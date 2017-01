Pilkkiminen poistaa stressin

Perjantaiaamuna Vanajalla on jälleen kaunista ja tyyntä, kun Toijalan Seudun Kalamiesten Otonsaaritoimikunnan vetäjän Pentti Takaniemen Buster kiitää kohti Otonsaarta. Kyytiin loikanneella Eetu Strengellillä on saarella käynnissä olevalla kalastusleirillä 15 seuralaista, jotka odottavat saarelle takaisin myös Penttiä.

– Pena hei, taas mun onki meni solmuun. Pena hei, voisitko selvittää mun ongen. Pena hei, onko liimaa, mun koho halkesi. Pena hei, miksi mä en saa kalaa!

Pentillä ja leirin apuemännällä Tuula Takaniemellä on ollut vientiä keskiviikkoiltapäivänä käynnistyneen leirin alkuhetkistä lähtien. Leirin ensimmäisenä yönä isommat pojat ovat tainneet valvoa koko yön ja herätyskello on piipittänyt tämän tuosta aamuyön tunteina. Olisi pitänyt yökalaan, mutta Pentti on saanut hillittyä porukan pysymään petissä.

– Viime yönä saarella oli sitten hipi hiljaista, joku taisi kääntää kylkeään puoli kuudelta, Pentti Takaniemi hymyilee.

Edellistä päivää on vietetty onkien, uistellen, syöden, saunoen ja uiden. Iltahämärissä on leikitty rosvoa ja poliisia ja juostu saarta ympäri. Kalaakin on saatu, joskin saalismäärät ovat jääneet jäähtyneiden pintavesien vuoksi arvioitua huonommiksi. Rapumerrassa on sentään saksiniekka poikineen, ja syöttisärkeä nousee mato-ongella. Uistelijoiden haukisaaliit ja jokunen kuhakin odottavat suolassa savustamista.

Kalaonni vaihtelee

8-vuotias Miila Salonen ja 9-vuotias Sanni Pussinen ovat nukkuneet muista leiriläisistä poiketen veneessä, jonka kippari Arto Pussinen toimii myös leirikokkina. Pussinen kertoo hankkineensa veneensä viime syksynä, joten kalaleiri on perheen ensimmäinen. Isosisko Salla Pussinen on saanut toimia Venla Hietasen kanssa apukokkina, kun ruokittavana on ollut parhaimmillaan liki kolmekymmentä nälkäistä.

– Me on syöty lättyjä, leipää, lasagnea ja pitsaa, tytöt luettelevat ja Pentti täydentää aamupuuron ja voileipien maistuneen kaikille paremmin kuin hyvin.

– Me tykätään tosi paljon kalastaa. Eilen illalla kivointa oli kun oltiin rosvoa ja poliisia, Miila ja Sanni kertoilevat ja kiskovat yhteistuumin rapumerran järvestä.

– Niin mitä tolle vauvaravulle tehdään? Vapautatko sen? tytöt tivaavat Pentiltä, joka ehtii jossain välissä kiinnittää veneensä takaisin laituriin.

Rapuja ihmettelevät myös kaverukset Jarkko Salo ja Miikka Niinikoski, jota Jarkon kalansaaliit harmittavat.

– Jarkko saa koko ajan kalaa! Miksi mä en saa yhtään, Miikka tuskailee ja siinä samassa Jarkon koho painuu pinnan alle ja pian siiman päässä sätkii jälleen yksi särki.

Mukana monia ensikertalaisia

Toijalan Seudun Kalamiehet järjestivät tämänkesäisen leirin taas pitkästä aikaa omin voimin, vaikkakin Ely-keskuksen tukemana. Aikaisempina kesinä leiriä on pidetty yhteistyössä Valkeakosken kalakerhon kanssa.

Akseli Sormunen osallistui hänkin ensi kertaa leirille, vaikka kalastaminen on tullut tutuksi isän ja pikkuveli Vihtorin kanssa.

– Uistelu on ollut kaikkein kivointa, mutta herätykset ovat olleet tosi aikaisin. Kyllä minä tänne voisin tulla uudestaan, Akseli Sormunen jutustelee vankilassa ollessaan, kun illalla aloitettu rosvo ja poliisi -leikki jatkuu kiihkeänä.

Leirin jälkeen ja ennen koulun alkua luvassa on vielä monta kivaa kesälomahetkeä ja -retkeä, joista viimeisimpänä on reissu Linnanmäelle. Eetu Strengell puolestaan kertoo viettävänsä loput lomapäivät muun muassa uiden, mutta ennen koulun alkua ohjelmassa on myös Viron matka.

Perjantaina iltapäivästä leiriläiset kapuavat lautturina Kuisman Jussin suuren asuntoveneen kyytiin jättääkseen kolme päivää kestäneen leirielämän ja Otonsaaren taakseen.

– Lapset saavat siinä samalla huviveneilyretken, Pentti Takaniemi toteaa.

Saari ei jää kuitenkaan tyhjilleen, sillä lasten tilalle saareen saapuu parisenkymmentä aikuista viikonloppua viettämään. Vetonaulana on rosvopaisti, joka laitetaan saarella jo kolmatta kertaa.

– Päästäänkö me mukaan kyytiin, Ari Turto ja Eetu Strengell kyselevät ja istuvat hetkeä myöhemmin pelastusliiveissään Takaniemen veneen keulassa.

Keulassa on kuulemma ilmanvirran vuoksi ihan parasta ja matkalla on todella kauniit maisemat, kuuluvat 11-vuotiaan Ari Turron perustelut.