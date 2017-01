Pelkästään Italiaan tulee Afrikasta 7000 pakolaista joka päivä

Jos joku kuvittelee, että Eurooppaan ei tule enää pakolaisia, erehtyy pahasti. Syyria on jo oma tarinansa ja kansainväliset uutistoimistot seuraavat vain nyt muita asioita. Terrori-iskut vievät kaiken huomion.

Todellisuus ui välimerellä. Esimerkiksi Italian viranomaiset ilmoittavat maahan tulevan noin 7000 pakolaista joka päivä.

– Italian viranomaiset kertovat, että tilanne on lähes hallitsematon. Työsarka on joka päivä valtava. Käynnissä on muun muassa iso Sofia-projekti, joka on EU:n rahoittama. Ihmisiä pyritään pelastamaan vartioaluksiin. Meidän tehtävä on tuottaa tietoa, mitä sieltä kulkee. Vaikeata sekin on, sanoo Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) pääjohtaja Markku Mylly.

Muun muassa Merenkulkulaitoksen pääjohtajana työskennellyt Markus Mylly on johtanut meriturvallisuusvirastoa vuodesta 2012 alkaen. Hän pitää Irakista ja Syyriasta pakenevia jäävuoren huippuna. Eniten pakolaisia tulee Afrikasta.

– Afrikkalaisia tulee Saharan molemmilta reunoilta koko ajan jonoina hiekka-aavikon läpi. Kukaan ei edes tiedä, kuinka paljon ihmisiä jää hietikolle. Karmea tilanne. Ongelmaan pitäisi tarttua jo lähtömaissa. Sieltä lähteneitä ja rantaan päässeitä käytetään häikäilemättömästi hyväksi. Heidät rahastetaan, pistetään ”ruumisarkkuihin” ja työnnetään merelle, sanoo Mylly.

Kiinnostaako Afrikka ketään?

Markku Myllyn puhe on raakaa, mutta raakaa on pakolaisten ympärillä pyörivä bisneskin. Ja Myllykin puhuu vain ongelmasta meriturvallisuusviraston kannalta.

– EU:n eväät puuttua tilanteeseen ovat aika vähäiset. Me voimme vain yrittää varmistaa, että ihmiset eivät huku matkalla. Ja tietysti voidaan ottaa vastaan ihmisiä tänne. Näin se vain on. Tämä ongelma ei ratkea meidän toimin, mutta tällä varmistetaan se, että ihmiset pelastetaan.

– Kyllä tässä välillä on pakko kysyä itseltä ainakin, kiinnostaako Afrikan tilanne enää ketään. Ja miten tilanteeseen voidaan edes puuttua. Se on kuitenkin varmaa, että pakolaisongelmaa ei Euroopassa ole ratkaistu, sanoo Mylly.

Yksi haaksirikko säikäytti Euroopan

Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) tehtävänä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja komissiota edistämään meriturvallisuutta, vähentämään merionnettomuuksia ja ehkäisemään alusperäistä meren saastumista.

Kun joka päivä Euroopan vesillä liikkuu yli 20 000 kauppalaivaa ja monta muuta alusta, on haverien mahdollisuus ilmeinen. Meriliikenteen turvallisuutta ja viraston perustamista mietittiin 1990-luvun lopulla Brysselissä ja tilanteen laukaisi rahtialus Erikan haaksirikko Ranskan rannikon ulkopuolella 1999.

– Siitä valui noin 30 000 tonnia raskasta öljyä mereen ja sai aikaan sen, että Euroopan tasolla päätettiin tehdä kaikki voitava meriturvallisuuden parantamiseksi ja nimenomaan kansallisvaltioita sitovasti. EMSA perustettiin osana Erika II-turvallisuuspakettia. Perustamispäätös tehtiin 2002 ja toiminta alkoi 2003, kertoo Mylly.

Viraston päätoimipaikka sijaitsee Lissabonissa ja se työllistää noin 200 henkilöä. Viraston budjetti on noin 55 miljoonaa euroa.

– Perustamisen jälkeen EMSA:n tehtäviä on laajennettu jo neljä kertaa. Kaikissa näissä lisäpöytäkirjoissa lisää tehtäviä on tullut ympäristönsuojeluun. 2013 mandaattia laajennettiin viimeksi kahdella operatiivisella alueella. Vastaamme nyt myös öljy- ja kaasulauttojen turvallisuudesta, joita Euroopan alueella on noin 1000.

