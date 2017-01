Osmo Saarinen pystytti kymmenennen näyttelynsä Laaksolaan

Viitaten Akaan Seudun pääkirjoitukseen 8.6.2016 haluamme Akaan Kuvataiteilijoina vastata meille esitettyihin haasteisiin ja ottaa kantaa Laaksolan säilyttämisenä kulttuuritalona sekä koordinaattorin tehtäviin.

Kaikki päätökset ja toiminta lähtevät arvoista. Akaassa on unohdettu, kuinka tärkeää kulttuuri on ihmisen hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja kuinka siihen laitetut eurot maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Googlettamalla netistä löytyy kirjoitus ”Mitä hyötyä on kulttuurista”. Siinä professori Matti Sintonen ottaa kantaa lamaan ja kulttuurista säästämiseen. Hän korostaa, että kulttuuri pitäisi nähdä yhteisöä ylläpitävänä ja kiinteyttävä voimavarana. Varsinkin juuri laman aikana kulttuuriin pitäisi satsata, koska silloin ihmisillä on aikaa harrastaa taidetta ja pysähtyä miettimään kokemaansa taide-elämystä. Mika Waltari on sanonut, että ”taide on ihanaa turhuutta, joka tuottaa elämän iloa”. Eikö juuri laman aikana tarvita elämän ilon tuottajia ja mielialan nostattajia!

Mielestämme Akaassa ei ole satsattu riittävästi taiteeseen. Kulttuuritalo Laaksola on ollut hyvä alku ja hyvä paikka pitää näyttelyitä. Iloitsemme sen ripustussysteemeistä, jotka on saatu lahjoituksena sekä selkeistä pinnoista ja lampuista. Tällaista paikkaa ei saa muuttaa tavaroiden säilytyspaikaksi. Kirjastoissa on pienet näyttelytilat. Laaksolaan on voinut tuoda isompiakin töitä esille. Kuten päätoimittaja Juha Kosonen totesi, Laaksola ei ole vakiinnuttanut asemaansa. On ollut todella turhauttavaa mennä sinne oven taakse ja huomata, että juuri tänään Laaksola on kiinni poikkeuksellisesti. Näitä poikkeuksia on ollut liian usein ja siksi sinne on tullut mentyä vain silloin, kun ovet ovat varmasti auki eli kun näytteilleasettaja on itse näyttelyä valvomassa. Tarvitsemme ehdottomasti kulttuurikoordinaattorin, jonka rooli on selvä ja hän saa kaupungilta kaiken mahdollisen tuen toimintaansa. Koordinaattori huolehtisi Laaksolan ja Akaan kulttuurin kehittämisestä yhdessä kolmannen sektorin eli paikallisten yhdistysten kanssa.

Ennakkoluuloton yhteistyö yhdistysten kanssa on tärkeää. Jos jokin yhdistys ottaa koordinaattorin paikan, ei saada toiminnalle jatkuvuutta. Tarvitaan määrätietoista työtä ja mainostamista Laaksolan kehittämiseksi. Olemme päätoimittajan kanssa täysin samaa mieltä, että koordinaattorin tehtävä on nostaa taiteen ja kulttuurin sellaisia ulottuvuuksia esille, joita emme muuten huomaisi.

Nyt on paljon tutkimustietoa siitä, kuinka tervehdyttävää ja voimaannuttavaa taide on. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa ilmestyi 2013 Voimaa taiteesta -tutkimus.

Akaan Kuvataiteilijat eivät ole tuuliajolla. Tarvitsemme näyttelytiloja ja Laaksola on ollut ehdottomasti Akaan paras näyttelytila. Tietenkin pitäisimme erittäin mielellämme siellä näyttelyitä, joihin löytyisi viikollakin valvontaa. Olemme pieni yhdistys (noin 35 jäsentä) eikä meillä ole mahdollista oman työn lisäksi tehdä mahdottomasti vapaaehtoistyötä. Olemme myös yhdistyksenä yhdistämässä eri puolilla Akaata toimivia kuvantekijöitä ja siten edistämässä yhteisöllisyyttä. Olemme varanneet Laaksolan kahteen näyttelyyn ensi syksyksi. Lisäksi pidämme siellä kaikille avoimen akvarellikurssin elokuussa.

Tervetuloa nauttimaan ja ”tervehtymään” taiteesta. Toivomme, että saamme pian uuden kulttuurikoordinaattorin, ja Laaksolassa säilyy näyttelytilat kuvataiteelle.

Akaan Kuvataitelijat

Kristiina Maijala

puheenjohtaja

Hallitus