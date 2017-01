Erkki Aho vastaa DS Smithin Viialan tehtaasta

Riitiäläntieltä Viialasta lähtee pahvipakkauksia ympäri maailmaa mutta myös paikallisten yritysten tarpeisiin. Akaassa DS Smithin laatikoita käyttävät muun muassa suodatinfirma Airfil ja Hopping Brewsters -panimo. Muualle Suomeen ja ulkomaille tehdään yhdeksän hengen voimin vaihtelevia määriä erilaisia pakkauksia asiakkaiden toiveiden mukaan.

Brittiläisomisteisella DS Smithillä on Suomessa kuusi tehdasta, ja sen Suomen-pääkonttori on Tampereella. Viialassa on erikoistuttu vahvoihin pahveihin ja teollisuuden pakkauksiin, mutta tehtaan repertuaari on tuotekooltaan kuuden yksikön laajin.

– Meidän tavoitteenamme on, että asiakas saa tyylikkään pakkauksen, joka suojaa tuotteen turvallisesti perille. Jos asiakkaan energia on mennyt oman tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen, me suunnittelemme ja valmistamme pakkauksen, sanoo Viialan tehdasta johtava Timo Markkanen.

Hunajakin pitää saada myytyä

DS Smithin Viialan-yksikössä pakkauksia tehdään monin erilaisin tuotantomenetelmin. Omassa silkkipainossa kuva tai kuvio valotetaan seulaan ja painetaan sitten pakkaukseen. Yhtiön muissa yksiköissä on muitakin painomenetelmiä kuten offset- ja digipaino.

Pakkausten lisäksi DS Smith valmistaa pahvista muun muassa lattiatelineitä ja messuseiniä. Syntyypä koneilla myös vaikkapa lammas tai lentokone.

DS Smith Suomen toimitusjohtaja Karri Koskela näkee yhtiön tärkeimpänä tehtävänä pk-yritysten auttamisen päivittäistavarakaupassa. Yhtiön suunnittelussa Suomessa työskentelee 11 henkilöä, jotka ovat yhteydessä konsernin muihin miltei tuhanteen suunnittelijaan ympäri maailmaa.

– Joku saattaa tehdä maailman parasta hunajaa, mutta sitten tuote pitäisi saada vielä myyntikanaviin. Pienten tuotteiden myynnin kannalta on aivan ratkaisevaa, miten tuotteet ovat esillä, Koskela toteaa pahvisten lattiatelineiden vierellä.

Viialan tehtaan johtajan Timo Markkasen mukaan moni akaalainen ei tiedä, mitä tehtaassa tehdään. Myös Karri Koskela näkee lähimarkkinoinnissa petraamisen varaa.

– Me emme ole tehneet omaa työtämme tarpeeksi hyvin, koska pk-yrittäjät eivät vielä tunne meitä tarpeeksi hyvin. Eihän esimerkiksi hunajantuottaja mene televisioon mainostamaan tuotettaan, Koskela toteaa ja yllättyy kun saa kuulla olevansa sattumoisin Suomen hunajapääkaupungissa.