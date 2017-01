Yrittäjät tarvitsevat kuntia

Suomen Yrittäjät haluavat kuntavaaliohjelmassaan, että kuntien palveluyritysten roolia markkinoilla vähennetään merkittävästi. Akaassa tämä ei ole ongelma, mutta täällä pitää yrittäjien yhä voimakkaammin kysyä, miksi kunta itse tekee kaiken. Oppia voisi ottaa vaikka yksityisestä päivähoidosta, joka kaupungissa toimii mallikkaasti. Mutta miksi kunta itse siivoaa, auraa katuja ja pitää kiinteistöjä yllä? Kaikki nämä Akaan tekee nyt pääasiassa itse, ja useimmiten vähän sinnepäin, vai voiko joku sanoa, että kaupungin kiinteistöt olisivat joskus siistejä.

Nyt kun sote tulee, päästään vihdoinkin miettimään koko kunnan ideaa uusiksi. Optimaalisessa tilanteessa päästään siihen, että kunta tilaa palveluja paikkakunnalla olevilta yrityksiltä. On perin 1970-luvun ajattelua, että kunta itse tuottaa palveluja. Kunnan tehtävä on maksaa ja valvoa. Valvonta on aina, oli kunta tekijänä tai teettäjänä, tärkeässä roolissa. Jos missä niin Akaassa tämä tiedetään.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen toivoo, että huhtikuussa valittavat valtuutetut eivät enää miettisi, miten palveluja tuotetaan, vaan mistä ne ostetaan.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen haluaa tulevissa kuntavaaleissa luoda yksityisen ja julkisen välille liiton, joka valjastaa markkinatalouden palvelemaan yhteiskuntaa. Näin on Pentikäisen mielestä tehtävä, jotta velkaantuminen taittuu ja päästään oikeasti auttamaan niitä, jotka apua tarvitsevat.

Yksi ja toinen on sote-keskustelussa varoitellut, että palvelujen avaaminen yrityksille johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen ja peräti siihen, että voitot käärii monikansalliset terveysyhtiöt veroparatiiseihin. Näyttää siltä, että Suomessa ei lueteta päätöksentekijöiden taitoon laatia lakeja ja muita sääntöjä tämän estämiseksi. Vaara on olemassa, koska julkisissa palveluissa pyörivät miljardit, mutta kaikkien etu on tehdä uudistus niin, että kakkuun pääsee käsiksi mahdollisimman moni suomalainen pieni- ja keskisuuri yritys.

Akaan tuore elinkeinopäällikkö Jari Jokinen haluaa kaupungin ilmapiiriin asennemuutoksen. Jokisen mielestä täällä märehditään liikaa historiassa ja tulevaisuuden ratkaisut jäävät kokonaan pohtimatta. Akaan ja sen edeltäjien historiassa on tehty pahoja virheitä, joidenkin mielestä kuntaliitoksetkin olivat virheitä, mutta nämä kaikki ovat jo historiaa. Historiaa ei voi muuttaa, mutta tulevaisuutta voi rakentaa.

Akaan pitää elää ja olla Akaa. Myös tähän on mahdollisuus tulevissa kuntavaaleissa vaikuttaa. Valtuustoon tarvitaan henkilöitä, joiden mielenkiinto kohdistuu kadunpätkien asfaltoinnin tai lyhtypylväiden pystyttämisen sijasta huomattavasti suurempiin kokonaisuuksiin. Kuinka Akaasta tehdä ketterä kaupunki, jossa on mielenkiintoista asua ja yrittää. Se tiedetään, että hyvinvointi syntyy yrittäjyydestä. Kuinka Akaaseen saadaan uusia yrityksiä ja miten saadaan nykyiset yritykset kasvamaan.

Mikä on Akaan bisnesilmasto? Akaa Point on mielenkiintoinen yritysalue teiden risteyksessä kaupungin keskustassa. Moottoritie on vieressä, rautatien tulosta alueelle puhutaan, lentokenttäkään ei ole kaukana. Valitettavasti tällaisia alueita on Suomi täynnä. On meistä jokaisesta kaupunkilaisesta kiinni, kuka Akaa Pointiin rakentaa ensimmäiseksi.