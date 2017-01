Lapset tanssivat boogie woogieta Viialan työväentalolla

– Jos olette tanssineet suomalaista tangoa, niin unohtakaa se, opastaa argentiinalaisen tanssin opettaja Arttu Artkoski heti alkeiskurssin alkajaisiksi.

Akaan kulttuuripalvelut järjesti argentiinalaisen tangon kurssin viime torstaina Sampolassa Toijalassa. Artkosken lisäksi opettajana toimi toinen kansainvälinen huippuammattilainen Carina Quiroga.

Argentiinalaisen tanssin suosio on lisääntynyt viime vuosina. Artkosken mukaan suomalainenkin taipuu siihen hyvin. Moni kurssille tulija on harrastanut aikaisemmin esimerkiksi lavatansseja, mutta tanssitaustasta voi olla jopa haittaa opittuine maneereineen.

– Suomalaisen tangon opetuksessa lähdetään tyypillisesti perusaskeleesta, joka kulkee tanssin läpi erilaisten kuvioiden lomassa. Argentiinalaisessa tangossa opetellaan ensin perusasiat, mutta kun ne hallitsee, alkaa improvisointi. Toki tanssissa on tiettyjä kuvioita, jotka ovat sille tyypillisiä, Arttu Artkoski selvittää.

Argentiinalainen tango on lähempänä perinteistä suomalaista tangoa kuin uudempaa kilpatangoa. Tanssiasento on pysty ja vartalokontakti ylempänä. Jalkakuvioille tehdään näin tilaa.

Kaupunkilaisten tanssi

Musiikki puolestaan on rikasta niin rytmillisesti kuin sävelen osalta.

– Sävelmät ovat tyypillisesti 1930–50-luvuilta. Niissä on vahva poljento. Buenos Airesissa oli tuohon aikaan paljon erilaisia kansallisuuksia, joten musiikki on sekoitus erilaisia vaikutteita. Tämä on nimenomaan kaupunkilaisten tanssi, opettaja kertoo kurssilaisille.

Heidän liikkeistään näkee, että tanssi ei ole vieras laji kenellekään. Silti sopivan rytmin löytäminen ei ole aivan helppoa.

Vuokko Karlsson kertoo harrastavansa paljon lavatansseja. Argentiinalaisen tangon opetteleminen on pitkäaikainen haave.

– Tämä on varmaan vaikein tanssilaji. Hyvä, että opetuksessa lähdettiin ihan perusasioista. Niistä tulee se, mikä on tyypillistä juuri argentiinalaiselle tangolle.

Parina harjoitellut Jussi Kaijankangas on samoilla linjoilla. Tästä on hyvä jatkaa harjoittelua.