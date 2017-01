Leijona Futsalin kakkosjoukkue avasi vuoden tasapelillä

Vanha sanonta tietää, että huono kenraaliharjoitus tietää hyvää ensi-iltaa. Tätä toivotaan nyt myös Leijona Futsalin joukoissa, sillä viimeinen harjoituspeli FC Raumaa vastaan sujui lauantaina mollivoittoisesti. Tehottomuudesta ja kieltämättä myös hiukan huonosta onnesta kahdeksan tolppalaukauksen myötä kärsinyt kotijoukkue taipui länsirannikon vierailijalle lukemin 1–3 (0–0).

Hiukan vaihtelevasti sujuneet treenipelit eivät ole kuitenkaan saaneet Leijona-valmentaja Pauli Jokista mietteliääksi.

– Kuten aina tässä vaiheessa vuotta, välillä on todella valmista tekemistä ja välillä taas ajatus täysin kateissa. Se on ihan normaalia, ja meilläkin on taas joukkue paljon vaihtunut, joten ottaa oman aikansa, kunnes palaset loksahtavat kohdalleen, Jokinen kertoo.

Yhteensä viisi harjoituspeliä toivat akaalaisille kolme voittoa ja kaksi tappiota. Tuloksia on kuitenkin turha tuijottaa liikaa. Leijona Futsalilla on kasassa kiistatta viimevuotista tasapainoisempi ja tasaisempi joukkue, jolta voi ja pitääkin odottaa hyvää menestystä myös alkavalla kaudella.

Heti pahin vastus edessä

Liiga käynnistyy leijonalauman osalta ensi keskiviikkona vaikeimmalla mahdollisella tavalla. Monarille vieraaksi saapuu kenties sarjan suurin voittajasuosikki, kestomenestyjä Ilves FS Tampereelta.

Viime vuonna pronssille jäänyt tamperelaisryhmä on vahvistunut entisestään tälle kaudelle. Kun samaan aikaan viime kauden kulta- ja hopeajoukkueet Sievi Futsal sekä Kampuksen Dynamo ovat ainakin paperilla heikentyneet, on Ilves noussut taas kenties suurimmaksi suosikiksi. Leijona Futsal ei kuitenkaan lähde tälläkään kaudella yhteenkään peliin valmiiksi hävinneenä.

– Meillä on urheilullisempi ja tiiviimpi joukkue kuin viime kaudella. Kaikessa tekemisessä niin kentällä kuin kulisseissakin ollaan menty taas ammattimaisempaan suuntaan. Tässä kun vielä viikon ajan hiotaan treeneissä taktisia asioita ja liikkumista paremmaksi, olemme valmiita haastamaan kaikki muut joukkueet tässä maassa, myös Ilveksen. Varmasti kiihkeä ja tasokas paikallispeli tulossa heti kauden alkuun, Jokinen tunnelmoi.

Leijona Futsal-Ilves FS pelataan Monarilla keskiviikkona 14.10. kello 18.30.