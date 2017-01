Seitsemän veljestä vauhdissa Satamassa

Toijalan Näyttämön kesäteatterissa Satamassa nähdään Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Näytelmän ohjaaja Minna Kangas valitsi esitettäväksi Ritva Holmbergin Turun Kaupunginteatterille dramatisoiman ja Kalle Holmbergin ohjaaman version vuodelta 1972.

– Reilu vuosi sitten Toijalan näyttämön väki kysyi, tulisinko ohjaamaan kesäteatteria ja jos, niin mitä haluaisin tehdä. Olin sattunut olemaan Turussa Aleksis Kiven päivänä 2013 ja nähnyt Juha Hurmeen puheen Aleksis Kivestä. Vaikutuin siitä niin, että siltä seisomalta päätin, että teen vielä Kiveä Akaassa. Kun Toijalan Näyttämö sitten esitti kysymyksensä, ei ollut vaikea vastata kyllä, kertoo Minna Kangas.

Hän sanoo, ettei sen perinteisempää tekstiä kuin Seitsemän veljestä liene. Onhan kyseessä ensimmäinen suomalainen romaani.

– Eikä vähiten Kaj Chydeniuksen siihen säveltämän musiikin vuoksi! Saimme oikeudet tähän versioon, luvan muokata sitä tarpeisiimme sopivaksi, ja Harri Salminen sai Chydeniukselta luvan säveltää esitykseen vielä lisää musiikkia. Nyt meillä on käsissämme Seitsemän veljestä, joka soi.

Luvassa on Minna Kankaan mukaan näyttävää musiikkiteatteria, juurevaa ja riemastuttavaa, välillä hellyttävää ja sydäntä raastavaa.

– Tämä veljeskaartikin on sellaista porukkaa, että kun saavat nuotit käteen, niin siltä seisomalta laulavat moniäänistä satsia kuin kerubit. Joukot, kyläläiset ja lukuisat muut roolit ovat esityksen valtava voima myös musiikillisesti. Kun lähes 50 henkeä kajauttaa Voimalla seitsemän miehen, niin se tuntuu.

Kangas sanoo, että Seitsemän veljestä on tarina ihmisyydestä, yhteisöllisyydestä, sivistyksen merkityksestä.

– Koko jutun juonihan kehkeytyy veljesten lukemaan oppimisen ympärille. Nämä ovat minulle tärkeitä arvoja.

Näytelmässä on mukana sekä uusia että vanhoja kykyjä, 10 miestä, 17 naista ja 22 lasta.

– Valtava porukka, joka on hitsautunut hienosti yhteen. Tunnelma harjoituksissa on sykähdyttävä, kun tämä joukko eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä pelaa, leikkii, improvisoi ja laulaa yhdessä. Kaikki tekevät innolla työtä yhteisen esityksen eteen, kiittelee ohjaaja.

Näyttelijöiden joukossa on pitkänlinjan harrastajateatterikonkareita ja musiikki-ihmisiä. Akaasta veljeksiksi löytyivät Harri Salminen, Paavo Helenius, Jukka Peräkivi, Jere Hakala ja Lasse Majuri. Tampereelta ovat Musiikkiakatemiasta ”lainassa” Petteri Louki ja Julius Martikainen.

– Louki ja Martikainen, nuoret, laulua ammatikseen opiskelevat miehet, tekivät pääroolit Musiikkiakatemiaan syksyllä 2014 kirjoittamassani ja ohjaamassani Händel-esityksessä. Händel-produktiosta mukaan tarttui myös juuri tanssijaksi ja koreografiksi valmistunut iki-ihana Jessi Palovaara, joka tekee esitykseemme koreografiat, tanssii sooloja ja näyttelee ja laulaa joukoissa.

Minna Kangas sanoo, että esityksestä tulee enemmän kuin tekijöidensä summa.

– Mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin se ajatus ja olo minulla on ollut koko ajan kirkkaana ja se tuntuu todelta ja tärkeältä. Tärkeältä tuntuu myös ilo ja nauru ja kaikki se hulluttelu mitä tähän kuuluu.

Seitsemän veljeksen ensi-ilta on perjantaina 12.6. kello 19.

