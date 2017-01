Katri Saartila kehitti asiakkaiden ja hoitajien kokemusten pohjalta toimintamallin intervallihoitoon

Intervallihoitoa Akaassa ja Urjalassa tutkineen, sairaanhoitoja (YAMK) Katri Saartilan mukaan sekä asiakkaat että hoitohenkilökunta näkevät intervallihoidossa kehitettävää. Asiakkaat toivovat yksilöllisyyttä, omaisten huomioimista sekä kokonaisvaltaista ja tasalaatuista hoitoa eri yksiköissä. Hoitohenkilökunta kaipaa yhteistä, selkeää toimintamallia.

Kehittämistarpeet nousivat esille Katri Saartilan tekemässä sosiaali- ja terveysalan johtamisopintoihin liittyvässä opinnäytetyössä, jonka tavoitteena oli intervallihoidon kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi Akaassa ja Urjalassa. Intervallihoito on lyhytaikaista hoitoa, joka on tarkoitettu muun muassa kotona asuville vanhuksille ja omaishoidettaville. Akaassa intervallihoito on keskitetty Havulinnaan, Mäntymäkeen ja Tarpiakotiin.

Onnistuneita ja epäonnistuneita kokemuksia

Opinnäytetyötään varten Saartila keräsi asiakkailta sekä henkilökunnalta kokemuksia onnistuneista ja epäonnistuneista intervallijaksoista. Tutkimukseen valittiin yhteensä 40 henkilökuntaan kuuluvaa ja 22 omaishoidettavaa vanhusta Akaasta ja Urjalasta. Saartila sai henkilökunnalta 32 ja omaishoidettavilta 18 vastausta.

Saartilan analysoiman aineiston pohjalta kehittämistyö jatkui hoitohenkilökunnan ja oheistoimijoiden kanssa ryhmätöinä. Samalla Saartila huomasi työntekijöillä olevan iso halu ja kyky kehittää intervallihoitoa.

Tarina auttaa toimintamallin sisäistämisessä

Toimintatutkimuksen tuloksena syntyi intervallihoidon asiakaslähtöinen prosessi eli toimintamalli, jossa asiakkaan eli intervallihoitoon tulevan polku on kuvattu toimijoittain ja vaiheittain tulosta oloon ja lähtöön.

Prosessikaavion lisäksi Saartila kirjoitti toimintatarinan onnistuneesta intervallijaksosta. Tarinan päähenkilö on 80-vuotias muistisairas Uuno, jonka omaishoitajana toimii hänen 72-vuotias vaimonsa Kerttu. Uuno käy kahdeksan viikon välein viikon pituisella intervallijaksolla tehostetun palveluasumisen yksikössä Onnelassa.

– Tarina on mielikuvituksen tuotetta, mutta samalla yhteenveto niistä asiakkaiden ja henkilökunnan kokemuksista, joita analysoin. Tarinan avulla henkilökunnan on helpompi sisäistää, mihin pitää pyrkiä. Tarinassa kaikki onnistuu, Katri Saartila toteaa.

Uuno saapui intervallijaksolle sovittuun aikaan vaimonsa saattamana ja Onnelan henkilökunnalla oli riittävästi aikaa ottaa heidät vastaan. Olli – Uunon omahoitaja – kävi Uunon ja Kertun kanssa läpi kotona valmiiksi täytetyn esitietolomakkeen. Hän kyseli viime aikojen kuulumiset sekä esitteli Uunon oman huoneen. Tavaroiden purkamisen jälkeen Kerttu-vaimo lähti luottavaisin mielin vapaapäiviensä viettoon ja lupasi soittaa Uunolle parin päivän päästä kysyäkseen kuulumisia. Uunon vastaanottanut omahoitaja merkitsi tarkistuslistaan läpikäydyt asiat tiedonkulun varmistamiseksi ja raportoinnin helpottamiseksi sekä kirjasi Uunon jaksolle saapuneeksi. (Ote tarinasta. Tarinan onnistuneesta intervallijaksosta voi lukea kokonaisuudessaan Digilässä)

Saartila on käynyt esittelemässä kehittämäänsä toimintamallia intervallihoitoa järjestävien yksiköiden henkilökunnalle Akaassa. Sen käyttöönotosta päättää suunnitteilla oleva intervallityöryhmä vanhus- ja vammaistyönjohtaja Eveliina Kiisken johdolla.