Tämän vuoden alusta EMSA:n tehtäväkenttä laajeni edelleen, kun siitä tuli osa Euroopan rajaturvallisuuspakettia yhdessä FRONTEX:in ja EFKA:n kanssa.

– FRONTEX on rajaturvallisuusvirasto ja EFKA valvoo kalastusta. Teemme laajaa yhteistyötä pakolaiskysymyksissä. Meillä on tarpeelliset valvontajärjestelmät, jotka tuovat koko ajan tärkeää tietoa meille ja muille yhteistyökumppaneille, sanoo Mylly.

Valtava määrä tarkastuksia koko ajan

EMSA muun muassa kouluttaa jäsenmaiden onnettomuustutkijoita, jotta tutkinta tapahtuisi joka maassa samalla tavalla. Virasto kokoaa myös tiedot onnettomuuksista ja analysoi ne. Tällä pyritään ennalta ehkäisevään lainsäädäntöön. Myös ympäristökysymykset ovat virastolle yhä tärkeämpiä.

– Päästöt veteen ja ilmaan ovat viime vuosina olleet merkittävästi tapetilla. Painolastiresoluution ratifioi viimeisenä Suomi. Kun alus ei ole lastissa, sillä pitää olla painolastia, jotta se on vakaa. Kun maailman eri vesiltä otetaan painolastia, siellä on myös erilaisia eliöitä. Kun näitä siirrellään paikasta toiseen, tulee joillekin alueille haitallinen kanta hävittämään perinteistä kalakantaa. Painolastia pitää resoluution mukaan joko puhdistaa tai vaihtaa, kertoo Markku Mylly.

Painolastia siirtyy alusten mukana paikasta toiseen miljardeja tonneja. Esimerkiksi Itämerellä on jo sinne vieraita eliöitä hävittämässä alueen perinteistä kasvustoa ja kalakantoja. Vastaavat ongelmat ovat hävittäneet Mustanmeren kalakannan lähes kokonaan.

– Jokaisella maalla on tietty määrä tarkastajia, jotka käyvät laivoissa tarkastamassa, että paperit ovat kunnossa ja laiva on muutenkin teknisesti kunnossa. Nämä tiedot kootaan meillä laivarekisteriin. Ja kun laiva lähtee satamasta, tiedämme millainen alus on liikkeessä.

– Meidän tarkastajat kiertävät myös maailmaa koko ajan. Tarkastamme muun muassa kolmansien maiden koulutuslaitokset, jotka kouluttavat väkeä Euroopan lippujen alla kulkeviin laivoihin. Noin 75 prosenttia henkilöstöstä on muualta kuin Euroopasta. Myös valtioiden luokituslaitokset tarkastetaan, kertoo pääjohtaja Mylly.

Tarkastusten tavoitteena on laadunvarmistus ja yhtenäiset käytännöt. EMSA raportoi tarkastuksista komissiota, joka huomauttaa jos tarvetta on.

– Koulutuslaitoksissa on ongelmia esimerkiksi Filippiineillä, josta tulee merkittävä määrä merenkulkijoita. Heidän järjestelmänsä ja hallinnon prosessi on ollut puutteellinen. Tilanne on parantunut, mutta huhtikuussa on edessä uusi tarkastus.

Jos ongelmat eivät oikene, oppilaitoksista valmistuneet eivät voi toimia Euroopan lippujen alla kulkevissa laivoissa.

Tilanne päällä koko ajan

EMSA:n valvontahuone on vaikuttava näky. Näyttöruuduilta näkyy laivaliikenne reaaliaikaisesti Safe Sea Net -järjestelmän avulla.

– Jokainen jäsenvaltio on velvollinen rakentamaan itselleen alusten seurantajärjestelmän. Näistä järjestelmistä tieto kerätään EMSA:aan ja meillä on noin 20 000 laivaa on koko ajan tarkkailussa meidän skriinillä.

Kun laiva on liikkeellä, EMSA tietää laivasta lähes kaiken lastista määräsatamaan asti. Järjestelmään joutuu jo 300 tonnin alus.