Muut esitykset la 13.6., su 14.6., ke 17.6., ke 24.6., to 25.6., pe 26.6., la 27.6., su 28.6., ke 1.7.,

to 2.7., pe 3.7., la 4.7., su 5.7., ke 8.7., to 9.7., pe 10.7., la 11.7., su 12.7., ke 15.7., to 16.7. ja pe 17.7.

Arki-iltaisin esitykset alkavat kello 19, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 17. Lisäksi sunnuntaina 28.6. ja 12.7. on päivänäytös kello 13.

Pirttikoskella nauretaan tosikoille

Pirttikosken kesäteatterissa nähdään jälleen uusi näytelmä. Tällä kertaa käsikirjoittaja ja ohjaaja Seppo Holttinen on antanut näytelmälleen nimen Kaikenkarvaisia vaihdoksia

Holttinen sanoo halunneensa aina tehdä näytelmiä, joissa komedian keinoin työstetään ajankohtaisia joskus kipeitäkin asioita.

– Nyt pistin nippuun kasan ikävältä kalskahtavia asioita, kuten: syrjäytyminen, radikalisoituminen, masennus, nukahtamisvaikeudet, työuupumus, ongelmat perhesuhteissa, alkoholisoituminen ja niin edelleen. Ylipäätään asioita, jotka kuulostavat ikäviltä ja joista mediassakin toitotetaan tämän tästä.

Holttinen tunnustaa, että tällä kertaa idea tavallaan lähti myös halusta nauraa tosikoille.

– Useinhan nuo ongelmat laitetaan ainakin suureksi osaksi ympäristötekijöiden aiheuttamiksi. Yksilön vastuu ongelmiin ajautumisesta unohdetaan turhan usein. Tosikkomaisuus on noussut nyky-yhteiskunnassa liiaksi pintaan, johtuen varmaan osaksi siitä, että kaikessa kilpaillaan. Tämä on sääli, sillä tosikothan ne niitä kaikkein naurettavimpia ovat, paukuttaa Holttinen.

Siihen, onko näytelmässä tällä kertaa uusia ja erikoisia ratkaisuja, ohjaaja ei suostu vastaamaan.

– Sitä en vielä paljasta. Luvata voin kyllä, että tiettyä yllätyksellisyyttä on, vaikkakin aika perinteistä komediaa väännämme. Juttu rullaa koko ajan ja tapahtumia riittää. Tämän päivän maailma on nopeatempoinen, ja niin tulee olla näytelmänkin. Toivottavasti onnistun tässä, sillä tämän päivän keskivertokesäteatterikatsojakin on huomattavasti lyhytjännitteisempi ja kärsimättömämpi kuin 20 vuotta sitten. Tapahtua pitää koko ajan, muuten on tylsää.

Näytelmässä ovat mukana Ritva Haapanen, Mari Alitalo, Olivia Rikassaari, Jukka Haapanen, Sirkku Hyytiäinen, Kyösti Alhainen, Suvi Kelkkanen-Rautiainen, Laura Mäenpää, Mira Alhainen, Päivi Latvala, Seppo Holttinen, Juhani Jokinen, Matvei Ojansuu, Pekka Heino, Sari Saari, Sauli Alitalo ja Mika Alhainen

Esitykset sunnuntaisin kello 14. ja 19., tiistaisin ja torstaisin kello 19.

Ensi-ilta sunnuntaina 12.7., Muut esitykset ti 14.7., to 16.7., su 19.7., su 19.7., ti 21.7., to 23.7., su 26.7., su 26.7., ti 28.7., to 30.7. ja su 2.8.

Miekkailua ja musiikkia kosken rannalla Lempäälässä

Lempäälän Nuorisoseuran kesänäytelmä on Alexandre Dumas vanhemman kirjoittama Kolme muskettisoturia. Kirja ilmestyi vuonna 1844, ja sen tapahtumat sijoittuvat 1600-luvun alun Ranskaan.

Luvassa on seikkailua, romantiikkaa, juonittelua ja välien selvittelyä. Näytelmä sopii koko perheelle, kunhan miekkojen kalistelu ei säikäytä.

Näytelmän ohjaaja Jari Lehto sanoo haaveenaan olleen jo kauan saada ohjata Kolme muskettisoturia.

– Kun Lempäälän Nuorisoseura etsi näytelmää juhlavuodeksi, kysyttiin minultakin ideoita ja tarjosin Musketöörejä. Ilokseni siihen suostuttiin. Luimme useita versioita näytelmästä ja päädyimme tähän Anna Eloahon ja Kari Tuomen dramatisointiin, jonka olin nähnyt Turun Vartiovuoren kesäteatterissa joitakin vuosia sitten, kertoo Lehto.

