Seniorit kapinaan

Virolaisen Mikko, jota olen pitänyt päättäjäksi sopivana, sivistyneenä ja fiksuna miehenä, laukaisi äskettäin jossakin ay-osaston kokouksessa, että onpa upeeta kun kellokkaiksi nyt tuli valittua nuorta porukkaa, ja saatiin siivottua nurkkaan kaikki kuuskymppiset jäärät. Ohoh, taitaa olla aika tarkistaa mielipiteeni jannusta.

On surullista, jos tämä mummot ja vaarit tunkiolle asenne yleistyy. Ei sinä ainakaan demokratia jyllää. Eikös demokraattisessa päätöksenteossa ole tarkoitus valita organisaation johtoon tasapuolisesti oikeassa suhteessa jäsenistön kaikkien ryhmien edustajia. Jos ryhmien välillä on ristiriitoja, niitä tulisi kaikkien edut huomioiden sovitella.

Yhteiskunnassa, kuntien ja valtion asioista päätämme me. Itsestäni kyllä tuntuu, että varsin huonosti olen etujani saanut edustajieni kautta hoidetuksi – varsinkin eläkkeistä päätettäessä. Vai onkos minulla oikeasti omaa edustajaa ollenkaan, ketään sellaista, johon voisin samaistua ja joka asiani tuntisi.

Edustuksellinen demokratia vaikuttaa aika kummalliselta nykyään. Vallan kammareissa on edustettuna ainoastaan hyvinvoiva, koulutettu, varakas ylempi nuorehko keskiluokka. Duunarit on aikapäiviä sitten tippuneet kelkasta, eikä ikäihmisiäkään juuri löydy. Onko niin, että Leppäsen Preeti (Väinö Linna: Täällä pohjantähden alla) oireilu aina vaan jyllää. Ihmiset vähättelevät, että mitä sitä meikäläinen tavallinen ihminen mistään mitään ymmärtää. Turha se on meidän rutista, antaa vaan viisaampien päättää. Se on vähän semmosta meitin tämmösten ihmisten, niin sinun kun minunkin. Niinpä porukka äänestää valtaan ”edustajikseen” itseään koulutetumpaa hyvin tienaavaa väkeä ylemmistä sosiaaliluokista.

Mutta mitä kansanedustajan oikeasti tulisi tietää. Omasta mielestäni hänen olisi ensisijaisesti oltava selvillä siitä, miten ihmiset elävät, mitä heiltä puutuu ja mitä he tarvitsevat. Niissä asioissa, joissa korkeampaa matematiikkaa ja koukeroisia talousteorioita tarvitaan, voitaisiin nevoja ottaa vastaan virkamieskunnalta ja luottamusta nauttivilta asiantuntijoilta.

Demokratia tarkoittaa, että kansakunta, sen kaikki väestönosat ovat asioista päättämässä, ja kullakin ryhmällä tulee olla edustajia suhteessa sen kokoon. Eli nyt kun suuret ikäluokat ovat vanhuusiässä, eduskunnan keski-iän tulisi olla muutaman vuoden ajan siinä 70 v. Mikä ihme buumi oli viime vaalien aikana kun hurrattiin eduskunnan nuortumiselle. Ensi vaaleissa on vastaiskun aika. Sitä paitsi vannon ja vakuutan , että vanhukset, mummot ja papat ymmärtävät paremmin lastensa ja lastenlastensa hyvää kuin nämä mummojen parasta. Mummot nimittäin on olleet joskus nuoria – vaikka ei uskoisi – , mutta teinit eivät ole vielä kokeneet iän kolotuksia. Pois itsesyrjintä, rollaattorisakki eduskuntaan ja valtuustoihin. Sillä muuten ei meidän tarpeistamme kukaan välitä.

Akaassa säästetään armottomasti

Hirvittää se into millä Akaassa ollaan palveluja karsimassa ja keskittämässä. Miksi nyt suunnitellaan Toijalaan hyvinvointikeskusta ja palvelujen purkamista Viialasta ja Kylmäkoskelta, vaikka sote-suunnitelmat on vielä auki, eikä tiedetä miten palvelut maakunnassa lopulta päätetään järjestää.

Eräs päättäjäksi tahtova eräässä kokouksessa taannoin ihmetteli, miksi huudetaan pienten kalliiden terveyskeskusten perään, vaikka niissä ei käy muita kuin seuraa hakevia mummoja juttukaveria etsimässä. Turhaa touhua. Lopetetaan pois kalliit toimipisteet.