Parannusehdotukset eivät vaadi rahaa

Saartilan mukaan toimintamalli voidaan toteuttaa vaiheittain ottamalla ensin käyttöön esimerkiksi asiakkaiden tutustumiskäynnit intervallihoitoyksikköihin ja lisäämällä tiedotusta intervallihoitoa tarjoavista yksiköistä ja niiden päivärytmistä.

– Tiedottamisen lisääminen on jo iso harppaus nykytilanteeseen verrattuna, Katri Saartila toteaa.

Saartilan mukaan intervallihoidon kehittäminen ei ole rahakysymys. Hän uskoo, että suurin osa parannusehdotuksista on toteutettavissa nykyisillä resursseilla asioita ja tekemistä uudelleen järjestämällä.

Tarina onnistuneesta intervallijaksosta

Uuno on 80-vuotias omaishoidettava mies, jolla on perussairautena keskivaikea muistisairaus ja verenpainetauti. Uunon omaishoitajana toimii hänen 72-vuotias vaimonsa Kerttu ja he asuvat omakotitalossa. Kotihoito käy kerran viikossa auttamassa Uunon pesuissa, mutta muita palveluita he eivät tarvitse. Uuno ja Kerttu ovat tyytyväisiä tilanteeseensa. Omaishoidon vapaapäivät järjestetään kahdeksan viikon välein toteutuvana intervallihoitoviikkona tehostetun palveluasumisen yksikössä Onnelassa, jossa toimii oma muistisairaille asiakkaille perustettu intervallihoito-osasto.

Ennen ensimmäiselle intervallijaksolle lähtemistä Uuno ja Kerttu saivat kotiin esitteen asumisyksiköstä yhteystietoineen. Intervallihoidon koordinoinnista vastaava hoitaja Sirpa oli käynyt Uunon ja Kertun luona kotikäynnillä Liisa-hoitajan kanssa hoidon suunnittelua varten. Liisa on Onnelan intervallihoidosta vastaava hoitaja. Käynnin perusteella kirjattiin jakson tavoitteet ja välitön vuorovaikutus rakensi positiivista ja luottavaista hoitosuhdetta. Käynnillä tarjottiin myös mahdollisuutta käydä tutustumassa asumisyksikön tiloihin ennen intervallijaksoa. Tämä tuntui Uunosta ja Kertusta mukavalta. Sovittiin intervallijaksolle saapumisaika ja kerrattiin, mitä piti muistaa pakata mukaan. Tarkistettiin voimassa oleva lääkitys, tietojen yhteneväisyys potilastietojärjestelmän kanssa ja tarvittavat apuvälineet. Uunolla ja Kertulla oli sellainen olo, että heistä huolehditaan hyvin ja hoitajat ovat taitavia ammattilaisia. Asumisyksikön hoitajat pystyivät suunnittelemaan Liisan johdolla alkavaa jaksoa Uunon tarpeista lähtien, sillä he olivat saaneet hyvissä ajoin reaaliaikaista ja paikkansapitävää tietoa Uunon taustoista ja nykytilanteesta. Onnelan hoitajat olivat tyytyväisiä sujuvaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun niin omaisen kuin jaksoja koordinoivan hoitajankin välillä.

Uuno saapui intervallijaksolle sovittuun aikaan vaimonsa saattamana ja Onnelan henkilökunnalla oli riittävästi aikaa ottaa heidät vastaan. Olli – Uunon omahoitaja – kävi Uunon ja Kertun kanssa läpi kotona valmiiksi täytetyn esitietolomakkeen. Hän kyseli viime aikojen kuulumiset sekä esitteli Uunon oman huoneen. Tavaroiden purkamisen jälkeen Kerttu-vaimo lähti luottavaisin mielin vapaapäiviensä viettoon ja lupasi soittaa Uunolle parin päivän päästä kysyäkseen kuulumisia. Uunon vastaanottanut omahoitaja merkitsi tarkistuslistaan läpikäydyt asiat tiedonkulun varmistamiseksi ja raportoinnin helpottamiseksi sekä kirjasi Uunon jaksolle saapuneeksi.