Hän sanoo hieman tuoreemman version sisältävän huomattavasti enemmän huumoria ja paljon vähemmän otsan rypistelyä.

– Ja tässä lauletaan, tanssitaan ja miekkaillaan oikein pitkän kaavan mukaan.

Katsojia odottaa aikamoisen juhlava spektaakkeli, kun 21 näyttelijää pistää parastaan niin taistelukohtauksissa kuin lattaritanssin pyörteissä.

Näytelmän musiikki on Janne Engblomin tätä käsikirjoitusta varten säveltämää.

Itsekin kalpamiekkailua harrastanut Lehto on pitänyt huolen, että miekkailu on oikeaoppista.

– Luonnollisesti taisteluihin on lisätty myös paljon teatteria, mutta perusasiat olen opettanut vanhan miekkailuperinteen mukaisesti. On ollut ilo huomata, miten näyttelijät ovat ottaneet omakseen ankarat miekkailu-, laulu- ja tanssiharjoitukset.

Näytelmässä on mukana sekä ensikertalaisia että kokeneita konkareita.

– Tuoreempien tulokkaiden on turvallista tulla toimintaan mukaan, kun näytelmän kivijalkana on muun muassa Athosta näyttelevä Jukka Saarela ja Miladyn roolissa Susanna Nieminen, muitakaan nuorisoseuran vakiokasvoja unohtamatta, toteaa Lehto.

Näytelmän romanttisesta puolesta pitävät huolen omaa ammattiuraansa aloittelevat Sanni Lehto (Constance) ja Arvo Jean-Michael Saarinen (dÀrtagnan), molemmat Suomen Teatteriopiston musiikiteatterilinjan opiskelijoita. Sanni Lehto on myös harjoituttanut laulut ja ja koreografioinut tanssit.

Lempäälän Nuorisoseura on panostanut juhlavuoden kunniaksi paljon muun muassa puvustukseen ja lavastukseen ja katsomon kattamissuunnitelmakin on valmis.

Esitykset tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 19, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 17.

Ensi-ilta perjantaina 26.6. Muut näytökset: su 28.6., ke 1.7., pe 3.7., su 5.7., ti 7.7., ke 8.7., pe 10.7.,

su 12.7., ke 15.7., pe 17.7., la 18.7., su 19.7., ti 21.7., ke 22.7., pe 24.7., su 26.7., ke 29.7., pe 31 7. ja su 2.8.

Lumikki ja aikamieskääpiöt Rämsöössä

Vesilahden Rämsöön Kesäteatterin kesänäytelmä on Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Se jatkaa Rämsöön klassikkosatujen sarjaa. Edellisinä kesinä Suonojärven rannassa on nähty Ruusunen ja Tuhkimo. Lumikin ohjaa Rami Saarijärvi.

– Tämä toteutus on kallellaan klassiseen tarinaan Lumikista. Näytelmä on kirjoitettu nimenomaan Rämsöön taitavalle näyttelijäryhmälle, joka on saanut vahvistusta Vammalan suunnalta. Sieltä Rämsööseen on rantautunut seitsemän miestä, jotka ovat löytäneet omat sisäiset kääpiönsä. Kääpiöinä venkoilevat raavaat äijänköriläät, ja metsäneläiminä ihastuttaa jo aiemmilta vuosilta tuttu energinen lapsijoukko.

Tässä esityksessä on sellainen Lumikin ja Seitsemän kääpiön kokoonpano, että meno taitaa mennä aikas riehakkaaksi, lupailee Rami Saarijärvi.

Näytelmässä on mukana myös musiikkia.

– Tänäkin kesänä lavalla taidokas orkesteri, joka maalailee sadun maailmaa tarpeen mukaan jännittävämmäksi, haikeammaksi tai iloa kuplivaksi. Toivon, että näytelmä on ennen kaikkea mukaansa tempaava ja tarjoaa jännitystä ja hauskuutta sopivassa suhteessa. Jos hyvin käy, mieleen jäänee myös ajatus siitä mistä aidossa kauneudessa on kysymys ja miten voi käydä jos laittaa onnellisuutensa ulkoisten asioiden varaan, sanoo ohjaaja.