Joopa. Itse olen ollut muutaman viime vuoden ajan terkkarin palvelujen suurkuluttaja. Oli sitten huonoa tuuria, kohellusta tai vanhuuden könttyriä, mutta harva se viikko olen kipittänyt Kylmäkosken terkkariin iloisena siitä, että akuutin hädän tulen sinne voi noin vain kipaista.

Pari vuotta sitten katkesi ranteestani veneluu, kun autoin pyörätuolipotilasta ja keikahdimme nurin ja käteni jäi alimmaiseksi. Monien vaiheitten, hoitopaikkojen, luunsiirtoleikkauksen ja titaaniruuvin asentamisen jälkeen käpälä oli taas toimintakunnossa. Mutta ans olla, astahtaessani jäisellä parkkipaikalla Ladaani ponnistava jalka luiskahti, ja tipahdin pyllylleni Ladan viereen leikatun käteni päälle. Eikun terkkariin. Todettiin että uutta murtumaa ei ole, mutta saattaa olla että ruuvi on vähän liikahtanut. Käsi paketoitiin. Samalla katsottiin syksymmällä paikattua koiranpuremaa toisessa kädessä. Sekin oli parantunut hyvin, vaikka tulehdusta pelättiin, koska silloin määrätyt antibiootit olivat aiheuttaneet hurjan allergiareaktion, joka sekin oli vaatinut pikaista terkkarikäyntiä. No käpälät siinä hiljalleen paranivat, ja iloisena taas astelin liukkaalla pihalla lehtipinkka sylissäni roskikselle. Totta kai sileät kumpparit luiskahtivat ja mätkähdin oikosenaan pihalle. Paketoidulla kädellä en uskaltanut ottaa vastaan, vaan kolhaisin pääni. Taju ei lähtenyt, mutta olin vaistomaisesti nykäissyt niskaani lujasti eteenpäin ja se jotenkin niukahti. Eikun terkkariin. Piiskaniskaa kummempaa vaivaa ei löytynyt, ja jäykkyys hiljalleen paranisi ilman toimenpiteitä. Kädet jäykkinä ja niska oikosena tepastelin sitten lenkeilläni talvipakkasella. Siitäkös stressistä kroppa protestoi, vastustuskyky laski, ja iski kauhea kipu, vaiva ja ihottuma. Kipinkapin arvatkaa minne. Kylmäkosken ystävällisessä terkkarissa todettiin, että kyseessä on vyöruusu. Voi olla stressin laukaisema. Paranee kyllä kun tuimat tropit kirjoitetaan. Stressissä epätahtiin laukkomaan lähtenyttä pumppuakin oli tutkittava ja tropattava.

Tänä syksynä jostain merkillisestä syystä en ole tarvinnut terkkarin palveluksia. Mutta odotan kauhulla sitä päivää, kun joku paikka taas pettää, ja Kylmäkoskelta on terkkari lopetettu. Ja niin varmaan odottaa moni muukin ikäiseni. Jos lähin palvelupiste on Toijalassa, miten sinne pääsee, ja onko siellä päivystys? Vastataanko edes puhelimeen? Saako soittaa ambulanssin, jos vaiva on kohtalaisen mitätön, mutta kuitenkin hoitoa vaativa?

Vai pitääkö yrittää könytä bussiin? Mutta eihän Kylmäkoskelta kulje busseja Toijalaan. Ainakaan tietääkseni. Vai kulkeeko? Mistä tiedon saa? Kirjastosta? Kunnan nettisivuilta? Liikennöitsijältä? Toimiiko kuljetus päivittäin vai muutaman kerran viikossa? Jos Toijalaan pääsee, niin pääseekö sieltä takaisin? Onks tietoo, tai edes tietoo mistä tietoa saa? Mutta taksithan kulkee. Joo joo, mutta kovin montaa taksireissua ei kuukaudessa eläkeläinen ajele, kun edestakainen taksimatka ynnä korotettu terkkarin omavastuu maksaa helposti pieneläkeläisen kahden viikon ruokarahat.

Pitäisiköhän meidän seniorien alkaa arvostaa itseämme ja katsoa että joku vanhemmasta polvestakin olisi vielä mukana kunnallisessakin päätöksenteossa. Kun suunnitellaan tärkeitten palvelujen lopettamista tai siirtämistä, pitäisi samalla selvittää palvelujen saavutettavuus. Jos julkista tai yksityistä kohtuuhintaista liikennöintiä ei ole, se on järjestettävä. ja siitä on myös tiedotettava. Tiedotettava niin, että tieto osuu jokaisen tarvitsevan silmiin – myös niiden joille ei paikallinen lehti tule tai joilla ei ole nettiyhteyksiä.

