Nuotit kohdilleen

Viikonloppuna olin hengellisessä tilaisuudessa, jossa oli hyvää ylistysmusiikkia. Suurin osa kappaleista oli laulajan omatekemiä.

Laulua tehdessään hän on joutunut miettimään sanat sopimaan toisiinsa ja nuotit juuri oikeille kohdilleen. Jos lauluntekijä antaa virheelliset nuotit soittajille, niin laulu ei mene niin kuin tekijä on tarkoittanut sen menevän, ja kuulijakin voi huomata jotain menneen väärin.

Ylistyslauluja laulaessani Jumala nosti mieleeni ajatuksen, että me ihmiset olemme kuin ylistyslaulu Jumalalle. Jumala on tarkoittanut sinusta kauniin ja juuri omannäköisesi laulun Häntä varten. Hän on suunnitellut sinulle juuri tietyt nuotit ja reitit kuinka laulusi etenee alusta loppuun asti.

Pysähdy hetkeksi miettimään elämääsi ja minkälaiselta laululta kuulostat juuri tällä hetkellä. Oletko tänään laulu, joka ylistää Jumalaa? Oletko kenties kiitoslaulu, valitusvirsi vai laulujen laulu?

Onko elämäni mennyt mahdollisesti juuri Jumalan suunnitelmien mukaan vai olenko välillä tehnyt itsekkäitä huonoja elämänvalintoja ja mielestäni kumpuaa valitusta Jumalaa kohtaan? Miksi annoit minulle tapahtua näin? Mitä olen tehnyt ansaitakseni tällaista kohtelua? Vai onko elämässäni tällä hetkellä kaikki kohdallaan?

Elämä hymyilee ja voin Jumalan kunniaksi laulaa kiitoslaulua.

Omien virheellisten valintojemme takia voi elämämme vajota hyvinkin syvään epätoivoon, mutta Jumala haluaa silloin tehdä sinusta uuden laulun. Anna Jumalan tulla täydellisesti elämääsi ja lisätä elämääsi aivan uudenlaisia säkeistöjä. Hän voi kääntää kokemasi huonon hyväksi ja kokemasi avulla voit tuoda apua muiden ihmisten elämään. Elämäsi laulun sisältö ylistää silloin Jumalaa ja tuo iloa, toivoa ja rauhaa muidenkin ihmisten elämään.

Jumala on antanut elämäsi nuottiohjeet raamatussa, ohjeet joiden avulla pysyt nuoteissa. Laulut seuraavat aina nuottikirjoitusta. Jos nuoteista poikkeaa, niin se kuulostaa pahalta. Elämäsi on Jumalalle laulua, jonka Hän on tehnyt. Älä poikkea annetuista nuoteista, vaan pysy niissä, niin elämäsi laulussa ei tule virheellisiä ääniä ja se kuulostaa hyvältä. Pääset myös onnistuneeseen loppusoittoon, jonka Jumala on tarkoittanut.

Psalmissa 149:1 kehotetaan meitä laulamaan uusi laulu.

Jumala voi antaa meidän elämäämme aina uuden säkeistön ja tarvittaessa kokonaan uuden laulun. Hänen lähettämän Pyhän Hengen avulla meidän sisimmästämme kumpuaa aina jotain uutta elämäämme.

Jumala haluaa, että ylistämme Häntä koko elämällämme. Se ei ole vain hetkellistä laulua Jumalalle, vaan elämäntapa. Antaudu Hänelle kokonaan.

Tässä alla olevassa ylistyslaulun kohdan sanoissa on yksi hyvä esimerkki sydämestä nousevasta ylistyslaulusta ja kiitoksesta Jeesusta kohtaan. Jeesus on kaikki mitä tarvitsemme.

”En koskaan kieltää voi rakkauttasi Sun, minut pelastit.

En ole kohdannut, suurempaa uhrausta, kuin Sinun ristisi.

Sinussa löysin, kaiken mitä tarvitsen.

Rakkautes näytti mitä sulle merkitsen, kun minut pelastit.

En voi mä kulkea, niin kauas ettet Sä minua löytäisi.

Keskelle pimeyttä, kätesi ojensit ja minut pelastit.”

Sinussa löysin. Säv. ja san. Janne Ainesmaa ja Jesse Pitkänen

Pasi Jokiaho

Kirjoittaja on Viialan helluntaiseurakunnasta