Muutenkin laivoja seurataan. LRIT-järjestelmä valvoo laivojen kulkua Euroopan merien ulkopuolella. Sijainti-ilmoitus tulee EMSA:an joka kuudes tunti. Clean Sea Net -järjestelmä puolestaan valvoo Euroopan alueella liikkuvien laivojen päästöjä. EMSA ostaa vuosittain noin 3000 satelliittikuvaa, jotka virasto analysoi.

– Laivoihin on asennettava yhteydet, muuten ne eivät saa lähteä satamista. Näemme kuvista heti muun muassa öljypäästön, joka ilmoitetaan jäsenvaltion viranomaisille.

Pääjohtaja Markku Mylly kiittelee valvonnan tarkkuutta ja tehokkuutta. Esimerkiksi satelliittikuvista ilmi tulleista päästöistä yli puolet varmistuu tarkastuksessa todellisiksi.

– 2007 kun toiminta alkoi, oli 12 tarkennettua päästöä. Nyt niitä on kolme. Laivoissa tiedetään, että päästöt näkyvät. Laivat tietävät muutenkin, että he eivät ole merellä ihan itseksensä. Me seuraamme, sanoo Markku Mylly.

Brexit vaikuttaa aivan varmasti

Koska EMSA toimii kansallisvaltioilta kerättävän tiedon ja erilaisten sopimusten varassa, vaikuttaa Iso-Britannian ero EMSA:n ja monen muun Euroopan unionin viraston toimintaan varmasti.

– Iso-Britannia on iso ja merkittävä merivaltio. Tällä hetkellä meillä on 19 brittiä töissä. Brexitillä tulee olemaan vaikutuksensa ilman muuta, mutta tässä vaiheessa on vaikea sanoa, minkälaisia vaikutukset ovat. Pääasia tässä olisi, ettei kiusaa puolin ja toisin tehtäisi.

Venäjä ei ole Euroopan unionin jäsen, mutta meriturvallisuusvirasto tekee teknistä yhteistyötä Venäjän kanssa.

– Yhteistyö on ole niin intensiivistä kuin se voisi olla, mutta yhteisiä hankkeita on. Esimerkiksi Suomenlahdella on yhteinen liikenteenvalvontajärjestelmä, jossa ovat mukana Suomi, Viro ja Venäjä. Sitten meillä on yhteistyötä alusten katsastuksessa. Venäjä kuuluu muiden EU-maiden tavoin eurooppalaiseen katsastusjärjestelmään, kertoo Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtaja Markku Mylly.

KAINALO:

Isoveli valvoo

Vierailu Euroopan meriturvallisuusviraston valvomossa rauhoitti ja huolestutti. Totta kai on hyvä, että laivaliikenne on tarkkailussa ja onnettomuuksilta vältytään. Huolestuttavaa tässä on se, että tähän on tultu, kun me ihmiset emme toimi sopimuksiemme mukaan.

Toisaalta EMSA valvoo vain siviilialuksia. Jos oikein veikkaan, sotalaivat kulkevat toisenlaisen valvonnan alla. Jotakin tiedän, jotakin arvaan. Mieleeni tuli näkymä skriiniltä eräässä kellarissa.

Tällaisissa asioissa Euroopan unionin täytyykin olla tehokas. Jos esimerkiksi painolastina olevaa vettä kulkeutuu maapallon toiselta puolelta vääriin paikkoihin, menee toisilta pahimmassa tapauksessa elinkeino. Ja tämä ei ole seurantaa byrokratian itsensä takia.

Pohdiskelin EMSA:ssa myös Euroopan pakolaistilannetta. Täällä kohkataan muutaman kymmenen tuhannen ihmisen olevan ongelma ja joku valtio ottaa vastaan tuhansia joka ikinen päivä. On meillä todella pienet ongelmat, joista kannetaan huolta.

Isoveli valvoo, mutta ei pysty kaikkeen. Afrikassa riittää aina rahaa aseisiin, mutta ei ruokaan. Maanosan keskinäiset ristiriidat näyttävät meistä usein pieniltä, mutta ovat heistä niin suuria, että asein ajettava toiset pakosalle. Tappaminenkin on usein hyvin arkipäiväistä. Olisikohan aika veljistä isoimpien tehdä jotakin?

Juha Kosonen