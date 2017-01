Akaan flunssa- ja influenssa-aalto on rauhoittumassa

Akaan terveyskeskuksen avohoidon osastonhoitaja Sirpa Hämäläisen mukaan reilun kuukauden Akaata vaivannut flunssa- ja influenssa-aalto on rauhoittumaan päin.

– Viikko ennen joulua ja vielä viime viikollakin kävijämäärissä näkyi paljon flunssaa. En pysty sanomaan onko varsinaista influenssaa ollut, koska henkilöistä ei ole otettu näytteitä. Kävijät ovat olleet tosi kipeitä ja joillakin on ollut 40 asteen kuume, jonka influenssa nostaa, Hämäläinen kertoo.

Hämäläisen mukaan normaaliin tilanteeseen verrattuna päivystyksessä kävijöiden määrä on viime aikoina lisääntynyt noin 20 prosentilla ja myös Toijalan ja Viialan kiirevastaanotolla käyneiden määrä on ollut kaksinkertainen. Sairastuneet ovat olleet tasaisesti kaikenikäisiä.

– Hoitajat ovat kertoneet, että suurin osa sairastuneista on sellaisia, jotka eivät ole ottaneet influenssarokotusta. Rokotteita on jäljellä ja sen voi vielä hakea varaamalla ajan aikuisneuvolasta, Hämäläinen toteaa.

Hämäläisen mukaan flunssa- ja influenssakausi alkoi Akaassa normaalia aikaisemmin.

– Yleensä joulunaika ei ole niin vilkasta kuin mitä se nyt oli. Normaalisti flunssat ja influenssat alkavat jylläämään vasta tammikuun puolella, Hämäläinen sanoo.

Myös henkilökunta on sairastellut

Akaan terveysasemilla vilkas flunssakausi on aiheuttanut poikkeusjärjestelyjä. Yleensä hoitajat saavat kirjoittaa potilaille kolme päivää sairauslomaa, mutta toistaiseksi heille on annettu lupa kirjoittaa viiden päivän mittaisia sairauslomia.

– Ylilääkäri on antanut luvan jonka mukaan helmikuun loppuun asti voidaan kirjoittaa viittä päivää todella flunssaisille potilaille. Tämä on ruuhka-ajan pelisääntö. Työnantajista toki riippuu hyväksyvätkö he tällaisen sairauslomatodistuksen, Hämäläinen toteaa.

Hämäläinen kertoo, että flunssa-aallon ollessa kiivaimmillaan myös Akaan terveysasemien henkilökunta alkoi sairastella.

– Viime viikko oli sellainen, että menimme vajaalla hoitajaresurssilla. Minun piti hiukan miettiä, että ketä siirrän ja mihin siirrän. Väki saatiin onneksi riittämään siten, että teimme vain akuutit ja pakolliset tehtävät. Nyt on tilanne onneksi jo parempi, Hämäläinen sanoo.

Toijalan terveysasemalla työskentelevä hoitaja Jonna Parikka on eräs sairastuneista henkilökunnan jäsenistä.

– En usko, että minun flunssani on täältä töistä peräisin, luultavasti kotoa sen sain. Lapsetkin ovat olleet kipeänä, Parikka kertoo.

Kylmäkosken ja Viialan akuuttipotilaat ohjataan Toijalaan

Avohoidon osastonhoitaja Sirpa Hämäläisen mukaan kylmäkoskelaiset päivystävää lääkäriä ja hoitajan kiirevastaanottoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Toijalan terveysasemalla. Kylmäkoskella on edelleen sairaanhoitajan vastaanotto ja sinne saa myös aikoja lääkärille, mutta lääkäri ei välttämättä ole paikalla koko virka-aikaa. Hämäläisen mukaan Toijalan terveysasemalla on myös paras resurssointi akuuttia kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille.

– Jos potilas menee Kylmäkoskelle esimerkiksi rintakivun takia, ei sairaanhoitaja voi välttämättä tehdä muuta kuin soittaa ensihoidon paikalle, lääkärin ollessa päivystämässä Toijalassa Hämäläinen toteaa.

Vaikka Viialassa on hoitajan kiirevastaanotto, päivystävää lääkäriä tarvitessaan myös viialalaisten pitäisi käyttää Toijalan päivystystä.

– Viialakin on sellainen paikka, että siellä ei aina ole lääkäriä, mutta Toijalassa on aina terveysaseman aukioloaikoina päivystävä lääkäri paikalla. Ymmärrän sen, että kylmäkoskelaiset ja viialalaiset haluaisivat käyttää lähiterveysasemaansa myös päivystystapauksissa, mutta potilasturvallisuuden vuoksi päivystys on Akaan osalta keskitetty Toijalaan. Kylmäkosken ja Viialan terveysasemilla on hyvä käydä lääkärin ja hoitajan ajanvarausvastaanotoilla, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan Viialan kiirevastaanotto on toisinaan ruuhkainen, Toijalassa tilanne on parempi.

Hämäläinen muistuttaa, että todellisissa hätätapauksissa potilaan tulisi soittaa 112:een ja tilata paikalle ensihoito. Ensihoidon henkilöstö arvioi potilaan tilan ja toimittaa potilaan oikeaan paikkaan jatkohoitoa varten.

Potilas voi kääntyä Toijalan ja Viialan kiirevastaanoton puoleen esimerkiksi poskiontelo-oireissa, virtsatietulehduksissa, akuuteissa lievissä allergiaoireissa, vatsavaivoissa, pitkittyneessä flunssassa ja pienissä tapaturmissa. Kiirevastaanotolla potilaat tapaa hoitaja, joka ottaa heidät vastaan tulojärjestyksessä vuoronumeron mukaan. Lääkäri tulee paikalle tarvittaessa. Jatkotutkimukset ja –hoito laitetaan alulle tarpeen mukaan.