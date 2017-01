Vain yksi tie – irti kahleista -pääjuhla pidetään lauantaina 9.4. kello 18 Akaan kirkossa. Päivätilaisuus alkaa kello 13, joka on tarkoitettu vankilatyötä tekeville ja vankilatyöstä kiinnostuneille. Päivätilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Natural Born Killers – rikollisliigan perustaja ja johtaja, Lauri ”Late” Johansson, tuli uskoon runsaat kahdeksan vuotta sitten Riihimäen vankilassa. Vuonna 2008 hän istui elinkautisrangaistusta murhasta. Elämänmuutoksen jälkeen, hän tunnusti kaksi murhaa lisää. Hän on vankilasta käsin ollut puhumassa eri tilaisuuksissa, mutta 9.huhtikuuta hän on ensimmäistä kertaa Akaan kirkossa.

Johanssonin lisäksi tilaisuudessa on mukana Kylmäkosken vankilasta rovasti Vesa Mäkelä. Hän on ainoa vankilapastori kautta aikojen, joka on valittu Pappisliiton Vuoden Papiksi.

Tilaisuuden muita puhujia ovat Aila Laaksonen, Osmo Räisänen ja Roni Palmrooth.

Akaan seurakunnan diakoni Aila Laaksonen toimi vuosina 1980–1984 Thaimaassa lähetystyössä. Tuona aikana hän kävi viikoittain Thaimaan vankiloissa, joissa vankien olosuhteet olivat hirvittävät verrattuna Suomen vankiloihin.

Toijalan Helluntaiseurakunnan vankilalähetti Osmo Räisänen tuli uskoon 32 vuotta sitten Mikkelin vankilassa. Pian vapauduttuaan hän muutti Toijalaan, josta käsin hän on tehnyt vankilatyötä tänä vuonna tasan 30 vuotta.

Roni Palmrooth muistaa vankila-ajan pienestä pojasta lähtien. Hän kävi katsomassa isäänsä vuosien ajan vankilassa. Nykyään Roni käy omien sanojensa mukaan laulamassa ”taivaslauluja” yhdessä isänsä kanssa vangeille.

Harri M.J. Joki juontaa tilaisuudet ja Mia Joki laulaa kappaleita kesällä ilmestyvältä Gospel Riders -levyltä. Joet ovat Akaan seurakunnan vankilalähettejä.