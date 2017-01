Viialalainen Vesa Keskimaa voitti penkkipunnerruksen Euroopan-mestaruuden tuloksella 210 kiloa sarjassa master 3 Rovaniemellä kesäkuun alkupuolella. Sarjassa kilpailevat 50-54 -vuotiaat miehet. Keskimaa voitti samoissa kisoissa kultaa myös voimanostossa, joka sisälsi jalkakyykyn, penkkipunnerruksen ja maastavedon. Keskimaan voimanoston yhteistulos oli 762,5 kiloa.

Keskimaa kertoo harrastaneensa voimailulajeja lähes koko ikänsä, mutta kilpailemaan hän innostui vasta yli viisikymppisenä. Kisoissa Keskimaa on käynyt kaksi vuotta.

– Treenaan Rasin salilla, ja eräs treenikaveri alkoi puhumaan, että kannattaisi varmaan alkaa kilpailemaan, kun tulokset ovat olleet kohtuullisia. Pikkuhiljaa nälkä alkoi kasvaa, ja saahan kilpailun kautta treenaamiseen tavoitteellisuutta. Jonkinlainen vanhuuden hullutus kilpailemaan ryhtyminen taisi olla, Keskimaa nauraa.

Keskimaan seuraava kisatavoite on Serbiassa syyskuussa järjestettävät maailmanmestaruuskilpailut. Mies nähdään Serbiassa, mikäli yhteistyökumppaneita löytyy.

– Näissä marginaalilajeissa ei juuri sponsoreita ole, joten maailmanmestaruuskisat alkavat kustannuksiltaan olla melko kalliit. Siinä alkaa talouspuoli hakkaamaan vastaan.

Maailmanmestaruuskisoissa minulla olisi mahdollisuudet vastaavaan menestykseen kuin Euroopan-mestaruuskisoissakin Keskimaa kertoo.

Kypsällä iällä treenatessa täytyy kuunnella kehoa

Keskimaa kertoo treenaavansa pääasiassa Rasin voimailutilassa. Treenikertoja miehelle kertyy viikossa kolmesta neljään. Treeniohjelmansa mies tekee itse.

– Meitä käy Rasilla treenaamassa tiivis porukka, ja sille porukalle on kertynyt lähemmäs kymmenkunta SM-mitalia. Yllättävän paljon on pienen salin porukalle kertynyt menestystä, Keskimaa toteaa.

Keskimaan mukaan Viialaan olisi tullut enemmänkin mitaleja, mikäli treenikaverit olisivat päässeet mukaan Euroopan-mestaruuskilpailuihin.

– Eräs kaveri loukkaantui ennen kisoja, hän olisi varmasti tuonut kultaa myös. Toinen joutui perumaan kisat työesteiden takia. Ei Viialassa

varmaan mitään voimanostokeskittymää ole, mutta muutama vahva ja innokas kaveri on sattunut samaan pieneen kylään, Keskimaa tuumii.

Keskimaan mukaan aikuisiällä treenatessa ja kilpaillessa tärkeintä on kuunnella omaa kehoaan.

– Tässä iässä alkaa olla jo jomotuksia ja kolotuksia, ja palautuminen on kaiken a ja o. Kyllähän sitä kaikki treenata jaksavat, mutta treenistä palautuminen on eri asia. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä haastavammaksi palautuminen muodostuu. Levon ja harjoittelun suhde on aika tärkeä, 53-vuotias Keskimaa toteaa.