Herra Parkinson teki Timo Iivosesta aktiivisen liikkujan

Professori Urpo Kangas nostatti pari kuukautta sitten keskisuuren talvimyrskyn ehdottaessaan, että lapset tulisi lailla velvoittaa huolehtimaan ikääntyneistä varattomista vanhemmistaan. Professorin perustelut olivat loogiset: pitäähän meidän huolehtia alaikäisistä lapsistakin. Elatusvelvollisuus ulottuu myös avioliittoon.

Alan virkamiehet ja myös peruspalveluministeri Susanna Huovinen ovat suhtautuneet varauksella ehdotukseen. Suomalaisen hyvinvointivaltion lähtökohtana on taata kaikille samat peruspalvelut varallisuudesta riippumatta. Siihen se keskustelu sitten tyrehtyikin. Hyvä niin.

Monet suomalaiset huolehtivat hyvin ikääntyneistä sukupolvista, vaikka velvoittavaa lakia ei olekaan. Aito velvollisuus ja kiitollisuus kumpuaa muualta. Ei siihen tarvita lakeja ja parranpäristelijärohvessoreita.

Jos joku asia vaatii korjaamista, se on omaishoitajien asema. He tekevät tavattoman arvokasta työtä omaisensa hyväksi joko pienellä korvauksella tai vallan ilman. Valtiovalta on avainasemassa. Tähän sitä lakia tarvittaisiin. Samalla, kun omaishoidon arvostus nousisi, myös kotona selviytyminen, johon paljon vedotaan, olisi kenties astetta auvoisampaa.

Myös itsestäsi

Paras motivaattori on omakohtainen oivallus siitä, miksi juuri minun on pidettävä huolta juuri minusta. Pakoista parhain on vapaaehtoinen pakko! Ja kaiken hyödyn voi itsekkäästi ajatella vain ja ainoastaan itselle.

Jos kuitenkin lainsäädännöllä uskotaan voitavan ohjailla ihmisten käyttäytymistä, tulisi siis paremminkin säätää laki velvollisuudesta huolehtia itsestään. Viime vuosien aikana yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmää rasittavat valtimosairaudet ovat lisääntyneet. Sydän- ja verisuonitaudit ovat lisääntyneet ja esimerkiksi diabetesta sairastavien määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Tietämättään diabetesta sairastaa arviolta yli 200 000 suomalaista ja kaikkiaan puoli miljoonaa suomalaista. Ja määrä kasvaa.

Terveellisellä ruokavaliolla samoin kuin liikunnalla on ratkaiseva merkitys. Muutaman kilon painonpudotus ja säännöllinen, vaikka lyhytaikainenkin liikunta kohentavat paitsi fyysistä olemusta, myös mielialaa.

Laki ilman sanktiota ja valvontaa on tehoton laki. Mitä seuraisi, ellet toimisi lain viitoittamien ihanteiden mukaan? Olisiko ratkaisuna kilometrivero liikkumattomille ja/tai painomaksu tuhdimmille?

Hyvää Pääsiäistä

Kevät kulkee kohti kesää. Pääsiäisen aika tarjoaa pienen tauon moneen arkiseen touhuun, joskin muun muassa piha huutaa krupsuttajaansa. Kevät on tullut aikaisin. Nautitaan päivistä. Muistetaan munat ja mämmit. Niilläkinhän Akaat ja Toijalat ovat sijaansa maailman julkisuuspeleissä ottaneet. Iloitaan!