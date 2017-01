Toimintakeskus muuttaa Viialasta Aseman koululle

Akaan perusturvalautakunta päätti tiistaina esittää entisen Hakalehdon vanhainkodin purkamista ja Toijalan terveysaseman peruskorjausta. Korjatulle terveysasemalle ja Hakalehdon tilalle nousevaan uudisrakennukseen lautakunta perustaisi uuden hyvinvointikeskuksen. Sinne tulisi lähes kaikki Akaan terveys- ja sosiaalipalvelut.

Perusturvajohtaja Elina Anttilan esitys lautakunnalle oli, että myös entinen Hakalehdon vanhainkoti peruskorjataan osaksi hyvinvointikeskusta, ja lisäksi tehdään pieni laajennusosa. Anttila oli mukana työryhmässä, joka selvitti eri vaihtoehtoja hyvinvointikeskukseksi, ja myös työryhmä esitti tätä vaihtoehtoa.

Ensi tiistaina kokoontuva kaupunginhallitus ei saa eteensä perusturvalautakunnan esitystä vaan työryhmän ja Elina Anttilan esityksen. Hallituksen listalla kaupunginjohtaja Aki Viitasaari nimittäin esittää Hakalehdon korjausvaihtoehtoa. Sen kustannusarvio on noin 7,2 miljoonaa euroa, kun peruskorjauksen ja uudisrakennuksen yhdistelmän hinnaksi on arvioitu 8,7 miljoonaa euroa. Kokonaan uusi rakennus maksaisi selvitystyöryhmän mukaan 13,4 miljoonaa euroa.

Rantala luottaa rajuun tekstiin

Perusturvalautakuntakaan ei ollut yksimielinen omasta esityksestään hyvinvointikeskukseksi. Kokonaisvaltaisen korjauksen kannalla olivat kokoomuksen ja keskustan jäsenet, ja Hakalehdon purkamista halusivat demarit sekä vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat. Äänestys päättyi 3–5.

Lautakunnan puheenjohtaja Harri Rantala (sd) ei usko, että entisestä Hakalehdon vanhainkodista saadaan käyttökelpoinen rakennus. Siinä tehtiin vuonna 2011 laaja kuntotutkimus, joka suositteli kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen purkamista.

– Minulla on raportti kotona, ja se on niin rajua tekstiä, että en purematta voi asiaa niellä. Me olemme tehneet päätöksen, että koko rakennus piti poistaa tilinpäätöksessä 2015. Se vaan on tekemättä.

Vielä helmikuussa 2015 Hakalehdon purkua esiteltiin tulevana urakkana paikallisille yrittäjille. Rakennuksessa ei edelleenkään ole esimerkiksi salaojia eikä ulkoseiniä ole purettu ja pilaantuneita lämpöeristeitä poistettu. Rantalalle on silti väitetty, että 80 prosenttia virheistä on korjattu.

– Tekninen johtaja on sanonut näin ääneen, mutta raportin sisältö on sellainen, että en voi uskoa, että se olisi kokenut parannuksen.

Anttila uskoo virkamiestä

Perusturvajohtaja Elina Anttilan mukaan muuta kuin Hakalehdon peruskorjausta ei voi edes esittää. Valtuusto määräsi joulukuussa 2015 hyvinvointikeskuksen kokonaiskustannusten ylärajaksi 8,5 miljoonaa euroa. Työryhmän laskelma korjaamisen, purkamisen ja uudisrakennuksen kustannuksista ylittää tämän 200 000 eurolla.

Saman virkamiestyöryhmän esitystä käsiteltiin viime vuoden lokakuussa teknisessä lautakunnassa. Silloin tarjolla ei ollut vaihtoehtoa, jossa terveysasema korjattaisiin ja Hakalehto purettaisiin. Tämän vaihtoehdon osalta hintavertailua ei siis voi tehdä.

Kokonaisvaltainen korjausvaihtoehto oli esillä myös silloin, ja sitä tekninen johtaja Antti Kemi tekniselle lautakunnalle myös esitti. Hinnaksi ilmoitettiin silloin 5,8 miljoonaa, eli remontin hinta-arvio on noussut vajaassa puolessa vuodessa 1,4 miljoonalla eurolla.

Elina Anttila kertoo, että hinnan nousu johtuu viime kuukausina tehdyistä tarkemmista selvityksistä ja laskelmista. Yksityiskohtien kertomisen hän jättää Antti Kemin vastuulle.

Myös Hakalehdon korjaamisessa käyttökelpoiseksi Anttila seisoo Kemin takana.

– Minä luotan meidän tekniseen johtajaan. Hän on se, joka on ammattilainen. Hänen näkemyksenään on, että se ei ole mitenkään purkukuntoinen vaan korjattavissa.

Akaan Seutu ei torstaina tavoittanut Antti Kemiä kommentoimaan kasvanutta kustannusarviota.

Kylmäkosken terveysasemaa ei suljeta vielä

Akaan valtuusto päätti 28.8.2013, että Kylmäkosken terveysaseman toiminta lakkautetaan lääkäripalvelujen osalta 1.1.2017. Terveysaseman muiden palvelujen ja kiinteistön osalta jatkosta piti päättää, kun palveluverkkoselvitys on valmistunut.

Palveluverkkoa selvittänyt työryhmä esitti sittemmin, että Akaan terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhdellä terveysasemalla ja Viialan avoterveyspalvelut pidetään ennallaan, kunnes palvelut on siirretty Akaan terveysasemalle Toijalaan viimeistään vuonna 2017. Työryhmä esitti myös, että lähipalvelut kuten neuvola ja laboratorio pyritään säilyttämään päivystysluonteisesti Viialassa ja Kylmäkoskella.

Perusturvajohtaja Elina Anttilan mukaan palveluverkkoselvitys saatettiin aikanaan vain tiedoksi, mutta mitään uusia päätöksiä sen pohjalta ei tehty.

Lakkautettavat lääkäritoiminnot piti siirtää ensi vuonna Toijalaan, koska vuonna 2013 suunnitelmissa olleen Toijalan terveysaseman laajennuksen piti olla jo valmis.

Koska laajennushankkeen korvannut hyvinvointikeskushanke on vaiheessa, ei Kylmäkosken toiminnoille ole tilaa Toijalassa. Siksi terveysasema pyörii entiseen tahtiin myös 1.1.2017 alkaen siihen asti, että Toijalaan syntyy Akaan hyvinvointikeskus. Sitten Kylmäkosken terveysaseman toiminta päättyy nykyisen esityksen mukaan kokonaan.