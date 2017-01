Tampereen Taidemuseo kutsuu

Tampereen Taidemuseon pääoven yläpuolelle on kirjoitettu seuraavat sanat: Ihmisyyttä etsimässä.

Sitä otsikkoa kannattaa pysähtyä katsomaan. Sen jälkeen voi avata oven ja astua Essi Renvallin veistosten sekä maalausten ainutkertaiseen maailmaan, joka ei ihan heti toistu. Näyttely on avoinna Tampereen Taidemuseossa enää sunnuntaihin 29.1.asti, joten nyt on syytä ottaa itseään niskasta kiinni ja lähteä tuota pikaa liikkeelle, jos sen vielä haluaa nähdä ja kokea.

Essi Renvallin monipuolinen elämäntyö painaa syvän jälkensä myös tämän ajan kiireiseen kulkijaan. Tämä tyylillä rakennettu ja koottu näyttely on samalla oppitunti 100 vuotta viettävän Suomen historian vaiheisiin. Esillä olevat monet vanhat tutut kasvoillaan ja uurteillaan kertovat ohimennen oman tarinansa. Monipuolisen ja laaja-alaisen taiteilijan taltta on puhunut. Se kertoo, että kovaa työtä on tehty ennenkin. Jokainen meistä jättää myös oman jälkensä elämänsä kulkuun. Niinpä. Millaisen jäljen sinä jätät?

Kävin tutustumassa tähän näyttelyyn ja suosittelen sitä lämpimästi muillekin. Tiistaina 17.1. olin vetämässä sinne perässäni 30 henkilön retkiryhmän. Kun tämä lehti ilmestyy, olemme varmaan löytäneet jotakin arvokasta ja hienoa ihmisyyden ytimestä. Tunnelin läpi sitten palaamme omalle maallemme.

Terhi Hakala-Vappula