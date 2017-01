Hiusstudio HehQ aloitti Valtatiellä

Akaan päivähoidon toimintakausi alkoi päivähoidon johtajan Anneli Säterin mukaan seesteisesti viime vuoteen verrattuna, ja kaikki päivähoitopaikat ovat hänen mukaansa täynnä. Akaassa on tällä hetkellä päivähoidossa yli 700 lasta, eikä jonoa ole. Perhepäivähoitopaikat ovat päivähoidon johtajan lomansijaisena toimivan Ritva Viskarin mukaan nekin täyttyneet hyvin Toijalassa, Sontulassa sekä Kurisjärvellä. Viialan perhepäivähoidossa oli vielä viime viikon lopulla muutama paikka vapaana.

Talouden tasapainottamistyöryhmän raportissakin vaadittua lasten päivähoidon volyymiä on haettu Hämeentien varrelle viime vuoden lokakuussa avautuneesta yksityisestä päiväkoti Tenava-Toivosta, jossa ostopalvelusopimuksen mukaisesti on täynnä kaikki 80 hoitopaikkaa eli neljä yli 3-vuotiaan ryhmää. Samalla Rautalan päiväkodin lasten määrää pyritään säästöpaketin mukaisesti vähentämään.

Sontulantien varrella sijaitsevassa Pirtinkulman päiväkodissa aloitti 1.8. alkaneella kaudella kolme ryhmää aikaisemmin suunnitellun neljän ryhmän sijaan, mikä on sekin kirjattu tavoitteeksi talouden tasapainottamisryhmän raporttiin.

– Säästöä syntyy, kun uusia toimia ei ole tarvinnut perustaa niin montaa, Anneli Säteri toteaa.

Henkilöstön osalta säästöä syntyy Säterin mukaan siitä, että sairauspoissaolojen määrää pyritään vähentämään.

– Harras toiveeni tietysti on, että henkilöstö pysyy terveenä, jotta toiminta olisi mahdollisimman laadukasta, Säteri sanoo.

Akaa ei maksa enää Steiner-päivähoitopaikkoja

Akaan kaupunki on tämän vuoden kesäkuuhun asti ostanut päivähoitopaikkoja myös Steiner-päiväkodista Tampereelta, vaikka kyseessä ei olekaan mikään lakisääteinen palvelu. Akaa maksoi tämän vuoden kesäkuuhun asti päivähoitopaikan kahdelle akaalaiselle vuonna 2007 syntyneelle lapselle.

– Tämä on ollut ylimääräistä perheiden palvelua, joka on lähtenyt siitä, että koulu on myöntänyt saman perheen lapselle koulupaikan Steiner-koulusta ja pienemmät sisarukset on siten haluttu samaan paikkaan päivähoitoon, Anneli Säteri selvittää.

Steiner-päivähoitopaikasta luopumisen säästöksi lasketaan 9 000 euroa tälle vuodelle ja 6 300 euroa ensi vuodelle.

Kylmäkoskella keskityttäisiin päiväkodin kehittämiseen

Akaan talouden tasapainottamistyöryhmä esittää Aseman ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista 30.6.2014 ja päivähoidon keskittämistä Kylmäkosken päiväkotiin. Anneli Säterin mukaan lähipalveluperiaate toteutuu edelleen Kylmäkoskella, vaikka Aseman ryhmäperhepäiväkoti suljettaisiin, kun alueella tarjotaan sekä päiväkoti- että kotiperhepäivähoitopalveluja. Säteri toivoo säästötyöryhmän tavoin, että Kylmäkoskella keskityttäisiin erityisesti kirkonkylällä toimivan päiväkodin toiminnan kehittämiseen.

– Kylmäkoskella on suhteellisen hyvä päiväkoti, jota voidaan tarvittaessa myös laajentaa, jos lapsimäärät Kylmäkoskella yhtäkkiä kasvaisivat.

Kylmäkosken päiväkoti on tarkoitettu yhdelle päivähoitoryhmälle, mutta tilat antavat Säterin mukaan myöden myös toisen ryhmän perustamiseen henkilöstöä lisäämällä. Tällä hetkellä Kylmäkosken päiväkodissa on hoidossa 20 lasta.

– Mielekkäintä olisi, jos päiväkodissa toimisi isojen ja pienten ryhmä, vaikka se vaatisikin pientä remonttia ja tilojen uudelleen järjestelyä, Ritva Viskari toteaa.

Talouden tasapainottamistyöryhmän raportissa esitetään myös selvitysten aloittamista kahden ison päiväkotiyksikön muodostamisesta Toijalaan ja Viialaan. Suunnitelma olisi jatkoa päivähoidon siirtymiselle sivistystoimen alaisuuteen vuonna 2015.

– Esitys kahdesta isosta yksiköstä ei ole minun ajatuksia, vaan sen tekivät luottamushenkilöt, Anneli Säteri painottaa.

Pörstin perheen lapset käyvät eri päiväkodeissa

Vuoden 2012 toukokuussa Junkkariin muuttaneen Pörstin perheen lapset aloittivat Akaan päivähoidossa viime vuoden lokakuussa. Tällä hetkellä 4-vuotias Kasperi on hoidossa Tenava-Toivossa ja 1,5-vuotias Joonatan Rautalan päiväkodissa.

– Olin aluksi ihan ihmeissäni, että minkä vuoksi lapset joutuivat eri paikkoihin. Syynä on kai se, ettei Tenava Toivossa ole pienten ryhmää. Mutta nyt asiaan on jo tottunut, ja onneksi päiväkodit ovat niin lähellä toisiaan, poikien äiti Anniina Pörsti sanoo.

Parturi-kampaajayrittäjänä Toijalassa työskentelevä Anniina kertoo vievänsä lapset aamuisin ja iltapäivisin on perheen Tampereella töissä käyvän isän vuoro, joka ehtii Toijalaan juuri ja juuri viideksi.

– Vien aamulla ensin Kasperin Tenava-Toivoon ja sitten Joonatanin Rautalaan, mutta usein tulee kiire, varsinkin kuravaateaikana.

Heinäkuussa, Rautalan päiväkodin lomaillessa, perheen lapset olivat muutaman viikon molemmat hoidossa Tenava-Toivossa.

– Heinäkuun kokemuksen jälkeen olen entistä enemmän tykännyt, että Rautala on hyvä paikka, kun siellä on kivan kokoinen ryhmä pienille, Anniina Pörsti toteaa.

Tenava-Toivokin on hänen mukaan alkanut pikku hiljaa toimia paremmin, vaikka viime vuoden lopulla tiloissa oli vielä paljon keskeneräistä.

– Kasperin ikäiselle se on ihan kiva paikka, kun siellä tehdään paljon asioita. Mutta Tenava-Toivon piha on kesällä tosi paahteinen, Anniina Pörsti harmittelee.