Älä luovu toivosta

”Toivoa, sanoo Jumala, minä eniten rakastan…

Rakkaus, sanoo Jumala, ei minua hämmästytä. Siinä ei ole mitään hämmästelemistä.

Mutta toivo, sanoo Jumala, kas se minua hämmästyttää.

Minua itseänikin.

Siinä on hämmästelemistä.

Siinä, että nämä poloiset lapset näkevät miten kaikki menee menoaan ja että he uskovat kaiken huomenna menevän paremmin.

Se on hämmästyttävää, ja se on minun armoni kaikkein suurin ihme.

Ja minä olen siitä itsekin hämmästyksissäni.”

Näin kirjoittaa ranskalainen katolilainen runoilija Charles Péguy (1873–1914). Hänen on sanottu olleen sama Euroopan kristillisessä runoudessa kuin Johann Sebastian Bach kristillisessä musiikissa: kaikkein suurin. Virsirunoilija Anna-Maija Raittila on Péguyn tunnetuin suomentaja. Raittilan omaan ajatteluun ja tuotantoon Péguy on vaikuttanut merkittävästi.

Charles Péguy tuli tunnetuksi Suomen-ystävänä. Hän puolusti julkaisemassaan lehdessä monien vapaudestaan taistelevien pienten kansakuntien oikeuksia. Sortovuosien aikaan hän asettui myös Suomen oikeuksien puolestapuhujaksi. Hänen ystävänsä Jean Poirot kirjoitti Suomesta käsin useita artikkeleita Ranskan lehtiin. Ranskassa kauhistellen luettiin helmikuun manifestin myrskyisiä vaiheita. Péguy itse ei ehtinyt nähdä Suomen itsenäistymistä, koska hän kaatui ensimmäisessä maailmansodassa. Ranska oli kuitenkin ensimmäinen länsimaa, joka tunnusti Suomen itsenäisyyden.

On sanottu, että niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Toivo paremmasta lienee syy, miksi pieni kansakuntamme on selvinnyt sen vaikeuksista. Toivo auttaa rakentamaan unelmia ja tavoittelemaan niitä. Mutta inhimilliseen toivoon liittyy aina myös epävarmuutta, sillä siinä on läsnä menneisyys, nykyisyys ja tuleva. On mahdollista myös pettyä. Ehkä suurimpia kansamme tämänhetkisiä uhkia on toivottomuus. Pääministeri Juha Sipiläkin lausui syksyllä elävämme aikaa, jossa on pulaa toivosta.

Raamattu puhuu kuitenkin ”varmasta” toivosta. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma (Hepr. 6:19). Jos inhimilliseen toivoon liittyy aina vajavaisuutta ja epävarmuutta, Raamatun toivosta nämä määreet puuttuvat. Kristillisen toivon keskipiste ei ole ihmisessä vaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Jumalan antamissa lupauksissa. Jumala on muuttumaton ja siksi hänen lupauksensa ovat samat eilen, tänään ja iankaikkisesti.

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. ”(Jer. 29:11) Jumalalla on jokaiselle luomalleen ja lunastamalleen suunnitelma. Kristuksen tähden olemme pelastetut. Se on varma toivomme. Mutta myös tässä ajassa hän tahtoo olla viitoittamassa ja johdattamassa tietämme, rohkaisten ja auttaen. Nähdessämme elämällämme tarkoituksen ja suunnan, estää se meitä vaipumasta epätoivoon.

Presidentti Urho Kekkosen sanoin: ”Katso taaksepäin ja kiitä. Katso eteenpäin ja luota. Katso ylöspäin ja usko.”

Siunausta vuoteen 2017

Sirpa Piirto

Kirjoittaja on seurakuntapastori Akaan seurakunnassa