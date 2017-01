Edessä vanhat vaalit?

Kunnallisalan Kehittämissäätiö on kysynyt äänestäjiltä tärkeimpiä kuntavaaliteemoja. 94 prosenttia vastaajista nostaa tärkeimmäksi vanhusten huollon. Kotikunnan talous ja velkaantuminen on tärkeä vaaliteema 93 prosentin mielestä ja 92 prosenttia puhuisi työllisyydestä. Sote-uudistus on tärkeä teema 82 prosentin mielestä.

Mahdottoman tärkeitä ajatuksia, mutta mihin vaaleihin? Maan hallitus valmistelee parasta aikaa sote-uudistusta kiitolaukassa. Uudistus muuttaa toteutuessaan suomalaiset kunnat täysin. Esimerkiksi vanhusten huollosta vastaa 1.1.2019 alkaen maakunta.

Kotikunnan taloudesta ja velkaantumisesta kannattaakin olla huolissaan, sillä tämän hetkisen tiedon mukaan sote-uudistuksen myötä kuntien veroprosentteja lasketaan. Monessa kunnassa mietitään jatkossa hyvin tarkkaan, mihin rahat riittävät, sillä tehtäviä uudessakin kunnassa on kosolti.

Työllisyydestä kannattaa aina puhua, koska siinä kuntien rooli elinkeinoelämän vauhdittajana on keskeinen. Jos kunnan imago ja elinkeinopalvelut ovat kohdallaan, yrittäjä kokee olonsa kotoisaksi. Tämä ei tarkoita sitä, että kunta olisi yrittäjän suurin tilaaja tai yrittäjän hallilainan olisi kunta taannut. Kotoinen olo reilusta kanssakäymisestä puolin ja toisin.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kansalaiset valmistautuvat vanhoihin vaaleihin. Tieto edessä olevasta suuresta muutoksesta ei ole mennyt perille tai siihen ei uskota.

Tulevien vaalien kärkiteemaksi pitää nostaa elinvoimakunta, niin vaikealta kuin ajatus tuntuukin.

Akaan joulukuun talousarviovaltuusto kipuili talouden tasapainottamisohjelman kanssa. Toisaalta talouden oikenemiseen oltiin hyvin tyytyväisiä, toisaalta haluttiin myös irtiottoja joka ryhmässä. Ei elinvoimakuntaa valitettavasti rakenneta niin, että kaikesta miellyttävästä kieltäydytään. Akaassa on edelleenkin tarkasteltava rakenteita. Terveyspalvelujen keskittäminen uuteen hyvinvointikeskukseen on hyvä avaus.

Elinvoimakuntaan kuuluu myös kuntapalvelujen teettäminen yrittäjillä. Entäpä jos kaupungin kiinteistöjä pitäisi kunnossa ja siivoaisi yrittäjä?

Kokoomuksen avaus uudesta liikuntahallista Toijalan yhteiskoulun alueelle ei ole huono idea. Näyttää vahvasti siltä, että meillä on kansallisesti menestyviä urheiluseuroja, jotka ansaitsevat paremmat pelitilat. Akaa-Volley järjestää koko perheen lentopallotapahtuman Toijalan monitoimihallilla ensi sunnuntaina 8. tammikuuta. Kannattaa poiketa katsomaan. Toki uusia liikuntatiloja rakennetaan ensisijaisesti kaupunkilaisille. Jotakin miellyttävää voisi Akaakin asukkailleen tarjota.

Tuleva elinvoimakunta on ratkaisu myös Akaatakin ikeeseen, korkeaan työttömyyteen. Menestyvillä yrittäjillä on tapana työllistää ja mitä enemmän menestyviä yrittäjiä on, sitä enemmän kun Akaassa on työpaikkoja. Lapinleimu Oy varmisti aikanaan hyvien osaajien saannin menemällä lukioon pitkää matematiikkaa lukevien pariin. Yrittäjien ja paikallisten oppilaitosten – myös Valkeakosken Seudun Ammattiopiston – yhteistyö on monessa hyvin tärkeä. Menestyvien yrittäjien koulutus alkaa jo peruskoulussa.