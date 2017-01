Kaamoskirjapäivät Akaassa jo kuudennen kerran

Meklari Jukka Pulakka on mielissään. Huutokauppahuone Yritystalo Parkissa Viialassa on vielä viileä, mutta se ei Jukan tahtia haittaa. Taas on se aika vuodesta, jolloin lähes kaikki kirjoja sisältävät banaanilaatikot voi tyhjentää hyllyihin ja pöydille kenen tahansa arviotavaksi ja ostettavaksi. 18. tammikuuta alkavat Kaamoskirjapäivät, nyt jo 6. kerran.

– Olen sen verran vanhanaikainen mies, vanhan liiton mies, että uskon kirjaan. Ei se katoa, vaikka mitä puhutaan. Kirjalla tulee aina olemaan arvo ja kirjoja tulee aina olemaan. Se, mikä kirja on arvokas, on jo toinen juttu. Anteeksi vain, tänään kirjakaupasta ostetun romaanin arvo täällä on muutama euro, sanoo Pulakka.

Sanojensa vakuudeksi Jukka Pulakka näyttää kokoelmaa sotakirjailija Reino Lehväslaihon teoksista äänikirjoina. Pakkauksien muovit ovat avaamattomat.

Hyvän kirjan päivät

Kaunokirjallisuus ei ole hitti Kaamoskirjapäivillä. Hyllyt ja pöydät ovat täynnä laajasti kirjoja arkkitehtuurista, sisustuksesta, taiteesta, historiasta, politiikasta ja ruoanlaitostakin. Joukossa on ammattikirjoja ja kirjoja pienistä painoksista. Kirjojen kunto on hyvä. Näitä kirjoja on annettu lahjoiksi, joita saajat ovat tuskin lehteilleet. Kaamoskirjapäivillä tehdään löytöjä.

– Joka hakee alansa tai harrastuksensa spesiaalikirjaa, kehotan poikkeamaan täällä. Kyllä täältä vähän joka lähtöön löytyy. Kielitieteilijöillehän täällä on aarteita, koska edelleen on myynnissä Pertti Virtarannan jäämistöä, sanoo Pulakka.

Kaamoskirjapäivillä on myynnissä myös nivasta Kari Suomalaisen kuvakirjoja, jopa ensimmäinen vuodelta 1953.

Idea antikvariaatista elää

Idea Kaamoskirjapäivistä syntyi kun Piijuska Ky:lle kertyi muun muassa kuolinpesien oston myötä kirjoja, joita ei Jukka Pulakka raaskinut heittää pois. Kaunokirjallisuus ei miestä itseään liiemmälti kiinnosta, mutta kaikki muu kyllä.

– Jos minä rentoudun, nappaan tuosta taidekirjan tai jonkun historian. Politiikkakin menee. Siinä tulee huvi ja hyöty samalla kertaa. En ole sillä tavalla antikvariaatin pitäjä, jonka sielu on jokaisessa hyllyssä olevassa kirjassa. Kunnioitan tätä ammattikuntaa erittäin paljon ja saan sieltä arvokkaita neuvoja.

Uusia kirjoja Pulakalla tulee lisää 10 prosenttia. Tämä kertoo sen, että kirjoista ei niin vain pääse eroon. Kaamoskirjapäivien kirjoillakin on hintansa, koska päivien järjestäminen maksaa. Toisaalta Pulakalla on vuosia muhinut ajatus siitä, että kirjat olisivatkin koko ajan paikoillaan ja paikka auki kerran viikossa.

– Tyttärenihän tästä on kai enemmän huolissaan kuin minä. Joku päivähän tämä loppuu. Ehkä mä jätän kirjat paikoilleen, tuon tänne huonekalujakin ja pidän paikkaa auki kerran pari viikossa. Siltikin tästä täytyisi saada kasaan vuodessa vuokrarahat, miettii Pulakka.

Jukka Pulakan juuret ovat Karjalassa, joten koskaan ei tiedä, mitä mies vanhetessaan keksii. Mies on niin innostunut kirjoista, että Kaamoskirjapäiville ainakin löytyy vuoden kierrossa aina vain parasta.

Kaamoskirjapäivät 18.-22. tammikuuta Huutokauppahuoneella Yritystalo Parkissa osoitteessa Nahkatehtaankatu 10. Ovet ovat auki joka päivä kello 10-18. Kirjoja tutkiessa voi nauttia vaikkapa kupin kahvia.