Saako mummut ja papat lukea?

Olen ollut mukana päättämässä suuresta mokasta. Nimittäin Kylmäkosken liittämisestä Akaaseen. Jos se kerran tarkoittaa sitä, että Kylmäkoskelta lähtee kaikki palvelut. Onkos kylällä nyt jo 4 tyhjää koulua? Kirjasto on lopetettu. Kunnantalo huutaa viidettä vuotta ostajaa, posti on lähtenyt ja terkkari lähdössä. Kaupat ja pankit on tietty aikapäiviä hävinneet muualle. Onneksi on sentään Tokmanni, muuten kylä olisi täysin kuollut.

Jos kunta oli niin köyhä, että liitos oli pakko tehdä, niin miksei ymmärretty edes liittyä Lempäälään tai Urjalaan, jonne sentään pääsee Paunulaisella asioimaan parin tunnin välein eestaas.

Se kirjasto! Uskon että monet muorit vielä mieluusti lukevat kirjoja, vaikka nuoriso tuntuukin hylänneen lukemisen. Kylmäkosken lähin kirjasto on Viialassa. Niin, olenko jo kertonut, että legendaarinen Ladani, joka työllisti monta korjaamoyrittäjää Kylmäkoskella, tuli elinkaarensa päähän. Liikun nyt siis julkisilla, kuten luonnonystävän kuuluukin. Hermoon se kyllä joskus ottaa, niin että toivoisin keskeisten palvelujen löytyvän omalta kylältä.

Viialan kirjastoon pääsee Paunulaisella ysitieltä. Eikös kirjaston kuitenkin kuuluisi olla ilmainen kansalaispalvelu. Bussireissu eestaas Viialaan maksaa n.15 euroa. Yhdellä reissulla saa kuskattua parin viikon lukemiset (pysäkillekin on matkaa, joten täpötäyttä repullista ei saa kerralla rahdattua.) Laskeskelen haluanko jatkuvasti maksaa 50 euroa kuussa muutaman kirjan lukaisemisesta, minkä siis pitäisi olla ilmainen oikeuteni.

Viime kirjastoreissulla totesin että bussia kotiin päin olisi odotettava pari tuntia. Tuumin että jumankauta tässähän ollaan vielä reipas ja jalkava muori, ja tallasin loassa ja räntäroiskeissa 5 kilon kirjareppu selässäni Viialasta Kylmäkoskelle. Ihmettelin kyllä, miksei Kylmäkoskelle ole edes kirjastoautoa hommattu. Voin tunnustaa, että kun loikkasin tukkirekan tieltä ojan sohjoon ja loskaa satoi päälleni, niin melkein vitutti. Ihmettelin myös, että jos kasikymppisenäkin mielellään vielä lukisi, miten kirjastoreissut silloin onnistuisivat.

Kylmäkoskellekin jotakin

Ollessani Kylmäkosken valtuustossa elättelin kuvitelmaa, että kylä ja kunta on nousussa ja voidaan rakentaa viihtyisäksi ja palvelut säilyttää, Ehdottelin rakennuslautakunnassa, että Tarpiajoen rannalle rakennetaan virkistyspolku, joka sopii niin rollaattorille kuin pyörätuolille ja lastenvaunuille. Polun vieren istutetaan omenapuita ja marjapensaita kaikkien käyttöön , ja ehkäpä siinä kannattaisi pieni kesäkahviokin. Polku olisi parin kevyen sillan yhdistämä muutaman kilometrin ympyrä, ja matonpesupaikka ja uimarantakin sopivasti polun varrella. Siinä olisi liikuntarajoitteisten, vanhojen ja vaivaisten ja muittenkin kuntalaisten mukava tavata ja ulkoilla eikä vaan tallailla eestaas Haavistontietä.

Kylmäkoskelle on viime vuosina tullut paljon uusia asukkaita, taloja on rakennettu ja lapsiperheitä näkyy raitilla. Uusia veronmaksajiakin siis on. Heillekään ei ole tarjolla juuri mitään. Ehkä nuoret eivät palveluja niin kaipaakaan, koska monet käyvät Tampereella töissä ja hoitavat asiansa siellä. Heille kylä on lähinnä nukkumalähiö. Ihmettelen silti, onko pakko kuristaa kylä kokonaan hengettömäksi.

Pirkko Seppi