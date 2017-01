Suomenhevosen monipuolisuus hakee vertaistaan

Akaan Seudun uudessa sarjassa esitellään Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi suomalaista alkuperää olevia hyöty- ja lemmikkieläimiä.

Järkevä, rauhallinen ja luotettava. Suomenhevosta voi kuvailla samoilla adjektiiveilla kuin suomalaisia ihmisiäkin. Ei ihme, että kolmannes maan hevoskannasta on juuri suomenhevosia, eli niitä on tällä hetkellä noin 20 000 yksilöä.

Yksi rotuun hurahtaneista on akaalainen Nina Bergström. Hän on ollut hevoshullu pienestä pitäen.

– Tapasin ala-asteikäisenä ajella polkupyörällä etsimässä talleja, joissa pääsisin tutustumaan hevosiin. Pääsin joskus jonkin vanhan ravurin selkään, Bergström muistelee.

Hän on syntyisin Mikkelistä ja muutti Valkeakosken Tarttilaan viitisen vuotta sitten. Tätä ennen hänellä oli ehtinyt olla vuokralla suomenhevonen, joka vei naisen sydämen.

Tarttilasta löytyi Kievarin Hevostila, jossa Bergström kävi ratsastamassa. Tilalla oli myynnissä kolmevuotias suomenhevonen Veka.

– Yritin vastustaa kiusausta mutten pystynyt. Ostin sen, vaikka opiskelin tuolloin eikä rahaa olisi ollut. Tein sitten tallitöitä, että sain hevosen maksettua, Nina Bergström hymähtää.

Myöhemmin hän ajatteli ostaa islanninhevosvarsan. Jotenkin vain kävi niin, että varsan sijaan hänelle tulikin Vekan emä Taikku.

Neljä jalostussuuntaa

Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen Suomessa kehitetty hevosrotu. Hevosen historia on Suomessa käytännössä suomenhevosen historiaa. Rotu on saanut alkunsa pohjoiseurooppalaisista maatiaiskannoista.

Rodussa on neljä eri jalostussuuntaa. Työhevossuunta on niistä vanhin ja nykyisin harvinaisin traktorien korvattua yleisesti hevoset maatalous- ja metsätöissä.

Ravureiden jalostuksessa painotetaan luonnollisesti hevosen nopeutta. Ratsuna suomenhevonen taas on luotettava ja monipuolinen humma, jolla sekä lasten että aikuisten on helppo ratsastaa.

Neljäs jalostussuuntaus on ponikokoinen pienhevonen.

Nina Bergströmin hevoset Veka ja Taikku ovat vain ratsukäytössä.

– Kun ostin Vekan, sille oli opetettu käynti, ravi ja laukka mutta ei juuri muuta. Kolmevuotias hevonen on vielä varsa. En ole käynyt koskaan ratsastustunneilla, joten opettelin Vekan kanssa yhdessä asioita.

Yhteistyöhaluisia ja tottelevaisia

Vuosien työn tuloksena sekä Veka että Taikku tottelevat emäntänsä sanallisia käskyjä ulkoillessaan vapaasti aidatulla ratsastuskentällä. Käynti vaihtuu raviin ja ravi laukkaan Bergströmin kehotusten mukaan hevosten kiertäessä kenttää. Suomenhevoset ovat tyypillisesti yhteistyöhaluisia, ja ne yrittävät tosissaan.

Taikku on jo 20-vuotias mutta silti virkeä ja eteenpäin pyrkivä ratsu, jota pitää ennemminkin toppuutella kuin patistaa vauhtiin. Suomenhevoset ovat silti hevosiksi rauhallisia säikähtäessäänkin.

– Jos nämä säikähtävät jotain, ne eivät lähde suinpäin juoksemaan kotia kohti, kuten moni lämminverinen tekee. Suomenhevosen saa yleensä rauhoiteltua nopeasti.

Rotua sanotaan joskus kylmäveriseksi, joskus yleishevoseksi, joka on jotain kylmäverisen ja lämminverisen väliltä. Rotumääritelmän mukaan se on monipuolinen yleishevonen.

Suomenhevonen pärjäsi sodassa

Nina Bergström miehineen muutti Tarttilasta Akaaseen lähelle Urjalan rajaa vuosi sitten. Hevosille remontoitiin talli rakennuksesta, jossa oli aikaisemmin asunut sikoja.

Tienoolla on hyvät maastot ratsastaa. Hevoset kaipaavat maastolenkkejä kentällä ratsastamisen vastapainoksi.

– Suomenhevonen on terve rotu. Hevosillani ei ole ollut lainkaan esimerkiksi jalkaongelmia, kun pidän hyvää huolta niiden lihaskunnosta, Bergström kertoo.

Rotu pystyy käyttämään syömänsä ruoan tarkasti hyväksi. Tästä oli etua etenkin sota-aikoina, kun hevosilla oli suuri rooli ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa. Eläimet pärjäsivät, vaikka talviaikaan ruoaksi oli lähinnä havuja ja oksia.

Suomenhevoskanta romahti 1900-luvun jälkipuoliskolla 400 000:sta yksilöstä pahimmillaan vain 14 000 yksilöön. Kanta on sittemmin vähitellen elpynyt.

Suomenhevonen on kansallisrotu

Siinä missä Suomi juhlii nyt sataa vuotta, on suomenhevosella virallisia vuosia kymmenen enemmän. Rodun kantakirja perustettiin vuonna 1907, eli tämän jälkeen rotua on jalostettu puhtaana.

Kymmenen vuotta sitten suomenhevonen valittiin Suomen viralliseksi kansallishevosroduksi.

Suomenhevosille on sallittu kaikki värit, mutta valtaosa hummista on rautiaita eli ruskeita. Nina Bergströmin Taikku on väriltään kimo eli lähes valkoinen, joka on rodussa harvinainen väri.

Nainen haaveilee varsasta, joka tulee taloon viimeistään silloin, kun Taikku jää ikänsä puolesta vähemmälle ratsastamiselle. Varsa on rodultaan suomenhevonen – tietenkin.