Musiikin satuun ovat tehneet Pekka Murto ja Juuso Lähdekorpi, joiden lisäksi orkesterissa ovat Mari ja Emmi Ollinpoika.

Näytelmän rooleissa ovat Meri Juomoja, Anniina Lehtimäki, Senja Ylä-Jarkko, Niina Oikarinen, Jarkko Mäkipää, Pekka Ojansivu, Teemu Mäkelä, Jaska Levo, Marko Juurikivi, Jyrki Ahola, Ilkka Rantanen, Joakim Hihlman, Anna Viikari, Emmi Peltoniemi, Alisa Qwick, Enni-Alisa Sorvoja, Pinja Salminen, Sanni Haliseva, Aaro Ollinpoika, Sara Murto, Nea Lähdekorpi ja Wilma Karlson

Lavastuksesta vastaa Pekka Ojansivu työryhmineen, puvustuksen luovat Kati Saukola, Elina Korvala, Mervi Peltoniemi ja työryhmä.

Esitykset lauantaisin ja sunnuntaisin kello 15., tiistai- ja torstai-esitykset kello 19.

Ensi-ilta lauantaina 27.6. klo 15. Muut esitykset su 28.6., ti 30.6., to 2.7., la 4.7., su 5.7., la 25.7., su 26.7., ti 28.7., to 30.7., la 1.8. klo 15, to 6.8., la 8.8. ja su 9.8.

Apianniemessä tunnelmoidaan Toivo Kärjen sävelin

Suomen Kesäteatterin tämän kesän näytelmä Valkeakosken Apianniemessä on Heikki Paavilaisen käsikirjoittama ja ohjaama Pätkä Pääroolissa -musikaali. Luvassa on hulvaton musiikkinäytelmä, joka ei unohda Pekka Puupäätä, vaikka pääroolissa onkin tällä kertaa Pätkä.

Musikaali haluaa kunnioittaa 100 vuotta sitten syntyneen Toivo Kärjen ikimuistoisia sävellyksiä, joita tulevat esittämään vierailevat tähtiartistit. Musiikista vastaa tänäkin vuonna liveorkesteri kapellimestarinaan Jukka Hänninen.

Pätkä Pääroolissa -musikaali vie katsojan 1950-luvulle seuraamaan näyttelijä-koomikko Masa Niemen elämää ja uran ikimuistoisia hetkiä. Samalla se kertoo Pekan ja Pätkän tempauksista.

Masa Niemenä eli Pätkänä nähdään Mikko Töyssy. Muissa rooleissa ovat Natalil Lintala, Ushma Karnani, Otto Kanerva, Joni Leponiemi ja Mikko Huoviala. Musikaalin koreografi on Jani Rasimus, joka tanssii parinaan Anna-Liisa ’Ansku’ Bergström.

Vierailevina tähtiartisteina lavalle saapuvat kesän aikana muun muassa Pirkko Mannola, Marion Rung, Eino Grön, Veeti Kallio, Mikael Konttinen, Eila Pienimäki, Vieno Kekkonen, Matti Esko, Marjatta Leppänen, Leif Lindeman, Jaakko Ryhänen, Pauli Mustajärvi sekä Arja Koriseva.

Pätkä Päärolissa -näytelmän ensi-ilta on kesäkuun 11. päivänä ja esitykset jatkuvat 15.8. asti.

Elämää Urjalassa 200 vuotta sitten

Urjalankylän kesäteatterissa esitetään tänä kesänä Eija Järvisen käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä Tuulensuussa kesällä 1794.

Näytelmän merkeissä Urjalassa juhlitaan kahdesta syystä: Vuonna 1794 käynnistyi De Pontin omistama Nuutajärven lasitehdas, ja tänä vuonna täyttää Urjalan Näytelmäpiiri 20 vuotta.

Ohjaaja Eija Järvinen kertoo näytelmän synnystä.

– Näytelmän syntysanat lausuttiin viime talvena, kun Tolvan suursuvun kantava voima, Sulo Järvinen, otti yhteyttä ja pyysi näytelmää Matti Dahlmanista, joka oli Nuutajärven kartanon Tuulensuun torpan isäntä ja kartanon omistajan, Jacob De Pontin, uskottu ja luotettu torppari.

