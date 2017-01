Akaa järjestää hyvinvointikeskushankkeesta yleisötilaisuuden

Akaan uusi hyvinvointikeskus halutaan suunnitella ja rakentaa laajan keskustelun ja avointen tiedotustilaisuuksien jälkeen. Paikaksi on valittu Toijalassa Hämeentien ja Ryödintien välissä oleva Matinpuiston kenttä, jonka asemakaavan muutos on jo vireillä.

Hyvinvointikeskuksen ohjausryhmän puheenjohtaja, valtuutettu Jaakko Leinonen (kok) kertoo, että sekä kaupunkilaisille että yrityksille järjestetään avoimet tiedotustilaisuudet, ja itse hanke käynnistetään markkinavuoropuhelulla.

– Markkinavuoropuheluun kutsutaan suunnittelijoita, rakentajia, konsultteja ja mahdollisia rahoittajia. Tässä maassa on monenlaisia malleja, miten näitä voidaan toteuttaa, ja näin saamme laajemman näkemyksen. Me määritämme ne toiminnat, mitä siellä pitää olla. Sitten mietitään, miten se toteutetaan, Leinonen sanoo.

Hoitoprosessin on oltava tehokas

Poliitikoista ohjausryhmässä istuvat Leinosen lisäksi demareiden Harri Rantala ja keskustan Jouni Vaittinen. Virkamiehistä mukana ovat muun muassa kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, tekninen johtaja Antti Kemi ja kaupunkikehitysjohtaja Jyri Sarkkinen. Ohjausryhmä raportoi kaupunginhallitukselle säännöllisesti hankkeen etenemisestä.

Jaakko Leinosen mukaan akaalaisille tulee aiemmista kokemuksista kertomaan esimerkiksi Järvenpäässä vastaavaa hanketta vetänyt Eeva Ketola.

– On todella edullista käydä tässä vaiheessa keskustelua eri toimintamalleista. Emme voi mennä vanhoilla käytänteillä vuosikymmenestä toiseen, koska me teemme hyvinvointikeskusta, joka on siinä seuraavat 60 vuotta. Se ei voi olla valmistuessaan vanhentunut, Leinonen sanoo.

Hänen mukaansa arviolta reilun 11 miljoonan euron rakennuskustannukset verrattuna vanhan peruskorjaukseen saadaan kyllä rakennuksen elinkaarella kiinni, mutta pointti on prosessien kustannus talon sisällä.

– Jos hoitoprosessien elinkaarikustannukset ovat 800 miljoonaa ja saamme siitä pois 2 prosenttia, se on paljon. Hoitoprosessien on oltava tehokkaita. Siinä on ydinasia.

Hybridihanke mukana keskustelussa

Yksi syy markkinavuoropuhelulle on Leinosen mukaan se, että tieto kulkisi myös eri alojen yrittäjien ja kaupungin välillä.

– Selkeitä rajapintoja ovat yksityisten terveyspalveluiden tuottajat, päivähoito, ja ravintola- ja kahvilayrittäjät. Kaikki eivät välttämättä sijoitu siihen rakennukseen, mutta läheisyyteen.

Akaan kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja ovat suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin eri vaiheissa liputtaneet sen puolesta, että hyvinvointikeskus peruskorjattaisiin Toijalan terveysaseman ja Hakalehdon vanhainkodin tiloihin. Jaakko Leinonen ei usko, että tämä jarruttaa uudisrakennuksena ja uusilla toimintatavoilla tehtävän hyvinvointikeskuksen toteutumista.

– Poliitikoilla on tästä selvä näkemys, ja demokratia on sitä, että enemmistö voittaa. Tietysti pientä muutosvastarintaa on aina olemassa , mutta kun valtuusto on päättänyt uudishankkeesta, niin kyllä se sillä tavalla tehdään.

Leinosen mielestä hyvinvointikeskus on sen kokoinen hanke, että alkuvuodesta on mietittävä myös resursointia.

– Kukaan ei pysty tätä omien töiden ohella vetämään.

Tekniikan lisensiaatti ja kauppatieteiden maisteri Jaakko Leinonen työskentelee nykyään logistiikka- ja tuotantokiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen erikoistuneessa Logicor Oy:ssä. Akaan kaupungin Sisu-hankkeen projektipäällikkönä hän ajoi Toijalan aseman seudulle matka- ja kauppakeskusta, eikä ajatusta ole hänen mukaansa haudattu.

– Myös hybridihankkeita ja palloiluhalleja on sivuttu keskustelussa. Mietimme koko alueen ja koko kaupungin kehitystä, koska tarvitsemme palveluja ja työpaikkoja, vakuuttaa hyvinvointikeskuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Leinonen.