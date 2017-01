Riitta Suominen valittiin Akaan Seudun Kuulon puheenjohtajaksi

Kuuloliiton Kuuloauton vierailu Viialassa viime torstaina alkoi teknisillä murheilla, kun yhteysongelmien takia kuuloseuloja eli kuulon tarkastuksia ei päästy tekemään suunnitellusti. Vajaan parin tunnin selvittelyn jälkeen vian syyksi paljastui huonosti kiinni ollut piuha.

Päivän aikana kuuloseulassa kävi lopulta 28 henkilöä.

– Aika monelle, joilla havaittiin kuulossa laskua puhealueella, annettiin kehotus käydä jatkotutkimuksissa. Toisia kehotettiin tarkkailemaan tilannetta, kertoo tapahtuman järjestäneen Akaan Seudun Kuulo ry:n sihteeri Riitta Suominen.

Kuulolähipalvelu laajenee

Kuuloauto-toimintaa pyörittävät Kuuloliiton kouluttamat vapaaehtoiset sekä Kuuloliiton toimihenkilöt. Kuuloseulan lisäksi Viialan kirjastolla kuultiin luentoja muun muassa ikäkuulosta, apuvälineistä ja tinnituksesta eli korvien soimista. Riitta Suomisen mukaan tinnitusäänet vaihtelevat eri ihmisillä ja tinnitus voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Suomisella tinnitusta on aiheuttanut Menieren tauti, joka on viime vuosina rauhoittunut.

– Tinnitus on kaikkia niitä ääniä, joita naapuri ei kuule. Kyseessä on yleinen vaiva, joka tulee enenevässä määrin lisääntymään nuorilla, jotka jatkuvasti kuuntelevat kovalla musiikkia, Suominen arvioi.

Akaan Seudun Kuulo ry tarjosi kuulotapahtumassa myös kuulolähipalvelua eli korvakappaleen pesua ja letkunvaihtoa sekä opastusta laitteen käytössä ja pariston myyntiä.

– Kuulolähipalvelu on meidän tärkein toimintamuotomme, jota järjestämme kaksi kertaa kuukaudessa. Joka kuukauden kolmas keskiviikko kello 15–16 olemme Seniorituvalla ja joka kuukauden ensimmäinen tiistai Toijalan seurakuntatalon alasalissa kello 12.30–13. Kuulolähipalvelu on kaikille ilmaista, eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä, kertoo yhdistyksen sihteeri Riitta Suominen.

Akaan Seudun Kuulolla on kolme kuulolähipalveluun koulutettua, Riitta Suomisen lisäksi Riitta Kiiveri ja Mervi Sundell, joka on yhdistyksen kuulolähipalveluvastaava. Ensi vuonna kuulolähipalvelukoulutukseen on lähdössä 1–2 jäsentä, jotka aloittavat kuulolähipalvelun Urjalassa. Yhdistys järjestää kerran kuussa myös teemapäiviä pääasiassa kuulosta mutta myös muista aihepiireistä.

Koolla ei väliä, kunhan kuulee

Pekka Välimäki tuli Viialan Kuuloauto-tapahtumaan Kylmäkoskelta. Toistakymmentä vuotta kuulolaitetta käyttänyt Välimäki toivoo Kuuloliiton välittävän kuulolaitevalmistajille terveiset laitteiden koosta. Välimäen mukaan ikäihmisten on vaikea käsitellä yhä pienemmäksi käyviä kojeita.

– Vanhat ihmiset eivät pysty käyttämään pieniä nappuloita, kun kädet eivät pelaa samalla tavalla kuin nuoremmilla. Se aiheuttaa monelle ongelmaa. Toivon Kuuloliiton vievän viestiä eteenpäin, että olisi tarjolla vaihtoehtoja meille, jotka kuulolaitetta tarvitsevat. Koolla ei ole niin väliä, kunhan vaan kuulee, Välimäki kertoo.

Paula Kuvaja Urjalasta osallistui kuulotapahtumaan Akaan Seudun Kuulon jäsenenä. Kuvajalla on tuoretta kokemusta siitä, kuinka asioiden hoito voi olla joskus hankalaa. Hän kertoo yrittäneensä puhelimella 36 kertaa peräkkäin Taysin Kuulokeskuksen kuntoutusohjaajalle pääsemättä läpi. Lopulta Kuvaja soitti Taysin vaihteeseen ja jätti soittopyynnön. Kuntoutusohjaaja palasi asiaan heti seuraavana aamuna. Kuvaja myöntää oman kärsivällisyytensä olleen jo koetuksella turhasta yrittämistä.

– Erityisesti ajattelen vanhoja ihmisiä, jos he eivät pääse läpi ja joutuvat näppäilemään puhelinnumeron aina uudelleen, Kuvaja toteaa.