De Pont pystytti Matti Dahlmalle tämän kuoltua muistokiven, joka on Urjalan vanhan kirkon paikalla.

Ohjaaja Eija Järvinen haluaa painottaa erityisesti sitä, että näytelmästä tulee mahdollisimman aidon elämän makuinen ja tuntuinen.

– Näytelmän viesti on kertoa tämän päivän ihmisille millaista oli Urjalassa reilut 200 vuotta sitten. Täällä elettiin, tehtiin työtä, pohdittiin maailman menoa, rakastettiin ja riideltiin ja niin edelleen. Toisistaan huolehdittiin joskus vähän liikaakin. Se kertoo Urjalan historiaa. Se on myös kertomus epätavallisesta ystävyydestä kartanon herran ja torpparin välillä.

Järvinen toteaa myös, että tästä näytelmästä puuttuvat kesäteatterille ominaiset sekoilut, mutta se on kirjoitettu maaliskomediaksi, jossa kuvataan maalaiselämän arkea ja erilaisia persoonallisia ihmistyyppejä.

– Kaikki näyttelijät ovat omalla tavallaan kykyjä. Vaatii paljon sitoutua näinkin pitkään projektiin. Mieltä lämmittää, että mukana on vanhojen konkareiden lisäksi myös nuoria. Näyttelijöitä on lähes kaksikymmentä. Erityisen hyvilläni olen siitä, että olemme löytäneet täydellisen yhteisen sävelen. Kaikki ovat erittäin motivoituneita ja innostuneita, Järvinen kiittelee.

Näytelmässä lauletaan paljon kansanlauluja, tuttuja, mutta myös vähän unohtuneita lauluja.

Näyttelijät ovat osallistuneet sekä lavastuksen että puvustuksen suunnitteluun.

Rooleissa: ovat Lasse Saari, Lahja Leppäkorpi, Heikki Yntälä, Mervi Santaranta, Pekko Rajala, Markku Hyytiäinen, Kristiina Laaksonen, Satu Heikkilä, Merja Santalahti, Aila Manner, Virva Jokinen, Erja Helin, Helka Yntälä, Ella Jokinen, Mariia Herckman, Arja Hyytiäinen, Pekka Nikkilä ja Heikki Yntälä.

Ensi-ilta on tiistaina 23.6. kello 19. ja muut esitykset ke 24.6., to 25.6., su 28.6., ti 30.6.,ke 1.7., to 2.7., ti 7.7., ke 8.7. ja to 9.7. arkisin kello 19 ja sunnuntaina kello 17.

Syntipukki Hämeenlinnan Kaupunginpuistossa

Hämeenlinnan Kaupunginpuiston kesäteatteri on vaihtunut Hämeenlinnan Uudeksi kesäteatteriksi, jota vetää näyttelijä-ohjaaja Otto Kanerva.

– Kaupungin kanssa tehty sopimus on viisivuotinen. Paikka on minulle tuttu, ja olen ollut Kaupunginpuiston teatteritoiminnassa mukana pitkään, kertoo Kanerva, joka tänä vuonna nähdään myös lavalla Valkeakosken Apialla.

Hämeenlinnan Uuden Kesäteatterin ensimmäinen näytelmä on 17. heinäkuuta ensi-iltansa saava Agapetuksen Syntipukki. Sen ohjaa Mikko Kivinen, joka itse esittää tavaratalon henkilöstöpäällikköä.

Yrjö Soinin eli Agapetuksen vuonna 1930 kirjoittama näytelmä on klassikko, lämminhenkinen ja hersyvää huumoria sisältävä komedia.

Kivinen on säilyttänyt näytelmän ajankuvan, vaikka onkin sitä jonkin verran päivittänyt. Se kertoo maalaismies Koikkalaisesta, joka palkataan tavarataloon ottamaan vastaan asiakkaiden kiukunpurkaukset ja ottamaan niskoilleen kaikki työntekijöiden virheet ja tunaroinnit. Kun syntipukkina oleminen alkaa kyllästyttää Koikkalaista, hän pyrkii eroon roolistaan, mutta sepä ei olekaan niin helppoa.

Syntipukkia näyttelee Ville Keskilä, ja muissa rooleissa nähdään Jane Kääriäinen, Kaija Kiiski ja Kalle Pylvänäinen.

Esitykset jatkuvat elokuun puoleen väliin.