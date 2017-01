Ankea kansa ja kylä

Suomalaisia sanotaan ankeaksi kansaksi. Ruotsalaisen elokuvaohjaajan Ingmar Bergmanin sanotaan tokaisseen, että suomalaisista olisi vaikea tehdä elokuvaa, koska he eivät hymyile koskaan. Bergmanin kaveri, taannoin Viialassa Vuoden Vasenkätiseksikin julistettu Jörn Donner hymyilee usein, useimmiten piruuttaan.

Suomi viettää 100-vuotisjuhlavuottaan. Monen mielestä asiassa ei ole mitään juhlimista. Joidenkin mielestä on epäselvää jopa se, mistä asti Suomi on ollut itsenäinen. Täysin palvelleen historian professorin Matti Klingen mukaan itsenäisyyspäivänämme voidaan aivan hyvin pitää 15. marraskuuta (Helsingin Sanomat 8.12.2016). Tuona päivänä eduskunta päätti ryhtyä käyttämään korkeinta valtaa maassa. 6. joulukuuta eduskunta merkitsi vain tiedoksi Senaatin ilmoituksen Suomen irtautumisesta Venäjästä.

Niin tai näin, itsenäisiä ollaan. Joidenkin mielestä itsenäisyys kyllä meni Euroopan unioniin liittymisen myötä. Sitä ennen oltiin YYA-liitossa Neuvostoliittoon ja ennen sotia yhteistoiminnassa Saksan kanssa. Kovasti länsimaisia ja omapäisiä kommervenkkejä täällä kyllä molempien ”liittojen” aikana harjoitettiin. Muoti ja musiikki tulivat amerikasta, samoin lehdistön käyttäytymistavat. Lehtimiehet tarvitsivat sähköpaimenet sekä ennen sotia että varsinkin sodan jälkeen.

Akaa on ollut itsenäinen kaupunki kymmenen vuotta. Tästäkään ei saisi iloita, vaan esille nostetaan kaikki mahdolliset epäonnistumiset, mitä kaupungin tiellä on ollut. Virheistä oikein ilakoidaan. Osa porukasta tekee vielä hartiavoimin töitä, jotta Akaa ei onnistuisi. Valtuustossa vedetään vähintään kolmeen suuntaan ja vain muutamat näkevät metsän puilta.

Nälviminen osataan täällä mestarillisesti ja se jopa palkitaan. Toijalalaisille oli veret seisauttava järkytys kun kaupunginjohtaja kehtasi ehdottaa taajaman nimen muuttamista Akaaksi. Mikä onnistuu Sastamalassa, ei onnistu täällä. No, kuinka monta Sastamalasta on eduskunnassa, entäs Pirkanmaan Yrittäjien hallituksessa tai Pirkanmaan liiton johdossa. Pyrinnöt ovat siellä vähän toisenlaiset. Ja lentopalloon on Sastamalassakin hullaannuttu. Akaassa eivät toiset, koska kentällä menestyy väärä porukka.

Mitä jos tänä vuonna, ihan Suomen ja Akaan juhlavuoden kunniaksi tai ihan muuten vain, hymyiltäisiin enemmän ja kehuttaisiin toisiamme, kotimaatamme ja kotikaupunkiamme enemmän. Hymy ei maksa mitään. Päinvastoin hymyllä ja kehumisella saattaa olla uskomattomia vaikutuksia. Ei tarvitse kovin paljon katsella ympärilleen tai vilkaista tiedotusvälineitä, kun huomaa, että meillä on asiat sittenkin aika hyvin – jopa huomattavasti paremmin kuin muualla.

Viime viikolla parjattu Yleisradio esitti televisiokanavallaan sarjan suomalaisesta terveydenhoidosta. Mitä 24 tunnin aikana Suomessa tapahtuu, jotta me pysymme hengissä. Sarja on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Mielenkiintoinen ohjelma tulkitaan varmasti suomalaisen terveydenhuollon manifestiksi ennen sen alasajoa soten kouriin. Kaikki on kuitenkin näkökulmasta kiinni. Ohjelmassa haastatellut olivat ilmeisen onnellisia elämästään ja työstään.

Samahan se on täällä Akaassa. Kun lähdet lähikauppaan, löydät palvelua. Akaasta tulee useimmiten hyvälle tuulelle.