Onnelassa vietetty intervalliviikko vastasi Uunon ja Kertun odotuksia. Henkilökunta vaikutti kiireettömältä ja oli ystävällistä. Omahoitaja Olli oli viikon aikana useamman vuoron töissä, ja hänen puoleensa Uunon oli helppo kääntyä. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Ensimmäisten päivien levoton olo helpottui viikon aikana päivärutiinien toistuessa tutuiksi käyneiden hoitajien kanssa. Verenpainekin tuli viikon aikana mitatuksi ja samoin kartoitettiin Uunon toimintakykyä ja elämänlaatua eri mittaristoilla. Oma huone ja TV takasivat riittävän rauhan mutta osastolla järjestetty viriketoiminta tarjosi mukavaa vastapainoa omalle oleskelulle. Läheisen päiväkodin lasten vierailu ja musiikkiesitys piristivät mieltä. Viikon aikana pääsi ulos useammankin kerran ulkoiluavustajan kanssa ja Uunosta tuntui, että jalat kantoivat päivä päivältä paremmin. Intervalliosastolla oli hoidossa samassa tilanteessa olevia asiakkaita ja heidän kanssaan tuli juteltua kaikenlaista. Silloin kun koti-ikävä kaihersi mieltä, löytyi omahoitajalta aikaa istahtaa hetkeksi viereen. Joka pyyntöön vastattiin ja aina sai apua kun tarvitsi. Viikon aikana Uuno pääsi myös avustettuna suihkuun ja partakin ajettiin joka päivä. Onnelan hoitajat toteuttivat voimavaralähtöistä ja yksilöllistä hoitotyötä, arvioivat jakson onnistumista ja suunnittelivat samalla jo seuraavan jakson sisältöä. Toteutuneen jakson perusteella he kirjoittivat hoitopalautteen myös kotiin viemisiksi. Palautteeseen kirjattiin vaimolle vinkiksi, että Uuno innostui tuolijumpasta erityisen paljon. Sitä suositeltiin harrastettavaksi myös kotona ja mukaan annettiin kirjallinen ohje liikkeiden tekemiseksi oikein.

Jakson päättyessä hymyilevä ja levännyt Kerttu-vaimo tuli noutamaan miehensä kotiin ennalta sovittuna aikana. Olli kävi heidän kanssaan kaikessa rauhassa läpi kirjallisen hoitopalautteen ja tiedusteli seuraavan jakson toiveita. Seuraava jakso oli jo sovittu, ja intervalliyksiköstä luvattiin ottaa puhelimitse yhteyttä ennen jakson alkua ja kysellä kuulumisia. Ennen lähtöä Olli tarkisti tulotilanteessa kirjatun luettelon mukaan, että kaikki Uunon tavarat oli pakattu mukaan. Lähdön jälkeen Olli arvioi ja kirjasi hoidon potilastietojärjestelmään sekä antoi puhelimitse palautteen intervallihoitoa koordinoivalle hoitajalle. Jakso oli vastannut odotuksia, ja osasto oli ollut Uunon tilanteeseen sopiva. Myös yhteistyö omaisen kanssa oli sujuvaa. Kerttu-vaimo koki saaneensa voimia jakson aikana ja Uuno koki toimintakykynsä kohentuneen. Seuraavalla kerralla Uunon olisi helppoa tulla tuttuun paikkaan hoitojaksolle. Uunon ja Kertun asuminen yhdessä kotona näytti säännöllisten intervallijaksojen turvin toistaiseksi hyvin realistiselta tavoitteelta. Uunon ja Kertun ollessa jo kotimatkalla Olli pohti mielessään, kuinka hienolta tuntui nähdä oman työnsä tuloksia – Tällä työllä todella on merkitystä. Myös Sirpa ja Liisa olivat tyytyväisiä. He tapasivat yhteistyöpalaverissa ja totesivat että, sujuvasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta hyötyvät ihan kaikki.

Katri Saartila

Tarina liittyy Saartilan intervallihoidon kehittämistä koskevaan opinnäytetyöhön.