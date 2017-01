Kaupunki on luopumassa torimaksuista myös Toijalassa

Akaan tekninen lautakunta on päättänyt, että koska kaupungilla on toimiva sisäilmatyöryhmä, tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä ja mahdollisen sisäilmaongelman selvittämisprosessi on muutenkin hyvin ohjeistettu, tarvetta laajamuotoiselle, kaikki kiinteistöt käsittävälle tutkimukselle ei ole. Tutkimuksia tehdään jatkossakin tarvittaessa kohdekohtaisen tarpeen mukaisessa laajuudessa.

Päätöksellään lautakunta vastasi valtuutettu Jaakko Leinosen (kok) valtuustoaloitteeseen. Leinonen esitti, että kaikkien niiden Akaan päiväkotien ja koulujen sisäilma tutkitaan, joissa sisäilmaa ei ole tutkittu vuosien 2014–2016 aikana. Leinonen esitti myös, että vuosina 2014–2016 tehdyt sisäilmatutkimukset ja uudet tulokset raportoidaan valtuustolle maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus lähetti valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Tekninen toimi selvitti, että alustava kustannusarvio sisäilmanäytteiden otosta ja laboratorioanalyyseistä olisi 180 000–315 000 euroa riippuen otettavien näytteiden määrästä.

Tekninen johtaja Antti Kemin alkuperäinen esitys tekniselle lautakunnalle oli, että lautakunta päättää luopua kaikkien koulujen ja päiväkotien sisäilmatutkimuksista tutkimusten korkeiden kustannusten vuoksi, ja tutkimuksia tehtäisiin jatkossakin kohdekohtaisen tarpeen mukaan.

Kemin muutettua päätösesitystä kokouksessa lautakunta hyväksyi sen yksimielisesti.