin kaksijakoinen kamppailu. Akaa-Volley hävisi nuorten lentopallomaajoukkueen runkopelaajista koostuvalle Kuortaneelle kaksi ensimmäistä erää lähinnä uneliaan hyökkäyspelinsä ansiosta. Kun vastustajalle annetaan kahteen erään peräti 22 pistettä omilla suorilla virheillä, voittaminen olisi suorastaan ihme.

Kuortaneella opiskeleva ja harjoitteleva nuorten maajoukkue on saanut Lentopalloliitolta lisenssin pelata miesten ykkössarjaa. Maaliskuun lopun nuorten EM-karsintoihin tähtäävä joukkue on hienosti haastanut kokeneemmat vastustajansa ja on nyt sarjassa viidentenä.

– Olihan tämä ennalta tiedossa. Kuortane puolustaa tarkasti ja pallojen voittaminen heitä vastaan on todella kovan työn takana, kertoi sunnuntain pelissä katsomon puolella istunut Akaa-Volleyn passari Hasse Mattila.

Akaalaisten avauskuusikossa passarin hommissa oli Juuso Paananen, joka ei saanut hyökkääjistä kunnolla tehoja irti. Toiseen erään passariksi vaihdettiinkin Ossi Heino. Heinollakaan ei ollut paras pelipäivänsä, mutta hän onnistui ratkaisupalloissa järjestämään hyökkääjille maukkaita paikkoja.

Vaikka Akaa-Volleyn peli alussa takkusikin, tarjosi sunnuntai-ilta runsaslukuiselle yleisölle mielenkiintoisen kamppailun. Kun valmentajakaksikko Lauri Tihinen ja Risto Lahti pitkällä erätauolla painotti peli-ilon merkitystä lopputulokseen, kaivoi joukkue riittävän kipinän kentälle. Kahden lattean erän jälkeen peli tasoittui ja yleisö sai jännittää usean pitkän pallorallin päättymistä.

Lopputulos viikonlopun toisestakin pelistä oli akaalaisittain voitokas 3–2 (23–25, 18–25, 29–27, 25–23, 15–12). Näin joukkue tienasi yhteensä neljä sarjapistettä ja nousi Kyky-Betsetin ohi ykkössarjan kärkeen.

– Hieno homma pojat, kiitteli Tihinen joukkuetta loppupalaverissa.

– Tällaiset tasaiset kamppailut, jotka onnistutaan vielä kääntämään voitoksi, valmentavat meitä kevään ratkaisupeleihin. Olen erittäin tyytyväinen, kun saitte kahden ilmeettömän erän jälkeen kaivettua hieman pelihuumoria parketille.

Keskitorjuja Rami Rekomaa palkittiin ansaitusti sunnuntaina kotijoukkueen parhaana. Yhteensä 19 pistettä ja 65 prosentin hyökkäystehot puhuvat puolestaan.

Seuraavaksi Akaa-Volley kiertää kolme vieraspeliä. Toijalan Monitoimihalliin palataan sunnuntaina 12.2. kello 17. Verkon toiselle puolelle saapuu tuolloin Liikunnan Riemu Jyväskylästä.