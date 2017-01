Akaan Siwoissa ja Valintatalossa aloitettiin yt-neuvottelut

Lidlin myymälän perustamisesta Akaaseen on puhuttu ja neuvoteltu jo vuosikausia. Vuonna 2014 Akaassa kerättiin Lidlin saamiseksi kansalaisadressi, johon saatiin yli 2 900 nimeä. Samoihin aikoihin Lidl teki vastapalveluksen ja kuljetti ihmisiä ilmaiseksi bussilla Akaasta Valkeakosken-myymälään.

Akaan kaupungin kaavoituspäällikkö Jyri Sarkkinen on selvittänyt paikkaa myymälälle aktiivisesti, ja neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Lidlin puolella väki on vaihtunut niin, että menossa on neljäs kauppapaikkapäällikkö.

Sarkkinen kertoo nyt, että samoihin aikoihin adressin keruun kanssa Lidl olisi tullut Akaaseen, jos se olisi saanut haluamansa kiinteistön.

– Kaksi vuotta sitten meillä oli neuvottelut jo hyvin pitkällä. Alustavat suunnitelmat oli laadittu silloin nykyisen Siwan paikalle Toijalaan, mutta hanke kaatui kiinteistönomistajan haluttomuuteen myydä nykyistä Siwaa. Näin ymmärsin Lidlin kautta, Jyri Sarkkinen kertoo.

Sittemmin Lidlin oma strategia on Sarkkisen mukaan muuttunut, eikä Siwan paikka enää kiinnosta.

– Pari vuotta sitten siinä olisi ollut riittävä tilavaraus, mutta nykyään ne ovat isompia yksiköitä. Nykyään heidän tarvitsemansa tila on noin hehtaari.

Hehtaarin vaatimus nosti rimaa

Kaavoituspäällikkö Jyri Sarkkinen sanoo, että Lidliä kiinnostavat paikat, joissa on liikennevirtaa ja ihmisiä. Tämän tarkemmin hän ei toistaiseksi avaa sitä, mistä paikoista Lidlin kanssa on viime aikoina Akaassa keskusteltu.

Tähän saakka kiinnostuksen kohteet ovat olleet Toijalassa, ja huhujakin on riittänyt.

– Kaikki mitä on pidemmälle tutkittu, ovat olleet Toijalan alueella. Mutta sen voin sanoa, että Toijalan terveysasemaa vastapäätä pellolle Lidl ei ole missään vaiheessa ollut tulossa. Joku kirjoitti joskus ihan tietona, että Lidl olisi halunnut tulla siihen, mutta kaupunki ei olisi hyväksynyt. Tällaisesta ei ole missään vaiheessa keskusteltu, Sarkkinen sanoo.

Se, että tarvittavan maa-alueen koko on kasvanut hehtaariin, on pudottanut monta vaihtoehtoa pois pelistä.

– He tarvitsevat niin paljon tilaa, että se on monessa paikassa aika vaikea yhtälö. Toijalassakin keskusta on niin tiivis, että ei hehtaarin tontteja ole hirveästi tarjota.

Muualla Akaassa kaupungilla on runsaasti raakamaavarantoa kaavoitettavaksi.

– Valmiita tonttejakin meillä on esimerkiksi ABC:n takana, mutta ne eivät ole olleet Lidlille sopivia, heidän strategiansa mukaisia rakennuspaikkoja.

Sarkkinen olisi ollut todella mielissään, jos Lidl olisi aikanaan saatu Siwan tontille.

– Se olisi ollut loistava paikka sekin. Kaupunkihan omistaa muut maat Siwan tontin ympäriltä, ja se on hyvä paikka kehittää jotain toimintaa, mutta ainakaan tällä hetkellä Lidlin kanssa ei olla siinä etenemässä.